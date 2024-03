I migliori prodotti anti-umidità con cui proteggere i capelli dal crespo

R ivestono la chioma come con un mantello invisibile, che la mantiene protetta e liscia nonostante la pioggia e l'umido

L’umidità è, insieme a fattori come calore e inquinamento, una delle maggiori minacce per la salute della chioma. La presenza di acqua nell’aria ha infatti lo stesso effetto sui capelli di quando si sta sotto la doccia: le cuticole che rivestono il capello si sollevano, permettendo alle particelle d’acqua di penetrare all’interno. Se ciò accade e i capelli non sono stati debitamente protetti, crespo e ispidezza prendono il sopravvento. Ed è qui che entrano in gioco i prodotti anti-umidità, alleato indispensabile per una piega morbida e liscia.

Similmente a un mantello o una pellicola, questi agiscono creando un film trasparente attorno al capello. In questo modo la chioma diventa come impermeabile, e quindi protetta dal rischio che le squame si sollevino “catturando” l’umido che le circonda. Se l’acqua non penetra, allora non c’è rischio che i capelli diventino crespi e arruffati. E questo vale sia per i capelli lisci che per quelli ricci e particolarmente porosi, maggiormente inclini alla formazione di crespo anche in condizioni in cui i livelli di umidità non sono particolarmente elevati.

Come proteggere i capelli dall’umidità e dal crespo

I prodotti anti-umidità sono l’ultimo di una lunga serie di gesti e formulazioni da adottare per prevenire la formazione di crespo. Infatti, dalla detersione allo styling, una delle prime misure da mettere in atto è idratare i capelli a dovere. Che sia sotto la doccia o una volta fuori, attraverso l’uso di sieri, oli e balsami leave-in, questo permette di riparare i danni presenti a livello delle cuticole. Se i capelli sono sani, significa anche che sono meno inclini ad assorbire acqua dall’esterno perché idratati a sufficienza.

I prodotti anti-umidità sono invece pensati per andare a sigillare e creare una barriera tra la superficie del capello e l’atmosfera. Oltre a proteggere dal crespo, questo tipo di referenze per lo styling dei capelli ha anche come proprietà quella di portare luminosità e morbidezza ai capelli, qualsiasi sia la loro forma naturale.

I migliori prodotti anti-umidità per i capelli

Qui sotto, una selezione dei migliori prodotti anti-umidità con cui prolungare al massimo la tenuta della piega e mantenere in salute i capelli in qualsiasi periodo dell’anno e su qualsiasi tipo di chioma.

Color WOW, Dream Coat Extra Strenght

Riformulazione “forte” di uno dei prodotti più amati dalle celebrità, questo spray si propone come il migliore prodotto anti-umidità per proteggere dal crespo i capelli spessi e strutturati, che tendono a gonfiarsi in men che non si dica.

Pantene, Olio Protezione Cheratina

In questa edizione limitata x Emily in Paris, l’Olio Protezione Cheratina di Pantene combina antiossidanti, lipidi e peptidi di collagene per portare ai capelli nutrimento e idratazione, riparandoli e, al tempo stesso, proteggendoli da ulteriori danni. Proprio grazie a questa formula ricca, le cuticole si chiudono mentre gli strati cheratinici rimangono protetti dalla penetrazione di umidità, lasciando i capelli lisci e luminosi.

R+Co, Moon Landing

Con una miscela polimerica che sigilla l’umidità all’interno del fusto e blocca l’ingresso a quella presente nell’aria, questo spray anti-umidità assicura protezione e nutrizione ai capelli, svelandosi un ottimo trattamento per le chiome secche e danneggiate. A rendere questo possibile un blend di agenti idratanti, antiossidanti e lenitivi, come tocoferolo, pantenolo e olio di buriti.

Balique, N°13

Un profumo che si comporta come uno spray anti-umidità, quello di Balique agisce sulla chioma creando un mantello addolcente e protettivo, che lascia la scia mentre illumina e rivitalizza i capelli. All’interno della formula un mix di oli essenziali che sprigionano note fresche e delicate, mantenendo le cuticole ben chiuse. Un 2-in-1 perfetto per chi desidera un prodotto efficace e multifunzionale.

Living Proof, Instant De-Frizzer

Ideale per ravvivare la piega tra un lavaggio e l’altro, questo prodotto anti-umidità agisce sulle lunghezze rifornendole di 5 oli naturali e una molecola brevettata dal brand che assicura protezione e idratazione ai capelli. Adatto su qualsiasi tipo di capelli, su quelli fini il consiglio è di concentrare l’applicazione dalla metà fino alle punte, meglio ancora se nebulizzato prima sulle mani.

Emsibeth, Humidity Proof

Con una formula professionale pensata per mantenere la piega perfetta nonostante l’umido, lo spray anti-umidità per capelli di Emisbeth assicura una duplice azione, antistatica e anticrespo. Nebulizzata sui capelli dopo la piega dalle radici alle punte, permette di avere maggiore controllo sia sui cosiddetti “flayaways”, che sul resto della chioma. Per capelli elettrici e tendenti al crespo.

Elgon, Magic Coat Spray

Leggerissimo e con una funzione levigante, lo spray anti-umidità di Elgon agisce sul fusto dei capelli creando un film impercettibile, che dona lucentezza e setosità. All’interno della formula si trovano pochi ingredienti, essenziali e attentamente selezionati, a cui si aggiunge un particolare mix impermeabilizzante di attivi biotecnologici e up-cycling provenienti dalle castagne biologiche e dall’acqua di riso iper fermentata.

Cotril, Umbrella

Come suggerisce il nome, il prodotto anti-umidità di Cotril si propone di svolgere la stessa funzione di un ombrello sui capelli, rivestendoli di uno schermo protettivo brillante che controlla il crespo e assicura un liscio duraturo. Al suo interno un mix di oli nutrienti e un filtro solare protettivo, il che rende lo spray particolarmente indicato per proteggere la chioma dall’umidità e dal sole durante i mesi estivi.

Osmo, X.Posed

Olio di avocado, olio di semi di lampone e aloe vera si combinano in questo prodotto per assiccurare uno styling leggero, che preservi la naturale elasticità e morbidezza dei capelli. Perfetto per tutelare i capelli dalla formazione di crespo, sigilla ogni ciocca dandole lucentezza e un aspetto perfettamente sano.