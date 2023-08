D opo anni di tendine, torna di moda la frangetta sfilata. Un effetto wispy e spettinato, da provare in abbinamento ai capelli lunghi, ma anche a caschetti e pixie cut. Un dettaglio da portare lungo fino a coprire gli occhi o cortissimo. La chiave per interpretarla al meglio? La leggerezza

La frangetta sfilata e scalata è l'evergreen da provare per giocare con irregolarità scalature, senza rinunciare alla frangia. Spesso, infatti, si pensa che la frangetta sia un dettaglio pesante, difficile da gestire, quasi impossibile da sostenere quando le temperature si alzano. La realtà, però, è che esistono molti tipi di frangia diversi e scegliere quello giusto è la chiave per valorizzare il viso al meglio: oltre alle curtain bangs e alle lunghezze mini, infatti, la frangia si può portare piena, pari, bombata e - perché no! - sfilata. L'effetto è delicato e leggiadro, adatto a esaltare qualsiasi forma del viso e tutti i tagli di capelli, da quelli lunghissimi ai pixie cut extra short.

Frangia sfilata: cos'è e caratteristiche

Non pensare sia una frangia classica: a caratterizzare la frangia sfilata, infatti, sono le irregolarità regalate dalle scalature. La frangia, dunque, risulta più piena della parte nella parte centrale e con un effetto leggero verso i lati, ma non solo. La frangetta sfilata, infatti, può alleggerirsi anche al centro, creando piccole punte aperte con leggerezza, con un effetto wispy. L'obiettivo è lasciare che i capelli si dispongano sulla fronte indisciplinati e delicatissimi, più o meno lunghi a seconda del risultato che si desidera ottenere per il taglio.

Tutti gli step per ottenere una frangetta sfilata e scalata

Sebbene non segua delle regole precise, l'irregolarità e le asimmetrie della frangetta scalata devono essere studiate nel dettaglio in base alla forma del viso e alla texture dei capelli. Estremamente versatile, ottenere la frangia sfilata e scalata perfetta non è affatto facile e, per questo, l'ideale è affidarsi a un professionista. Se, però, vuoi sperimentare e provare a realizzare una frangetta sfilata da sola, ecco una guida step by step:

Inumidisci i capelli e separa la ciocca di capelli che vuoi tagliare dal resto della chioma. Prendi la prima ciocca frontale, arrotolala su sé stessa lasciando pochi centimetri liberi dalla fronte e, successivamente, taglia i capelli in obliquo, creando un effetto scalato. Ultimata la fase di taglio, dividi la frangia in due sezioni e rifinisci i dettagli, sfilando le punte dei capelli mentre tieni la forbice in verticale. Asciuga la chioma e procedi con la messa in piega.

A chi sta bene la frangetta sfilata?

Lunga o corta, la frangetta sfilata deve avere un aspetto rigorosamente naturale. Purché, ovviamente, la silhouette e la lunghezza si adattino alla forma del viso. I volti che sono più valorizzati dalla frangetta scalata e sfilata sono quelli a cuore, poiché questo tipo di frangia distoglie l'attenzioni dagli zigomi, e quelli squadrati, a cui dona maggio morbidezza. A determinare l'effetto finale è la lunghezza della chioma, a cui la frangetta sfilata dovrà adattarsi.

I tagli di capelli a cui abbinare la frangia scalata e sfilata

Indubbiamente, nessun taglio di capelli valorizza bene una frangia sfilata quanto lo shag. Scalato per natura, rock e discretamente sexy, rende la frangetta spettinata arricchendola di un tocco caotico e selvaggio quanto basta. Allo stesso modo, il mullet può regalare un mood ancora più rock ed estremo, osando con un contrasto più netto. La leggerezza della frangetta sfilata, poi, la rende ideale anche per essere abbinata anche a tagli più rigorosi, dal caschetto al pixie, senza sottovalutare il fascino di aggiungere una frangia ai capelli lunghi. L'obiettivo, in ogni caso, è mantenere intatta l'allure delicata della frangetta, esaltandola attraverso i contrasti o con tagli altrettanto delicati.

Gli errori da evitare con la frangetta sfilata

Per quanto bella e versatile, la frangia sfilata richiede una notevole manutenzione. Non si tratta solo di metterla in piega per valorizzare le scalature, ma anche di andare dal parrucchiere di frequente, per mantenere intatta la silhouette della frangia. Attenzione anche se avere naso e sopracciglia importanti perché la frangia tende a evidenziarli e, allo stesso modo, se portate gli occhiali dovreste studiare la lunghezza della frangetta sfilata in base alla montatura.

Frangia sfilata: come abbinarla ai tagli corti

Sui tagli corti, la frangia sfilata diviene un accessorio ideale per rendere il look particolarmente originale: ecco allora che pixie e bowl cut divengono divertenti e inaspettati proprio grazie alla frangia. Un effetto simile a quello che regala al caschetto. La frangetta sfilata, infatti, evoca un mood simile a quello del french bob, ma rinunciando al rigore geometrico tipico di questo taglio di capelli. A determinare il risultato finale, poi, è la lunghezza della frangia stessa, che può essere abbastanza lunga da coprire gli occhi ed essere aperta al centro o più corta, da portare a metà fronte.

Capelli lunghi e frangia sfilata, una guida

Un modo interessante di portare la frangia sfilata sui capelli lunghi è allungare la frangia stessa, addirittura trasformandola in un ciuffo laterale. Tra le opzioni da provare, poi, c'è la frangia sfilata riccia - da abbinare a boccoli e onde per rendere il taglio leggerissimo - ma anche la frangetta in versione mini, da portare a contrasto con le lunghezze per un effetto alternativo.