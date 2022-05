È la stagione dei biondi chiari, possibilmente freddi e sicuramente luminosissimi. Novità nelle tecniche di schiariture che giocano sui contrasti invisibili e che per questo motivo creano riflessi molto armonici. Guarda i look di tendenza

Capelli biondi che passione! Se hai una base chiara, la bella stagione è il tuo momento: basta solo stare un po' di più all'aria aperta per ritrovarsi con le punte più chiare. Ma in attesa che il sole faccia davvero il suo effetto, ci pensa il parrucchiere a schiarire le lunghezze. E spesso si ottengono effetti decisamente sorprendenti.

I colori biondi di tendenza nel 2022? Chiari, anzi chiarissimi e in alcuni casi tendenti al platino o al biondo ghiaccio.

Per essere ancora più precisi, le nuance che vanno per la maggiore sono fredde, cioè con quel sottotono lunare e un po' polare, il che - detta così - suona un po' strano, ma è l'unico modo per descrivere un colore di biondo quanto di più lontano dal dorato. Immagina i campi di grano così come appaiono a fine estate, cioè molto scoloriti dal sole: a questa visione può essere paragonato il biondo freddo. Un'altra immagine per individuare i capelli biondi di moda nel 2022 può essere la sabbia delle spiagge del Mediterraneo. Sono tutte tonalità chiarissime che illuminano il look nel suo complesso. Qualche idea? Dai un'occhiata alle foto in basso.

Capelli biondi primavera 2022

I capelli biondi di tendenza nel 2022 sono freschi e raggianti. Non a caso spesso ricordano le tonalità dei cocktail refrigeranti al lime o allo zenzero. Le tecniche di schiaritura più in voga ricalcano l'effetto shade layering", che prevede di sovrapporre in modo quasi impercettibile le diverse altezze di tono (che tra loro variano sempre pochissimo). Il risultato finale è molto luminoso.

Come effetti troviamo sia biondi multiriflesso che biondi con radici scure, ma i contrasti restano sempre piuttosto lievi e poco pronunciati

Nella palette dei capelli biondi 2022 Jean Louis David introduce il summer light, un nuovo esclusivo servizio colore. I capelli, molto più scuri alle radici e sulla nuca, si schiariscono progressivamente su lunghezze e punte. Le due ciocche più chiare ai lati del viso accentuano il contrasto.

I biondi freddi

Lumilight è il nome del nuovo metodo TONI&GUY per ottenere le schiariture. È una tecnica che crea un biondo molto naturale, aumentando nello stesso tempo volume e profondità della capigliatura. Si rivela così una tecnica perfetta su capelli medio-fini. Di cosa si tratta? I giochi di luce sono molto dolci, come quelli che caratterizzano la tenerezza dei bambini (si chiamano appunto baby light). Si giocano sulle tonalità dei biondi miele e oro chiaro.

ln questo look di Framesi il biondo chiaro della base sfuma nel biondo perla. Un effetto raffinato, realizzato con una tecnica personalizzata che prende in considerazione il colore di partenza.

Capelli biondi chiarissimi

Compagnia della Bellezza propone un biondo burro, un colore ideale per tutte le aspiranti bionde che vogliono accendere di luce la propria chioma. Il finish finale ricorda la morbidezza del velluto, da cui la tonalità prende il nome (super velvet).

La schiaritura totale rende quasi etereo questo taglio che incornicia il viso della modella Framesi. Lo styling a onde e il finish con effetto opaco si rivelano dettagli che aggiungono personalità.

Ecco un look di grande impatto proposto da Schwarzkopf Professional. Il biondo ghiaccio abbaglia con la sua potenza espressiva.

Joico propone un biondo onirico che si ispira ai dipinti di Redon, il pittore francese considerato tra i maggiori esponenti del simbolismo francese. Il look ripropone le atmosfere dei quadri simbolisti, carichi di colori pastello e un po' sfumati.

Balayage biondo

Da URBAN_CDB il balayage biondo si chiama sunshine: è una colorazione che consente di ottenere un effetto naturale ed un’abbondanza di riflessi, effetto baciato dal sole. Questo tipo di biondo valorizza la texture e il taglio dei capelli, soprattutto quando scalati o con ciuffi decisi.

Capelli biondi con meches

Tra i grandi classici di chi si avvicina alle schiaritura, le meches e i colpi di sole e del 2022 sono realizzati con effetti meno a contrasto: le "fasce di colore" si fondono infatti tra loro. Si può scegliere tra i mix di biondi caldi e freddi oppure tra le fusioni di varie altezze di tono, purché il risultato sia sempre armonico, e mai a strisce. In alto un look Framesi.

Capelli biondi sfumati

Tra i capelli biondi 2022 una novità arriva da Evos. Si chiama Shimmering Framing ed è un nuovo servizio colore esclusivo dei saloni del brand italiano. È ideale per dare armonia ai lineamenti e luminosità alla carnagione, è un gioco di schiariture strategiche sui contorni del viso (la posizione delle ciocche è studiata in base al volto). Il colore, profondo alla radice e più chiaro su lunghezze e punte, crea un movimento naturale e sofisticato di insieme.

La collezione Koleston Perfect Lights di Wella si ispira alla luce, e lancia una nuova tecnica, di cui la foto in alto è un esempio. Si chiama Mirror lights e consiste in un intreccio di 2 nuance: una di base più profonda, e l'altra più chiara messa in primo piano. L'intreccio tra le 2 nuance permette di ottenere un look giovane, fresco e facile da mantenere. Rispetto al classico ritocco della radice, la tecnica Mirror Lights propone un approccio pioneristico al colore, lavorando sul concetto di trasparenza. Il risultato è una radice meno satura ed un colore morbido e naturale capaci di garantire una ricrescita meno evidente.

Capelli biondi uniformi

E dopo il divertimento dei giochi di biondo, ci sono le tinte più uniformi. Meno frizzanti ed esplosivi dei biondi multisfaccettati, i biondi uniformi conservano un'eleganza tutta propria. Difficile dire se sono più facili da gestire rispetto ai vari balayage e colpi di sole. In ogni caso, si tratta di biondi ugualmente interessanti. In alto un look di Framesi.

La Biosthetique propone un biondo completo e inusuale che amplifica l’attrattiva di questo long bob scalato con una frangia leggermente arrotondata. Le nuance fredde e calde della ricca tonalità crema richiamano alla mente la sabbia di spiagge deserte e il gelato alla vaniglia. Il delicato fluire dei riflessi chiari affascina per il gioco a contrasto con la forma grafica.

Biondo bronzo per Davines, reso più incisivo dal taglio classico asimmetrico con riflessi magnolia e bronzei, che gradualmente si schiariscono sulle lunghezze creando un’ombra profonda.