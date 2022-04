Icy blonde hair, Gigi Hadid si regala per il compleanno un biondo platino freddissimo (e strepitoso)

B iondo platino e capelli che richiamano le fredde nuance del ghiaccio? Ecco gli Icy blonde hair di Gigi Hadid, la tendenza per una chioma super cool da imitare subito

Quando si parla di hairstyle e di tendenze da imitare, la regina indiscussa deli ultimi tempi è lei, la super modella Gigi Hadid. E con il suo ultimo colpo di testa (o di chioma) ha davvero superato se stessa, sfoggiando e regalandosi degli Icy blonde hair (o capelli biondo ghiaccio) assolutamente unici e che sarà impossibile non imitare.

Un biondo platino che parla da solo, stiloso e super cool e un colore che richiama alle fredde nuance del ghiaccio. Ma che nasconde delle leggerissime e quasi impercettibili sfumature più calde, tendenti al beige, per un risultato da lasciare davvero senza fiato. E la bella Gigi lo sa bene e lo mostra in modo magistrale. Sia sfoggiando la sua chioma totalmente naturale, libera e sciolta. Sia optando per un’acconciatura elegante e sempre di tendenza, come una coda alta e super tirata.

Che dire, gli Icy blonde hair stanno bene in qualunque modo li si voglia portare. E, buona notizia, è un colore che si può realizzare sia sulle chioma già naturalmente bionde come quella di Gigi Hadid, ma anche per chi ha i capelli castani ma voglia provare un cambio radicale di look seguendo il vero trend del momento. Basta farlo nel modo corretto.

Prima di tutto, quindi, dovete esserne davvero convinte, perché il segreto per sfoggiare e far risaltare al meglio una chioma da regine dei ghiacci è quello di entrare completamente nel mood, dalla testa ai piedi. Come un vero e proprio stile di vita. Una volta presa la decisione, poi, è bene affidarsi alle sapienti mani di un esperto, che saprà indirizzarvi nel modo migliore, valutando anche il vostro incarnato e sottotono, per decidere insieme se e come realizzare i vostri Icy blonde hair.

Fornendovi anche tutte le dritte necessarie per mantenere il colore sempre al top e i capelli luminosi, sani e glaciali anche durante i vostri trattamenti a casa.

E quando compare la ricrescita? Buone, anzi buonissime notizie. Gli Icy blonde hair, infatti, non temono i contrasti ma, al contrario, se ben calibrati possono esaltare ancora di più il colore ghiacciato della chioma ottenendo un'ombra sull’estremità della testa che valorizzerà ancora di più la luminosità del resto delle lunghezze. Ovviamente a patto che i vostri capelli siano sempre ben curati e sani.

Che dire, la stupenda Gigi Hadid non poteva farsi e farci un regalo migliore in occasione del suo compleanno. Una chioma ghiacciata super cool e strepitosa per lei e un hair look da cui prendere ispirazione a da imitare subito per noi. Per sfoggiare degli Icy blonde hair super alla moda e aprire la nuova stagione estiva con una chioma da lasciare senza fiato.