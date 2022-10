I n cerca di capelli lucenti, forti e corposi? Si chiama laminazione capelli e, dopo aver letto questa guida, ti chiederai come hai fatto fino a ora senza.

Dopo sopracciglia e ciglia, è arrivato il momento della laminazione capelli. Chi non sogna capelli perfetti, setosi e così lucidi da sembrare quasi irreali?! Un sogno, innegabile, ma finalmente ora diventato realtà proprio grazie alla laminazione capelli, un trattamento ad hoc pensato per ridare forza e corpo anche alle chiome più stressate.

Lo amano le star, parola dei migliori haristylist, e ora alla portata di tutti grazie ai saloni che effettuano il trattamento per domare i capelli crespi e destrutturati. In questa guida, grazie all'aiuto di Luigi Ladisa, Responsabile Tecnico Alfaparf Milano, capiremo meglio cos'è la, come funziona e quali sono le controindicazioni (se ci sono): il modo migliore per eliminare qualsiasi dubbio e curiosità.

Cos'è la laminazione capelli?

Prima di capire perché e se fare la laminazione capelli è bene capire cos'è, nel dettaglio, questo trattamento chimico da effettuare in salone per capelli nuovi e rigenerati: "La laminazione è un servizio tecnico, ma con risultato cosmetico. L'ideale per chi vuole capelli lucidi, schermati e protetti dall’umidità e dagli agenti esterni, tutto questo grazie a un effetto filmogeno. Rispetto ai tipici servizi care, ha una durata maggiore e permette di ottenere una chioma dall’effetto sano, ricompattata e per sigillare le cuticole e le doppie punte. In numerosi casi è possibile anche recuperare il riflesso del colore cosmetico."

Come fare la laminazione?

Chi cerca una laminazione professionale e unica, necessità assolutamente di recarsi in un salone specializzato e Luigi Ladisa ci spiega come si realizza la laminazione, da parte di un professionista: "Dopo aver effettuato lo shampoo viene applicato, sull'intera lunghezza del capello, il mix più idoneo in base al tipo di laminazione scelta. Alla base vi sono i prodotti normalmente utilizzati per fare le lisciature alla keratina a cui si combinano ulteriori principi attivi che possono essere: cosmetici, ristrutturanti o nutrienti. Dopo il tempo di posa sotto fonte di calore, si passa poi al risciacquo, a una maschera, alla tradizionale asciugatura e, infine, alla piastra come una normale messa in piega e che permette di amplificare l’effetto lucido." I tempi, poi, possono variare a seconda della tipologia di effetto scelto e possono variare tra 15 minuti - 20 minuti di posa da aggiungere oltre ai tempi della classica messa in piega.

Chi può effettuare la laminazione?

Ricci, lisci, corti o lunghi: su quale tipologia di capelli è possibile effettuare la laminazione?

"Ormai la laminazione è consigliata a tutte le tipologie di capelli dato che ne esistono diverse tipologie con obiettivi decisamente diversi. Nel caso della laminazione capelli di Alfaparf sono ben 6 i trattamenti da poter effettuare: la classica top effetto laminante che dura fino ai 12 lavaggi e quella light che dura 6-9 lavaggi con effetto laminante, schermante, lucido e miglioramento del riflesso del colore. A questi poi si aggiungono i 3 filler e la piega con keratina, che si occupano del bisogno e delle necessità della fibra, diventano dei filler laminanti ricostruttivi, nutrienti rimpolpanti e anche con effetto care con keratina." Una risposta per ogni tipologia di chioma ed è anche bene ricordare che, in nessuno di questi casi, si modifica la forma naturale dei capelli.

Agenda piena di impegni e poco tempo libero anche per i trattamenti di bellezza? Capita a molti e per questo è bene sapere ogni quanto è necessario prendere appuntamento per mantenere lucenti i capelli grazie alla laminazione: i tempi vanno dagli 8 lavaggi (servizio da ripetere ogni mese, mese e mezzo utilizzando il mantenimento a casa) fino ai 12 lavaggi (circa 2 mesi e mezzo) per il servizio top.

Il prezzo per ogni trattamento di laminazione capelli va dagli 80 ai 120 euro.

Laminazione e capelli colorati o decolorati: è possibile?

