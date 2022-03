Come si sceglie la spazzola giusta per il dry brushing?

E sfoliare la pelle e attivare la rigenerazione cellulare si può grazie al dry brushing, a patto di scegliere la spazzola giusta

Il dry brushing, denominato a volte anche skyn brushing, è una spazzolatura a secco della pelle che si compie con una spazzola in setole naturali.

Oltre a trattarsi di un rituale particolarmente piacevole a livello sensoriale, porta con sé diversi vantaggi, come migliorare la circolazione sanguigna, combattere cellulite e ritenzione idrica, esfoliare gli strati più superficiali dell’epidermide, ammorbidire le zone dure e ispessite, stimolare il rinnovamento cellulare, migliorare la tonicità muscolare e combattere i peli incarniti post depilazione.

Come si fa il dry brushing

Il modo più semplice per mettere in pratica questa tecnica è farlo nella doccia oppure nella vasca da bagno, prima di iniziare a lavarsi.

L’ideale è partire dalla pianta dei piedi e salire verso l’alto, compiendo movimenti sempre più profondi e ampi e senza tralasciare nessuna parte del corpo ma facendo attenzione alle zone più delicate come il seno, sulle quali ridurre la pressione.

Come scegliere la spazzola giusta

Questa tecnica di spazzolatura a secco non prevede l’uso di alcun prodotto quindi per ottenere i risultati sperati, oltre a mettere in pratica i giusti movimenti è necessario dotarsi della spazzola giusta.

Setole

Le cose più importanti da osservare prima di scegliere una spazzola per il dry brushing sono le setole, che devono essere naturali. Le più economiche sono in fibre vegetali ma ne esistono anche in setole di cinghiale, dai prezzi però leggermente più alti.

In commercio si trovano anche prototipi in setole sintetiche ma meglio non sceglierli perché potrebbero risultare troppo aggressivi per la pelle.

Anche la rigidità conta. Se sei una principiante del dry brushing quelle morbide sono le più indicate perché consentono un approccio soft ed evitano danni dati dalla non esperienza. Nonostante l’efficacia del trattamento potrebbe essere minore, infatti, in caso di pressione eccessiva la pelle non dovrebbe soffrirne.

Le setole medie sono invece le più versatili e adatte a chi padroneggia lo strumento e predilige un risultato non troppo intenso.

Quelle dure, al contrario, puliscono la pelle in profondità ma devono essere utilizzate con attenzione e per questo sono consigliate soprattutto a mani esperte.

Dimensioni e impugnature

Visto che le parti del corpo sono diverse tra loro l’ideale sarebbe possedere più di una spazzola, così da coprire le diverse dimensioni. Tuttavia, se preferisci ottimizzare opta per una grandezza media.

Anche l’impugnatura varia a seconda delle zone che intendi trattare ma quelle dotate di manico sono le più versatili perché sono in grado di raggiungere anche aree meno accessibili come la schiena.