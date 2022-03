L e chiome della primavera-estate 2022 saranno quasi tutte impreziosite da un colore golosissimo che molte celeb hanno già scelto: il caramello

Primavera, tempo di rinnovamento. Sono molte le celeb a pensarla così e che di conseguenza in questi giorni hanno deciso di apportare ai propri beauty look mutamenti sostanziali, soprattutto per quanto riguarda le chiome, che con il cambio di stagione spesso richiedono qualche cura extra per risultare splendenti. Se anche tu sei stuzzicata dall’idea e vorresti donare una sferzata di aria fresca alla tua immagine partendo proprio dalla chioma, abbiamo l’inspo del giorno: i nuovi capelli caramello di Kendall Jenner.

Il color caramello di Kendall Jenner

La nuance appena scelta da una delle componenti più influenti del team Jenner – Kardashian è estremamente golosa e calda, fin dal suo nome. Il caramello, infatti, ricorda lo zucchero fuso e quindi i dolci più succulenti e e le caramelle più gustose e anche per quello resistergli è impossibile.

Questo colore è una tonalità di marrone con qualche riflesso dorato e rappresenta una perfetta via di mezzo tra biondo caldo e castano nocciola.

Come adattarlo alle proprie esigenze

Kendall Jenner ha scelto per la propria chioma una colorazione piuttosto omogenea, schiarendo notevolmente il suo colore di partenza, ma se si vuole abbracciare la tendenza senza stravolgere troppo la base naturale si può anche ricorrere a un balayage carramello che donando un tocco di colore delicato e avvolgente crei un effetto sunkisses invidiabile e, soprattutto, in anticipo rispetto all’estate.

Sarà il caramello la tendenza dell’estate

Proprio per la sua estrema versatilità e luminosità, il caramello scelto da Kendall Jenner si candida con una buona dose di autorevolezza ad essere il colore di capelli più richiesto della spring-summer 2022, ottimo per essere valorizzato anche da un make-up estivo a base di bronzer, illuminante e ombretti dorati.

Altra freccia al proprio arco, che potrebbe spingerlo ulteriormente in vetta alla classifica dei più desiderati, il fatto che stia bene praticamente a tutte. Anche se il suo matrimonio perfetto è con le pelli dal sottotono caldo e leggermente ambrato, basta infatti abbassarne leggermente il livello di calore per renderlo la cornice ideale anche per i volti porcellana.

Nessun limite, infine, nemmeno per i tagli, visto che il caramello è ottimo per esaltare lunghezze lisce come quelle di Kendall Jenner, così come le chiome leonine. La prova inconfutabile è che si tratti del colore sfoggiato da vera regina anche da Beyoncé.