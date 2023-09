Curly rétro: Cami Mendes e Sydney Sweeney ci riportano al riccio vintage

R icci, ricci e ancora ricci. Ma solo se nella versione curly retrò sfoggiata da Cami Mendes e Sidney Sweeney, per un ritorno al passato con il massimo stile.

Sarà che le mode ritornano sempre. Sarà che l’amore per i ricci (soprattutto per chi non li ha) ogni tanto fa capolino nella mente. Fatto sta che le due attrici Cami Mendes e Sydney Sweeney, si sono lasciate davvero prendere la mano, sfoggiando una chioma in stile curly retrò davvero da capogiro e piena di fascino.

La mora e la bionda, ma con un denominatore comune, i ricci. Tanti, anzi, tantissimi. Definiti e vaporosi, in una versione che richiama agli anni ’80 e alle feste di fine anno scolastico. In un perfetto mood curly retrò che, visto su di loro, viene quasi voglia di replicare.

Uno styling che non passa di certo inosservato e che saprà rendere voi e la vostra chioma le vere protagoniste della giornata o serata. Proprio come per Cami Mendes e Sydney Sweeney. Dopo tutto con due acconciature come queste il successo non poteva che essere assicurato.

La prima, Cami, con un una chioma dai ricci definiti ma non troppo voluminosi, realizzati con una riga laterale quasi a formare un grande ciuffo da un lato. La seconda, invece, Sydney, sfoggiando una chioma super vaporosa, cotonata. E anche in questo caso con riga laterale come a formare un’onda sulla chioma. E donando alla bella attrice un fascino d’altri tempi, in perfetto mood curly retrò.

Due acconciature che potete replicare anche voi, recandovi dal vostro parrucchiere di fiducia, per realizzare dei ricci super netti e con il giusto livello di esuberanza o preferendo un metodo fai da te. Per esempio utilizzando uno shampoo apposito per capelli ricci e applicando una spuma o mousse che ne definisca lo styling.

Da qui, per creare dei ricci, perfetti, dovrete raccogliere la chioma in piccole ciocche da attorcigliare su se stesse e da tenere in posa fino alla completa asciugatura, per poi scioglierle e fissarle con un prodotto apposito. E le vostre curly retrò sono pronte per essere mostrate e per riportavi indietro nel tempo insieme a Cami Mendes e Sidney Sweeney.