Difficile, forse quasi impossibile, cedere alle tentazioni di nuovi colori dedicati ai capelli: balayage, biondi ghiacciati, riflessi ramati, vi è davvero l'imbarazzo della scelta. Eppure questi trattamenti, molto spesso, comportano un indebolimento della fibra stessa e necessitano di cure e attenzioni ulteriori, e la laminazione rientra tra i trattamenti utili che possono essere effettuati.

"Sì, il trattamento di laminazione essere effettuata su capelli anche colorati, in questo caso si potrà lavorare anche attraverso l’aggiunta di pigmento, lavorando così sulla cura del colore ed esaltare, modificare o correggere un riflesso esistente. Per quanto riguarda i capelli decolorati - solitamente più stressati e sfibrati- è necessario valutare con attenzione la situazione della struttura e valutare, così, quale tipo di laminazione effettuare tra quelle proposte."

C'è un momento migliore dell'anno in cui fare la laminazione?

In estate è colpa del sole e del mare, in inverno sono gli agenti atmosferici e lo smog: i capelli non hanno mai pace e meritano cure extra 365 giorni l'anno. Eppure tutti sappiamo che alcuni trattamenti sono da effettuare, preferibilmente, in alcune stagioni rispetto ad altre. Ma questo vale anche per la laminazione?

"No, qualsiasi periodo dell’anno è un buon momento per fare la laminazione ed, essendo un trattamento chimico legato alle necessità del capello, si sceglierà la tipologia più adatta per quel determinato periodo."

Laminazione capelli e controindicazioni: ci sono?

È normale chiedersi se, in caso di trattamenti chimici come quello della laminazione, ci siano delle controindicazioni di qualsiasi genere. Un dubbio legittimo e, che per questo motivo, abbiamo voluto chiarire con il Responsabile Tecnico Alfaparf Milano: "Normalmente no. Questo servizio viene attivato attraverso il passaggio della piastra sulle lunghezze, come una normale piega. Per questo motivo, in generale, non ci sono controindicazioni. In casi estremi, dove i capelli fossero particolarmente sensibilizzati, molto trattati o spezzati, è possibile effettuare prima dei servizi care ricostruttivi che si occupano di recuperare la fibra e solo successivamente procedere alla laminazione."

Come mantenere al meglio il trattamento di laminazione anche a casa?

I capelli lucenti hanno un fascino unico e, dopo il trattamento di laminazione, è praticamente impossibile rinunciarci. Proprio per questo, i trattamenti di mantenimento sono fondamentali e vanno utilizzati durante la detersione per continuare a idratare e curare i capelli a ogni shampoo.

"Per tutte le laminazioni è bene utilizzare shampoo e maschera specifici. Formulati con tensioattivi dolci che non vanno ad erodere il microfilm protettivo, creato intorno al capello dal trattamento, e la mantiene nel tempo. - continua Luigi Ladisa, Responsabile Tecnico Alfaparf Milano - Non si parla di qualità dei prodotti, ma è una specifica tecnologia creata per mantenere l’effetto nel tempo"

Laminazione capelli: i prodotti per capelli sfibrati e secchi 1/6 Framesi, Morphosis Restructure Leave-in - condiziona e rigenera i capelli rendendoli morbidi, e luminosi grazie all'estratto di riso fermentato, i peptidi vegetali e l'acido Ialuronico. 2/6 Alfaparf Milano, Keratin Serum e Rehydrating Mask - siero che aiuta i capelli a mantenere la forma desiderata rendendoli morbidi e maschera che dona idratazione, contribuendo a limitare il naturale processo di inaridimento. 3/6 milk_shake, insta.lotion - maschera liquida con acido ialuronico, che in pochissimi secondi dona un effetto districante, lucidante, idratante e anticrespo.

4/6 Shampora, Hair Oil - olio capelli, da usare su chioma asciutta o bagnata, che contiene il concentrato di cinque diversi oli ricchi di attivi dalle proprietà benefiche e di vitamina C. 5/6 Schwarzkopf, Gliss Power Treatment Idratante - con complesso proteico e burro di Cacao, è pensato per capelli secchi e danneggiati. 6/6 Diego dalla Palma, Kit Ristrutturazione Immediata - azione urto in due fasi facile e veloce da utilizzare. Sublima e fortifica tutti i tipi di capelli, anche quelli estremamente indeboliti e spenti. Dona luce ad effetto glossy senza appesantire.

