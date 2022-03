K risten Stewart veste i panni di Lady Diana in Spencer e ci regala beauty look da favola da copiare subito

Kristen Stewart è Lady Diana in Spencer, il biopic di Pablo Larraín che racconta la vita (e i dolori) della Principessa triste. L’attrice californiana si è calata alla perfezione nei panni di Lady D, sfoggiando gli outfit e i beauty look più iconici della mamma di Harry e William.

Se Kristen adora gli smokey eyes e i colori accesi, Lady Diana ha sempre optato per tonalità neutre e trucco nude. Ad accomunarle, oltre alla grande eleganza, la voglia continua di cambiare hairstyle, sperimentando tagli differenti a seconda dell’umore o della stagione della vita.

Partiamo da un presupposto fondamentale: Lady D amava il trucco. Nonostante l’etichetta di donna dimessa che qualcuno voleva incollarle, la principessa ha sempre adorato prendersi cura di sé, esaltare la sua bellezza e – perché no – sedurre con il make up. A raccontarlo è stata proprio Mary Greenwell, amica e leggendaria truccatrice che per anni ha curato i beauty look di Diana. “Stava benissimo truccata – ha svelato -. Amavo dare risalto alla sua bellezza”.

Partiamo proprio dal taglio corto di Lady Diana, divenuto un must. Un pixie cut con scalatura e giochi di colore ricavati grazie a schiariture chiare su un biondo più scuro di base. La svolta nell’hair look di Diana arrivò all’inizio degli anni Novanta – proprio il periodo raccontato in Spencer con Kristen Stewart. In quegli anni turbolenti, segnati dalla crisi con Carlo e da una profonda infelicità, la principessa decise di cambiare drasticamente taglio. Abbandonò la chioma vaporosa degli anni Ottanta, rivolgendosi a Sam McKnight che ideò il suo iconico hair cut. Lo stile minimal segnò una svolta nell’esistenza di Diana, pronta a combattere per la sua felicità.

Quando si parla di Diana non ci sono dei make up specifici, ma un vero e proprio signature beauty look. Di cosa si tratta? “Non indossava mai nulla di troppo appariscente ed era sempre molto elegante – ha svelato la sua truccatrice -. Voleva solo tocchi che esaltassero e migliorassero la sua bellezza”. Per imitare il suo trucco dunque largo spazio a rossetti da colori tenui o neutri, ideali per esaltare le labbra, ma con discrezione.

Diana adorava mettere in evidenza lo sguardo, sfruttando un trucco particolare: l’eyeliner blu nella rima interna dell’occhio (sostituito a volte dal nero), ottimo per esaltare il colore delle sue iridi, accompagnato da un mascara rigorosamente black.