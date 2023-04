Come ottenere uno styling perfetto (e per tutti i tipi di capelli)

Capelli lisci, mossi o ricci? Ecco lo styling adatto ad ognuno!

Spesso quando si parla di styling, oltre ad esserci una grande confusione generale, si fa anche poca differenziazione in base al tipo di capello da trattare (oppure concentrandosi solo su un tipo specifico di capello). Per esempio, sappiamo molto su come trattare i capelli lisci, ma quanto ne sappiamo davvero sui capelli mossi o ricci? Al giorno d’oggi sono molte le opzioni di styling tra cui scegliere, a seconda del tipo di capelli e dello stile desiderato e, in questo articolo andremo a scoprire quali sono i tips & tricks da seguire per ottenere uno styling perfetto per ogni tipo di capello.

Capelli lisci

Una delle problematiche principali dei capelli lisci è la loro mancanza generale di volume alla radice, che li fa risultare spesso piatti, senza tener conto del fatto che, essendo, appunto, lisci, qualsiasi imperfezione (poca luminosità, punte rovinate, secchezza) apparirà più visibile a causa della loro texture omogenea. Se con un capello riccio, infatti, risulta più facile mascherare certi “difetti”, con un capello a spaghetto, tutto salterà all’occhio più facilmente. Ma, non ti preoccupare: abbiamo noi tutte le soluzioni del caso. In primis, inizia con dei prodotti (shampoo e balsamo) non troppo ricchi, e poi, alla fine, applica una bella maschera volumizzante anche sulle radici. Procedi con il risciacquo acido, che andrà a ripristinare il naturale ph dei capelli (che, a causa dell’acqua calcarea, del calore e dei residui costanti lasciati dalle varie applicazioni di shampoo e balsamo, ha bisogno di essere riportato alla sua natura) per ammorbidire e illuminare subito i capelli e, sempre prima dell’asciugatura applica un prodotto lisciante (che può essere in spray, un siero o in crema), che disciplinerà i capelli eliminando l'effetto crespo e bloccando l'umidità. Infine, dopo l’asciugatura, potrai scegliere sia di passare la piastra - usando un termo protettore-, sia di lasciarli al naturale. Lo step finale? Un olio per sublimarne la luminosità abbinato a un volumizzante da spruzzare sulle radici inclinando la testa verso il basso.

Capelli mossi

Non possiamo trattare un capello mosso come un capello liscio, ma nemmeno come un capello riccio: è giusto quindi trovare un equilibrio ideale fra i prodotti da utilizzare e assecondare e accettare la loro forma. I capelli mossi, inoltre, spesso sono anche molto crespi: per questo, oltre ad utilizzare una routine shampoo + balsamo anti-frizz, ti consigliamo una maschera disciplinante non troppo ricca, per evitare di appesantirli e far “ammosciare” la loro texture. Dopo la doccia, a capelli ancora umidi introduci dei prodotti per lo styling per elasticizzare e compattare la loro struttura e, pettinali con un pettine a denti molto larghi per sciogliere i nodi senza “lisciarli”. Prima dell’asciugatura, che dovrà essere fatta con il diffusore, applica una bella dose di mousse che donerà volume e definizione e il gioco è fatto!

Capelli ricci

Ogni riccio un capriccio, giusto? In realtà, inserire in un unico paragrafo tutte le varie tipologie di capello riccio, spesso molto differenti fra loro, è pressoché impossibile ma, in questo articolo, cercheremo di stilare qualche regola generale che possa essere utile a tutti. Per dare definizione e volume a questa tipologia di capelli bisogna scegliere prodotti emollienti, condizionanti e delicati, evitando quelli troppo aggressivi o che ne possano seccare la struttura. Ricorda: un riccio ben definito è anche un riccio curato e idratato. Una volta risciacquati, applica il risciacquo acido come step iniziale e utilizza una detangler brush in combinazione con una crema districante, per pettinare i capelli quando sono ancora bagnati e scogliere eventuali nodi, in modo da evitare di rompere i ricci. Come passaggio successivo applica in maniera uniforme sui capelli un prodotto per definirli, che ne prevenga anche l'effetto crespo (in gel, come il gel d’aloe, in crema o in spray) e con le dita, o con la fine del pettine, dividi ciocca per ciocca i capelli e fissa nuovamente la loro forma. Per finire, applica una mousse, tampona i capelli con un asciugamano e lasciali asciugare all'aria aperta: in alternativa, utilizza un diffusore. Una volta asciugati, se ne senti il bisogno, passa qualche goccia d’olio fra i capelli per rompere l’effetto “bagnato” e farli risultare più setoli e lucidi. Nei giorni successivi, per ravvivare i ricci fra un lavaggio e l’altro, applica a capelli asciutti o leggermente umidi qualche prodotto per come gel d'aloe vera.