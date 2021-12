P erfetto per tutti i tipi di capelli, il balayage è una tecnica che regala un effetto sunkissed strepitoso e dà una marcia in più a ogni look, rendendolo stupendo

Nuove tendenze, look e ispirazioni: il balayage è la tecnica più amata del momento. In grado di regalare un effetto naturale e capelli strepitosi, è amatissimo dalle star di tutto il mondo. Nonostante sia un trend presente già da diverso tempo, non passa mai di moda. Il motivo? Dona una chioma come baciata dal sole in qualsiasi stagione dell’anno.

Passione balayage

A differenza dello shatush, il balayage è più delicato e naturale sulla chioma. Si tratta di una decolorazione che si può realizzare su tantissime tipologie di capelli con varie lunghezze. Consente di dare luce a una chioma scura, regalando un apprezzato effetto sunkissed sia alle bionde che alle castane.

I vantaggi

I vantaggi del balayage sono numerosi. Il suo effetto è particolarmente naturale ed evita di avere una ricrescita che sia evidente, donando mille sfumature naturali e assicurando un risultato multisfaccettato. In sostanza consente di realizzare il sogno di tante: schiarire i capelli senza però rovinarli, ottenendo una chioma sana, senza danni evidenti o doppie punte. Non solo: il balayage è particolarmente utile per scolpire i tratti del viso, illuminando l’incarnato. Una soluzione perfetta per cambiare look in modo efficace.

Come funziona

La tecnica del balayage è nata in Francia. Questo termine infatti significa letteralmente “dipingere a mano”. Per realizzare le varie schiariture infatti si spennella il decolorante, usando a mano libera un pennello. Questo permette di illuminare solo alcune zone, effettuando un vero e proprio sculpting del viso. La manualità in questo caso è fondamentale, in particolare se si desidera ottenere un buon contrasto di colori. Non ci sono infatti pettini a coda o carta stagnola.

I trend del momento

Il potere del balayage sta nella sua capacità di cambiare in modo radicale il look, donando luce al viso. Proprio per questo è diventato un marchio di fabbrica per numerose celebrity. Ad esempio Bar Refaeli, regina delle passerelle, ne va pazza, così come Gisele Bündchen. In più si adatta a diversi tipi di tagli e hairstyle. Rappresenta un must per i tagli corti, ma l’effetto migliore si ottiene con i tagli scalati e i capelli medio-lunghi, questo perché le sfumature permettono di creare movimento e rendere la chioma multi-sfaccettata.

Con i capelli corti

Il balayage si può creare con grande successo sui capelli corti. Dona movimento alla chioma e tende a illuminare il viso. Proprio per questo a sfoggiare questa tecnica sono star come Jane Fonda e Olivia Palermo.

Con i capelli ricci

Delle schiariture realizzare bene possono esaltare al massimo i capelli ricci. Questa tecnica permette di illuminare e incorniciare il volto in modo straordinario.

Con i capelli lisci

I capelli lisci sono quelli che si adattano al meglio al balayage. Infatti riflettono la luce e svelano tutte le sfumature. Se l’extralong è ottimo per esaltare la tecnica più amata dalle celebrity, anche la piega messy è un must.

La base

Il balayage varia a seconda della base di partenza, dalla più chiara a quella scura.

Su base scura – il balayage in questo caso è un vero e proprio must. Puoi osare con riflessi rossi o mogano , provando anche quelli più leggeri color caramello: l’ideale per regalare luce al viso. Il balayage è ottimo inoltre se sei una mora che sogna da sempre di diventare bionda: avrai subito più brio e la tua chioma resterà in salute.

, provando anche quelli più leggeri color caramello: l’ideale per regalare luce al viso. Il balayage è ottimo inoltre se sei una mora che sogna da sempre di diventare bionda: avrai subito più brio e la tua chioma resterà in salute. Su base chiara – per dare una nuova vita alla chioma, il balayage è un must. L’effetto sunkissed è stupendo sia d’estate che d’inverno. Puoi provare con calde sfumature miele oppure riflessi dorati.

I colori

Quali sono i colori più alla moda per il balayage nell'inverno 2021/2022? Scopriamolo insieme!

Cioccolato

I riflessi cioccolato sono di grande tendenza durante l’inverno. Sono perfetti su basi scure e si abbinano a un make-up che esalta l’incarnato, con rossetti e ombretti dalle nuance calde.

Grigio

Lanciato da Lady Gaga, il balayage grigio ha spopolato sulle passerelle per poi approdare nello streetstyle. Richiede un professionista di grande esperienza, con una cura dei dettagli per evitare errori. Il risultato? Strepitoso!

Rosa

Il balayage rosa è un grande trend dell’inverno 2021/2022. Si tratta di una scelta ottima per le bionde chiare poiché dona luce e colore al volto. L’unica pecca? Richiede una manutenzione continua.

Grigio e rosa

Di tendenza e super particolare, il balayage grigio e rosa ha fatto impazzire le celebrity di tutto il mondo. Il segreto perché riesca? Non stravolgere del tutto la base, ma rendere il colore il più possibile naturale. Il risultato migliore si può ottenere con ciocche che incorniciano il viso.

Miele

Il balayage miele è ottimo su basi particolarmente chiare e calde. La schiaritura ha un effetto naturale, l’ideale per esaltare i tratti del viso, illuminandoli. In più si può sfoggiare sia d’estate che d’inverno.