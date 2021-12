Capelli viola? Prova il colore di stagione dai riflessi magici e intriganti!

V oglia di capelli viola? Le sfumature affascinanti di questo colore conquistano per intensità e mille riflessi luminosissimi. Scopriamo insieme come si indossano, a chi stanno bene e i look più belli da copiare!

Stanche dei soliti colori biondi o castani? Questa stagione via libera ai capelli viola! Eccentrica, moderna e decisamente rock, una chioma in stile purple rain saprà dare il giusto carattere ad ogni look e ribaltare le regole del gioco. Non fatevi spaventare dal colore: il viola è una sfumatura versatile e facile da indossare, basta avere la giusta grinta, e soprattutto scegliere la sfumatura e l’hairstyle più adatto al nostro incarnato e al nostro stile.

I capelli viola infatti, possono avere diverse tonalità, che vanno da quelle più tenui e pastello come il lilla e il lavanda a quelle più accese e profonde come il prugna e il melanzana. A determinare il risultato finale inoltre sarà la tecnica scelta in salone: per sperimentare con il colore senza stravolgere il look infatti, basterà optare per uno sfumatissimo degradé o per ciocche e punte a contrasto. L’unica cosa certa è che i capelli viola non hanno età, e sono in grado di valorizzare e aggiungere carattere ad ogni look. Dalle sfumature ai total look, scopriamo insieme tutte le ispirazioni più belle per indossare al meglio la tendenza più magica di stagione.

Capelli viola sfumature: si all’effetto degradé

Se al colore pieno preferiamo una tinta dall’effetto sfumato, il degradé viola sarà la scelta più giusta. Il bonus? È bellissimo sia su una chioma chiara che su una molto scura – l’importante sarà scegliere la sfumatura giusta.

Capelli viola punte – per un tocco di colore

Vi piacciono i capelli viola ma avete paura di sperimentare con un colore così deciso? Abbiamo la soluzione! Provate a tingere solo le punte per un effetto dipped in color davvero moderno e di tendenza.

Capelli viola shatush: ecco a chi sta bene

Lo shatush è una tecnica amatissima, che consiste nella decolorazione della metà inferiore della chioma. Questa stagione, scegliete il viola! Per le chiome scure consigliamo un effetto sfumato con tonalità intense, mentre per le bionde via libera ai colori pastello.

Capelli viola meches: per una cascata di riflessi

I grandi amori tornano sempre: per questo non ci stupisce il ritorno delle mitiche meches anni 90’. Per un look grintoso e dal sapore rock, provatele viola!

Capelli viola sfumati: prova il balayage

Il balayage è una tecnica di schiaritura sfumata particolarmente amata per il suo effetto naturale e senza stacchi di colore troppo netti. Per un tocco di colore in più, via libera ciocche sottilissime viola degradé.

Capelli viola: riflessi & Co

Per aggiungere un tocco di colore viola senza stravolgere il look, optate per una cascata di riflessi magnetici e luminosi in grado di mettere in risalto la chioma. Quando la luce colpirà i capelli e saprà rivelare mille riflessi purple, l’effetto wow sarà assicurato!

Capelli viola chiaro: prova il pastel look

Per valorizzare una carnagione diafana e dal sottotono freddo non ci sono dubbi: via libera alle sfumature più chiare del viola, dal lilla al lavanda. Il segreto degli esperti? Munitevi di uno shampoo antigiallo o di un tonalizzante viola per rimuovere indesiderati riflessi paglierino e mantenere il colore più a lungo.

Capelli viola scuro – la sfumatura magnetica

Una tinta melanzana sarà l’ideale per chi ha capelli di base naturalmente scuri. Sapranno aggiungere riflessi luminosi ed irresistibili e fondersi perfettamente con la base.

Capelli viola rosso: caldi e passionali

La sfumatura più romantica e sexy del viola è senza dubbio quella che prende in prestito i riflessi caldi del rosso. Come avvolto da una fiammata rovente, il vostro hairlook non passerà di certo inosservato.

Capelli viola prugna: intensi e chic

I riflessi caldi e intensi di questa sfumatura di viola donano agli incarnati dal sottotono caldo, e sono bellissimi anche su chi ha la carnagione olivastra o intensa.

Capelli viola corti: grintosissimi e rock

Una chioma corta si può trasformare completamente optando per un total look viola o per sfumature su ciocche e punte selezionate in grado di dare movimento al look e valorizzare un taglio scalato.