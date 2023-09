F rangia a tendina e taglio scalato: Elodie ci regala l'hairstyle perfetto per questa stagione.

Frangia e capelli vaporosi: Elodie su Instagram ci regala un look perfetto per affrontare l’autunno. La cantante ha pubblicato da poco il suo nuovo singolo intitolato A fari spenti e per l’occasione ha deciso di cambiare hairstyle. Il nuovo taglio di capelli scelti dalla diva è uno scalato dal sapore vintage e super sfilato sia in verticale che in orizzontale per regalare volume e un’aria sbarazzina.

Il taglio di Elodie è un long bob, ossia un taglio di lunghezza media, con punte particolarmente sottili e radici voluminose. A dare un tocco in più la frangia, sfilata e lunga, di grande tendenza. L’hairstyle scelto dalla cantante è favoloso e da sperimentare assolutamente durante la stagione autunnale per salutare l’estate con la giusta energia. Il taglio è movimentato, leggerissimo e ideale per esaltare il colore scuro e naturale di Elodie.

A chi sta bene questo haircut? Di certo non è adatto per chi ha i capelli ricci o riccissimi. Questo perché richiederebbe troppo styling, eliminando l’effetto voluminoso e togliendo definizione. Largo spazio invece per i capelli mossi: scalare e sfilare la chioma potrebbe infatti rivelarsi la scelta perfetta per donare il giusto dinamismo.

Come gestire un taglio di questo tipo? Lascialo al naturale, spettinandolo semplicemente con le mani e a testa in giù. Il segreto è puntare sui giusti prodotti texturizzanti, ideali per definire la chioma e renderla super cool. L’elemento che fa la differenza è senza dubbio la frangia a tendina: un trend beauty che non passa mai di moda. Ereditata da Brigitte Bardot e cool negli anni Settanta, questa frangia a tendina è iper femminile e perfetta per esaltare i lineamenti del volto.

Dall’allure chic, si abbina alla perfezione ai capelli corti, al long bob come quello di Elodie e alle acconciature raccolte. Si porta aperta al centro oppure spostandola di lato. Per ottenerla basta creare una scalatura leggera: in questo modo la frangia si aprirà in modo progressivo, restando lunga sui lati. Il bello della curtain bangs è che si abbina a qualsiasi forma del viso, armonizzando i lineamenti al massimo ed esaltando i capelli lisci, proprio come quelli della popstar.

Abbinata al taglio medio, la frangia a tendina esalta lo sguardo, donando un volume extra e allure senza pari. Il segreto in più per rendere eccezionale questo hairstyle? Puntare sull’effetto wet come Elodie, facile da realizzare con i prodotti giusti.