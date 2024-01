S i dice che la virtù stia nel mezzo, una verità valida anche e soprattutto quando si parla di tendenze capelli 2024. Un universo variegato fatto di caschetti, shag e tagli scalati, da scoprire e sperimentare nel corso dell'anno

Una volta provati per la prima volta, tornare indieto è quasi impossibile: i tagli di capelli medi non sono solo tra le tendenze più amate dalle passerelle per il 2024, ma anche l'ideale per sperimentare con diversi tipi di tagli, scalature, frange. Pensando ai tagli medi 2024, naturalmente, non può che venire in mente il caschetto, nella sua silhouette più classica o in versione mini, con lunghezze che sfiorano i lobi delle orecchie. La bellezza dei capelli medi nel 2024, però, va ben oltre il classico bob, dando vita a tagli scalati e con frangia, ma anche tagli medi lunghi fino alle spalle e adatti a valorizzare i capelli ricci. Modi semplici per personalizzare le lunghezze medie, dotandole di un fascino particolare e mutevole: basta un colpo di forbici, infatti, per trasformare il taglio, dotandolo di una nuova personalità.

Capelli medi 2024: il caschetto classico

Se esiste un taglio medio capace di donare davvero a tutte le forme del viso, si tratta del caschetto. Caratterizzato da lunghezze che sfiorano il collo o il mento, si personalizza studiando i lineamenti e creando maggior volume alle radici, dando vita a scalature leggere sulle lunghezze, studiando accuratamente la posizione della riga o la presenza della frangia per sottolineare gli occhi e gli zigomi, agendo come una vera e propria cornice del viso.

Tendenze capelli 2024: i tagli medi e scalati

I tagli capelli medi del 2024 possono movimentarsi attraverso layers e scalature. Effetti che arricchiscono le lunghezze e donano maggior struttura al taglio, rendendo le punte sfilate e le lunghezze più leggere. Da provare su un classico caschetto, quanto su capelli ricci e lunghezze medie, i tagli medi e scalati del 2024 riscoprono la vaporosità, trasformandosi in acconciature quasi prive di peso.

Come portare i capelli alle spalle nel 2024

Per chi non riesce a decidere tra tagli lunghi o a caschetto, la soluzione ideale potrebbe essere affidarsi a dei capelli medi 2024 che siano lunghi almeno fino alle spalle. Molto diversi dal classico lob, questo tipo di tagli è perfetto anche per accompagnare la chioma attraverso la transizione dal caschetto al lungo, solleticando clavicole e spalle. Ad arricchire il taglio, poi, possono essere layers, scalature o una frangia, dettagli fondamentali per personalizzare la chioma.

Capelli medi di tendenza nel 2024: i tagli ricci

I capelli medi e ricci del nuovo anno giocano con silhouette arrotondate e profili morbidi, che sfruttano la texture naturale dei boccoli per dare vita a tagli voluminosi e vaporosi, in cui i protagonisti sono proprio i riccioli. A completare l'effetto non può che essere la frangia, fondamentale per sottolineare gli occhi, ma anche per dare al taglio un effetto ancora più morbido. I più temerari, naturalmente, non potranno resistere all'idea di scalare i capelli ricci, scolpendo la chioma.

Il taglio scalato e medio del 2024 è lo shag

Dal sapore squisitamente anni '70, lo shag è il taglio medio scalato che vi accompagnerà nel corso del 2024. A caratterizzarlo non sono solo le scalature, ma anche il contrasto netto tra radici e lunghezze, che suggeriscono un profilo simile a quello del mullet, ma meno incisivo. Una silhouette complessa e divertente, da sfoggiare su un liscio perfetto quanto sui capelli ricci e mossi.

Il caschetto corto per il 2024: le foto

Se siete tentati da un taglio corto e sbarazzino, il 2024 è il momento perfetto per accorciare il caschetto ulteriormente. Lunghezze che dovrebbero solleticare i lobi e non spingersi oltre, creando un effetto anni '20 e molto divertente. Si porta con frangia, con ciuffo laterale o con una riga perfettamente centrale, per aggiungere personalità e morbidezza al taglio. Il plus? Aggiungere asimmetrie appena percettibili, che creino un caschetto A-line corto o un taglio con ciuffo laterale marcato.

Idee tagli capelli con frangia per il 2024

Si dice che la frangia stia bene con tutto e, nel caso dei capelli medi del 2024, non potrebbe essere più vero. A tendina, piena, pari, corta o lunga, si dispone sulla fronte per completare il taglio, sia che si tratti di un caschetto che di un taglio lungo fino alle spalle. Un gioco di contrasti e armonie, che completa il taglio mettendo gli occhi in primo piano, sottolineando le scalature o, al contrario, spezzando la rigorosità di tagli molto geometrici.

