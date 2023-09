I migliori shampoo per capelli: scopri quello giusto per te

C apelli grassi, lisci, sottili, decolorati, secchi o disidratati: per ogni tipologia di chioma c'è lo shampoo giusto per aiutarla ad essere splendida. Scopri qui quello che fa per te.

Scegliere lo shampoo più adatto ai nostri capelli è un po' come scegliere un prodotto di skincare: non esiste uno shampoo migliore in assoluto, ma lo shampoo giusto per noi.

Possiamo anche scegliere di fidarci del consiglio di un'amica che ha una chioma luminosa e fluente, ma se non abbiamo lo stesso tipo di capelli, è molto probabile che lo stesso shampoo su di noi non abbia lo stesso effetto. I capelli sottili e naturali hanno molte meno esigenze di quelli grossi o decolorati: l'idratazione e il nutrimento che si cerca in uno shampoo per gli ultimi risulterà indubbiamente in un prodotto troppo pesante per i primi, che saranno mosci e appariranno già quasi sporchi appena vedremo il risultato dopo la piega.

Come scegliere lo shampoo migliore

Indipendentemente dal budget che scegliamo di investire - uno shampoo peofessionale e uno shampoo comprato al supermercato hanno decisamente prezzi diversi - l'importante è non farsi trasportare dall'hype del momento. TikTok può farti conoscere un prodotto, può anche essere stra-usato da mezzo mondo, ma se quella metà di mondo ha i capelli lisci e tu sei riccia, va da sé che non sei il target di quel tipo di shampoo.

Prima cosa da fare quindi, è un po' di sana auto-analisi del capello. Oltre all'ovvio - capelli lisci o ricci, naturali, colorati o decolorati - ci sono altri fattori da considerare.

I tuoi capelli si sporcano alla velocità della luce e devi lavarli ogni 24 ore? Oltre al luogo in cui vivi - le grandi città sono più inquinate e i tuoi capelli necessitano di lavaggi più frequenti - pensa a come senti la cute: se hai uan sensazione di pesantezza e le radici sono lucide (solo le radici e non le lunghezze), allora hai bisogno di uno shampoo per la cute grassa.

Le lunghezze sono luminose ma le punte sono secche come il Sahara? Probabilmente è il momento di uno shampoo riparatore.

Quindi armati di pazienza e per qualche minuto siediti davanti allo specchio, osserva attentamente i tuoi capelli e fai un elenco di tutto ciò che non va. Senza vergogna, sei sola con te stessa e puoi essere brutale. Se l'elenco dei problemi inizia ad essere più lungo, devi essere in grgra di stabilire le tue priorità.

Shampoo migliore per capelli grassi

Senti la cute pesante? I tuoi capelli faticano a rimanere puliti per più di 24 ore? Le probabilittà che tu abbia bisogno di uno shampoo per la cute grassa sono altissime. L'ideale è scegliere uno shampoo che contenga acido salicilico o tea tree, che hanno proprietà riequilibranti.

Rougj+ ProBiotic Shampoo Prebiotico Sebo-regolatore

Shampoo migliore per capelli ricci

Per quanto sia cosa nota che i capelli ricci rimangono più belli quanto più i lavaggi sono diluiti nel tempo. Questo perché i capelli ricci sono notoriamente più secchi e quindi beneficiano del sebo prodotto dalla cute, che li lascia morbidi, luminosi e idratati. Detto ciò, anche chi ha i capelli ricci non può esimersi dal lavaggio settimanale (a maggior ragione se si vive in un luogo inquinato) e per farlo l'unico shampoo è quello specifico per questo tipo di capelli.

Unico accorgimento, terminare il lavaggio con un getto d'acqua fredda, che chiude le cuticole ed evita l'effetto crespo, mantre l'acqua calda elimina il sebo che, come abbiamo appena detto, è fondamentale per avere dei ricci belli, definiti e idratati.

Mulac Capriccio Shampoo Disciplinante

Shampoo migliore per capelli fini

I capelli fini o assottigliati danno purtroppo l'impressione di avere pochi capelli in testa, quando invece una bella chioma piena è tutto ciò che possiamo desiderare. Quello che serve in quesato caso è uno shampoo riempitivo ad effetto volume.

Dream Gold Filler Shampoo Rimpolpante Trattamento Intensivo

Shampoo migliore per capelli colorati

Quando si parla di capelli colorati diventa necessario fare una distinzione netta, soprattutto se si parla di biondo, posto che gli shampoo per capelli colorati hanno tutti la funzione di proteggere il colore della tinta per prevenire spiacevoli virazioni di colore e allo stesso tempo di azzerare lo stress a cui sono sottoposti i capelli dopo la tinta.

Per i castani serve uno shampoo che prevenga l'ossidazione del colore e quindi che non tirino fuori sgradevoli sfumature rossastre, mentre per i biondi serve uno shampoo che li mantenga freddi e non li faccia virare verso il giallo. Per i capelli biondi lo shampoo quello in grado di assolvere questa funzione.

Scíence Shampoo Energizzante Colore con Aloe

Wella System Professional Luxeblonde Shampoo

Shampoo migliore per capelli lisci

I capelli lisci hanno il brutto difetto di appesantirsi non appena si usa uno shampoo appena appena più corposo, ecco perché è meglio puntare su uno shampoo idratante che contenga acido ialuronico o su uno delicato per lavaggi frequenti, che rimane leggero senza rendere i capelli mosci o pesanti.

Ringana Fresh Shampoo

Shampoo migliore per capelli crespi

I capelli crespi sono dovuti al sollevamento delle cuticole, che può avvenire per motivi diversi. Vuoi lavaggi troppo frequenti e con shampoo aggressivi o non adatti alla tipologia di capello, vuoi per lo stress termico dato dall'uso incessante di piastre, phon a temperature indecenti o un brushing fatto nel modo sbagliato. Poi ci sono anche la predisposizione genetica e le condizioni climatiche (la parola umidità come vi suona?), quindi ciò che ci rimane da poter fare è trovare uno shampoo che aiuti a contenere il problema, facciamocene una ragione.

Gisou Honey Infused Hair Wash

Shampoo migliore per capelli secchi

I capelli secchi sono quelli che hanno maggior bisogno di nutrimento, per cui serve uno shampoo ricco di oli e burri che diano al capello tutto ciò che è necessario perché sia idratato, morbido e luminoso. Se per i capelli lisci e fini servono shampoo leggeri delicati, in questo caso ci troviamo nella situazione diametralmente opposta in cui dobbiamo dare ai capelli il maggior numero di attivi per compensare le mancanze nel fusto.

Yves Rocher Douceur Shampoo nutriente e delicato

Shampoo migliore per capelli secchi sfibrati

Nei casi più estremi di capelli secchi, capita spesso di trovarci di fronte all'aggravante che sono anche sfibrati, soprattutto le punte che somigliano alle balle di fieno sotto il sole cocente. In questo caso non c'è nemmeno bisogno di indugiare: serve uno shampoo (ma anche una routine completa, se vogliamo dirla tutta) che faccia da trattamento riparatore intensivo, in grado di riportare i capelli al loro antico splendore.

Guerlain Abeille Royale Scalp & Hair Revitilising & Fortifying Care Shampoo