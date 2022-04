T rendy e perfetti per dare una scossa all'acconciatura: ti svegliamo come realizzare gli space bun

Space bun, double bun o double chignon: comunque li vogliate chiamare gli chignon alti sono di grande tendenza. L’ideale per sdrammatizzare qualsiasi look e per valorizzare il make up, affrontando con brio la stagione calda.

Non a caso questo trend ha già conquistato tantissime celebrity, da Cara Delevingne a Chiara Ferragni, sino ad Ariana Grande. La sua forza? Si può realizzare su qualsiasi tipologia di capello. Sei riccia o liscia, hai un taglio lungo oppure corto? Nessun problema! Questa pettinatura farà sempre al caso tuo!

Le origini

Gli space bun arrivano direttamente dagli anni Novanta e sono una valida alternativa al più rigido e serioso chignon. Permette infatti di realizzare acconciature trendy e sbarazzine, perfette per il tempo libero, un aperitivo con le amiche o una festa.

Come realizzarli step by step

I più comuni sono gli space bun alti, ma ne esistono moltissime versioni. Il look è vivace con qualche ciocca lasciata ai lati del viso.

Step 1 – Dividi la chioma a metà nel senso verticale, ottenendo due sezioni identiche. Ricordati di tenere a portata di mano spazzola e forcine che ti serviranno.

Step 2 – Afferra una metà dei capelli e, aiutandoti con il pettine, spingila verso la zona superiore della testa, poi fissala con un elastico. Per ottenere maggiore volume prova a cotonare la ciocca. Una volta ottenuto un bel codino, ossia la base dello chignon, passa all’altro lato. Assicurati che i codini siano identici, solo in questo modo gli space bun saranno simmetrici e non commetterai errori.

Step 3 – Prendi un codino e attorciglialo con attenzione su se stesse. Arrotolalo morbidamente attorno all’elastico, ottenendo un piccolo chignon. Otterrai una sorta di ciambella che dovrà essere fissata con un elastico. Se risulta troppo evidente sfrutta delle forcine. Ripeti l’operazione con il secondo cordino e il gioco è fatto!

Step 4 – Una volta realizzati gli space bun potrai sistemarli come preferisci. Se cerchi un’acconciatura messy e disordinata, lascia delle ciocche libere intorno al viso. Puoi anche scegliere di creare degli chignon più o meno grandi, legando solo una parte dei capelli e tenendo sciolto il resto proprio come fa Ariana Grande. Ricordati infine di fissare l’hairstyle con della lacca. Solo in questo modo ti assicurerai che duri tutto il giorno.