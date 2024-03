Come lavare i capelli nel modo corretto

E siste davvero un modo corretto di lavare i capelli? A quanto pare sì e noi siamo qui per svelarvi alcuni piccoli trucchi per avvicinarvi al lavaggio perfetto

Vi siete mai chieste perché dopo essere uscite dal parrucchiere i capelli risultano sempre pulitissimi, soffici e non si sporcano facilmente come quando li laviamo casa per tutti i giorni seguenti? Questo perché, come ogni pratica beauty che si rispetti, anche lavarsi i capelli richiede un certo tipo di attenzione e pratica e, il fatto di ripetere un procedimento costantemente per tutta la vita, non ci assicura che sia fatto nel modo corretto. Come lavarsi i capelli nel migliore dei modi dunque? Ecco a voi alcuni consigli da seguire.

Spazzolare i capelli prima di bagnarli

Detangler, balsami e maschere sono sicuramente d’aiuto quando si tratta di districare i capelli sotto la doccia ma il vero passaggio fondamentale, che dimentichiamo spesso, per ottimizzare il processo di scioglimento dei nodi è spazzolare i capelli ancor prima di lavarli, quando sono asciutti. Questo perché, quando i capelli sono bagnati (e risultano più delicati e fragili) il rischio che si spezzino è molto più alto di quando sono asciutti, momento perfetto per usare la spazzola senza avere paura di causare troppi danni. Così facendo, quando entreremo in doccia i capelli saranno già abbastanza snodati per permetterci di lavarli con cura e precisione senza romperli o sfibrarli.

Diluire lo shampoo

Ebbene sì: contrariamente a quanto si pensa, usare più shampoo non significa avere capelli più puliti. Anzi: usare quantità abbondanti di shampoo rischia addirittura di danneggiare i capelli, privandoli – in un caso – degli oli naturali presenti nel cuoio capelluto (importanti per mantenere una chioma sana) e rendendoli secchi e vulnerabili alle radici e – nell’altro caso – innescando un effetto chiamato rebound dove, proprio per far fronte a questa secchezza eccessiva, si ha una sovraproduzione di sebo. Infine, non diluendo lo shampoo potremmo anche rischiare di lasciare i capelli intrisi di residui che irriterebbero contemporaneamente cuoio e fusto. Per questo motivo è importante diluire sempre il prodotto con dell’acqua prima di applicarlo sulla testa, in modo che risulti meno “aggressivo” senza però perdere la sua efficacia.

Usare la punta delle dita (o una spazzola)

Il momento in cui applichiamo lo shampoo può essere sfruttato anche per attivare la circolazione sanguigna del cuoio capelluto: utilizza i polpastrelli delle dita per raggiungere più facilmente tutte le zone della nuca e per detergere in profondità facendo una leggera pressione. In alternativa, serviti di una spazzola apposita in silicone eseguendo dei movimenti concentrici adatti a riattivare la microcircolazione capillare, che può anche aiutare a far penetrare meglio il prodotto e ottimizzarne la forza pulente grazie alle piccole testine che ricoprono una maggiore superficie del cuoio rispetto all’utilizzare le mani.

Quanto lasciare lo shampoo in posa

Una delle domande più gettonate è sempre: se il balsamo e le maschere vanno tenute dai 3 ai 15 minuti, qual è il tempo di posa dello shampoo? Idealmente lo shampoo va lavorato da 1 a 3 minuti a seconda della tipologia dei nostri capelli: più i capelli saranno lunghi più tempo dovremo utilizzare per detergere tutta la chioma, più i capelli saranno corti più il tempo di posa diminuirà.

La maschera va prima del balsamo

Ok, ok, questa rivelazione potrebbe scioccare alcuni di voi ma, se avete sempre utilizzato la maschera dopo il balsamo… potreste dover rivedere le vostre convinzioni in materia. Partiamo dalle differenze fra i due prodotti: le maschere post-shampoo generalmente hanno una consistenza più densa e viscosa e la loro funzione è quella di aprire le cuticole e farvi penetrare all’interno i vari nutrienti; i balsami invece, oltre alla consistenza più cremosa, differiscono dalle prime per pH (le maschere si aggirano attorno al 5 di pH, mentre i balsami al 4.5) e per funzione. I conditioner, avendo un pH più acido infatti richiudono le cuticole intrappolandone all’interno gli attivi: per questo vanno applicati dopo le maschere per massimizzare gli effetti di quest’ultime e, essendo due prodotti diversi, vanno utilizzati entrambi in sinergia per avere risultati migliori.

Asciuga i capelli prima del balsamo

Prima di applicare il balsamo, togli l’umidità dai capelli avvolgendoli in un panno in microfibra (ma anche un classico asciugamano in cotone va bene) per far agire meglio il prodotto e ottimizzarne la performance. Questo passaggio è essenziale per far penetrare i trattamenti condizionanti come i balsami e massimizzarne l’efficacia.

Prima di asciugare, applica il risciacquo acido

Una tip che fa ancora parte del lavaggio dei capelli ma spazia anche in quelle di asciugatura & styling: utilizzare il risciacquo acido sui capelli prima di passare al phon! Questo prodotto serve per ripristinare il naturale pH dei capelli che, a causa dell’acqua calcarea e dei residui costanti di prodotti per il lavaggio ha bisogno di essere riportato alla sua natura, che si basa sui 4.0 pH circa. Una volta applicato, renderà i capelli subito più morbidi e lucenti.