K aia Gerber ci sta insegnando come si porta il mitico long bob mosso: trend della stagione che verrà

Se tua madre si chiama Cindy Crawford hai poche possibilità se non diventare icona di stile: e Kaia Gerber (all’anagrafe vent’anni) ci è riuscita alla perfezione grazie al suo long bob mosso. Eh, sì, perché la figlia della top delle top, ha trovato il taglio perfetto per lei e ci ha dimostrato come l’hairstyle giusto sia il lasciapassare per rendere indimenticabile qualsiasi look.

Sia che indossi una tuta durante un giorno qualsiasi a Los Angeles o che si trovi sul red carpet, Kaia Gerber ha sempre un beauty look impeccabile. Il segreto? Un haircut che non smettiamo di ammirare (e invidiare). Abbandonata la chioma lunga, Kaia ha voluto darci un taglio optando per un iconico long bob che nell’ultimo periodo sta virando sempre di più verso un clavicut.

Di cosa si tratta? Semplicemente il clavicut è un taglio che segue al meglio la forma del collo, sfiorando – appunto – le clavicole. Rispetto al long bob è meno definito, con una scalatura leggerissima e laterale. Questo dettaglio, come ci dimostra Kaia Gerber, lo rende un taglio decisamente versatile.

In primavera è l’hairlook sbarazzino perfetto, abbinato a look colorati e make up più o meno elaborati. Quando arriva il caldo dell’estate si può facilmente raccogliere in uno chignon elegantissimo, lasciando qualche ciocca libera. D’inverno invece è un hairstyle veloce da realizzare con i prodotti giusti.

Partendo da questo taglio, Kaia si diverte spesso a cambiare look, aggiungendo o togliendo dettagli. Il long bob mosso, d’altronde, sta benissimo con la frangetta, ma anche con il ciuffo laterale. Si può arricchire con accessori come cerchietti bombati, mollette scintillanti o corone di fiori. Se hai poco tempo – e sogni un aspetto wild – puoi sfoggiare questo taglio spettinato e mosso, se invece vuoi un aspetto più composto, puoi fare come la Gerber e creare con il ferro delle onde anni Trenta, perfettamente pettinate.

Anche per il colore c’è l’imbarazzo della scelta. Quando si parla di long bob mosso d’altronde è fondamentale divertirsi e rendere onore alle sfumature della propria tinta. Ti piace osare? Allora imita Kaia Gerber, che ha scelto di sfoggiare punte rosa e radici nere su Instagram. Se cerchi qualcosa di più soft potresti schiarire solamente le punte con biondo, castano o rosso, oppure optare per schiariture ton sur ton con colori ancora più strong e particolari.