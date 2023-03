Mousse per capelli ricci, mossi ed effetto bagnato: ecco le migliori

C apiamo bene a cosa servono e come e quando si usano le diverse tipologie di schiuma per capelli

La schiuma per capelli è un prodotto di styling che spesso viene utilizzato per dare forma alla chioma. Ci sono diversi tipi di mousse con funzioni diverse, come quelle per modellare i ricci, quelle da applicare con modalità scrunch per favorire la piega mossa o che aiutano a dare l’effetto bagnato. Altre ancora vengono utilizzate per domare i capelli, come quando li raccogliamo in un’ordinatissima pony tail.

Schiuma per capelli: come si usa

Spesso e volentieri sono quindi utilizzate al posto di lacche e gel e, a seconda del prodotto, si utilizzano su capello umido in fase pre-piega, mentre in altri casi su capello asciutto.

Una cosa è certa, la mousse per capelli ha una texture particolare e rispetto ad ogni altro prodotto di styling che conosci, ma solo provandola puoi capire se è il prodotto giusto per te e per le tue esigenze.

Certo non è per tutti i tipi di capello, ma è un’ottima alternativa a lacche, gel e cere. Gli ultimi soprattutto possono essere difficili da maneggiare e sbagliando le dosi il rischio di appesantire la piega è alto.

Per quanto riguarda dove e quando va inserita la mousse per capelli nella hair routine ci sono due possibilità: a capelli umidi prima dell’asciugatura, oppure a capelli asciutti per creare un’acconciatura o un wet look.

Mousse per capelli ricci

Le schiume per capelli ricci sono probabilmente le più gettonate: sono idratanti e, utilizzate prima della piega, aiutano a definire i ricci lasciando i capelli morbidi e regalando un bel l’effetto bouncy.

In alternativa possono essere impiegate anche da chi invece ricerca una piega mossa e in questo caso la spuma, applicata tramite lo scrunching, ovvero accartocciando con un po’ di prodotto le ciocche. Alla fine non serve nemmeno utilizzare la lacca, perché la mousse serve anche a fissare.

Mousse per capelli lisci

Sui capelli lisci possono essere utilizzate diverse tipologie di schiuma, per esempio volumizzante o quella ad effetto lisciante, quest’ultima per creare un raccolto ben coeso e ordinato o anche un look bagnato.

