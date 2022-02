I l taglio di capelli irresistibile e senza età da imitare quest’anno

Il caschetto non passa mai di moda e la conferma di ciò ci arriva proprio dalle influencer, dalle vip nostrane e dalle celebrities di Hollywood che lo sfoggiano in ogni occasione e in ogni varianti.

C’è quello asimmetrico e perfettamente liscio, quello super lucido, rigoroso e curato, c’è quello apparentemente incolto che conferisce un fascino wild e poi c’è quello tradizionale. Indipendentemente da quello che scegliamo, dal bob al top, il caschetto resta un evergreen.

Un taglio che ci permette di essere sbarazzine ed eternamente giovani, eleganti e al contempo sofisticate. Ma anche un po’ ribelli. Se l’idea di "darci un taglio" vi stuzzica lasciatevi ispirare dai migliori hair look delle celebrities. Scopriamoli insieme.

Il caschetto simmetrico e sfavillante di Selena Gomez

Anno nuovo, capelli nuovi? Probabilmente deve essere questo il mantra di Selenza Gomez che ha inaugurato il 2022 proprio con un caschetto perfettamente simmetrico e sfavillante. Un acconciatura, la sua, che si adegua anche a tutte le tendenze del nuovo anno, e che metto al centro di ogni cosa la salute e la luce naturale dei capelli.

L’intramontabile caschetto di Victoria Beckham

Anche la Posh Spice Girl è stata per molto tempo un’adepta del caschetto, anche se poi ha ceduto all’antico fascino dei capelli lunghi. Per molti anni Victoria Beckham ha sfoggiando i migliori bob cut di tutti i tempi, ve li ricordate?

Il suo caschetto geometrico e sfumato ha dato vita a una vera e propria tendenza evergreen, quella del Posh Spice bob. Perfetto a ogni età.

Il Tob con frangia di Serena Miller

Chi cerca un’acconciatura ribelle e straordinariamente affascinante, allora non può che lasciarsi ispirare da Sienna Miller. L’attrice, modella e stilista britannica, ha infatti sfoggiato un bob cut che ha fatto innamorare tutte noi.

Caratterizzato da una frangia leggera e sbarazzina, il caschetto mosso della Miller è perfetto per ogni occasione e ogni stagione. Chi vuole provarlo?

Morbido e ribelle: il caschetto di Elodie

La nostra Elodie non ci incanta solo con le sue canzoni che ogni volta si trasformano in hit, ma anche con i suoi incredibili look dai quali possiamo lasciarci ispirare. Abbandonato il cortissimo caschetto sfoggiato tempo fa, la cantante romana ha dettato una nuova tendenza in fatto di acconciature.

Il suo caschetto morbido e voluminoso non solo è bellissimo, ma dà l'idea di poter stare bene a tutte. Il motivo? Come mostra nelle sue foto la cantante, il bob cut è perfetto sia con i capelli lisci che ricci.

Michelle Hunziker e il suo caschetto trasformista

Quando ha deciso di tagliare i capelli e abbandonare il suo solito look, il risultato ci ha sorprese. Michelle Hunziker, con il suo caschetto biondo ci ha letteralmente incantante e continua a farlo a ogni cambio look.

Il suo caschetto, infatti, è trasformista. Straordinario nella sua versione liscia e con riga centrale, incantevole nella proposta sbarazzina che potete vedere in foto.

Osare ma non troppo: l’hair look di Matilde Gioli

Matilde Gioli ha osato, e neanche poco, quando ha scelto di abbandonare la sua chioma lunga per un caschetto mosso e sfumato. Non si tratta però di un taglio drastico, ecco perché il suo hair look è perfetto per tutte coloro che non vogliono stravolgere totalmente l'acconciatura.

Kourtney Kardashian: un caschetto da imitare

A capo delle ispirazioni in fatto di hair look troviamo anche lei, la sorella maggiore delle Kardashian. Un bob, il suo, che è diventato subito di tendenza quando Kourtney ha mostrato al mondo intero attraverso il suo profilo la nuova acconciatura.

Un caschetto da imitare per giocare con i nostri capelli. La scalatura sottile e impercettibile permette di creare tanti look differenti: basta cambiare la riga oppure dare volume ai capelli per dare l'impressione di avere un taglio totalmente nuovo.

Billi Elish e la maxi frangia

Ha puntato tutto su una maxi frangia Billi Elish quando ha scelto di tornare al suo amato carré. Un caschetto ribelle e un po' rock and roll che possiamo imitare per dare libero sfogo alla nostra personalità.

Viola Davis e il suo wavy bob

L'ispirazione arriva anche dalle donne di potere. Basta guardare il look di Viola Davis per rimanerne incantati. Si tratta di un wavy bob, mosso e ondulato, che garantisce sempre un aspetto impeccabile, come quello della nostra attrice e produttrice televisiva.

Rosamund Pike e il suo leggiadro caschetto

Non è troppo presto per pensare già ai tagli dell'estate e ce lo dimostra il caschetto sbarazzino e leggiadro di Rosamund Pike. Il suo è uno sliced bob, corto davanti e leggermente più lungo nella parte posteriore, facile da gestire e adatto a tutti i tipi di capelli.