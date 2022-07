Extra long e straight: i capelli di Chiara Ferragni sono un vero sogno

L iscissimi e lunghissimi: i capelli biondi di Chiara Ferragni fanno sognare grazie ad una piega straight che evidenzia la lunghezza.

L’idea di impugnare piastra e asciugacapelli ti fa rabbrividire? La possibilità di fare la piega ti fa sudare sette camicie? Evidentemente non è così per la biondissima Chiara Ferragni che ancora una volta incanta tutti con la sua bellissima chioma. Extra long e straight, questo è il trend lanciato da Chiara Ferragni.

Scalati di netto, tre lunghezze differenti mettono in evidenza il volume dato probabilmente dall’utilizzo di extension aggiuntive. La biondissima influencer e imprenditrice digitale ha lanciato un’altra moda: mentre non vedevamo altre che onde e beach waves sui social, lei torna all’origine con una piega liscissima.

I capelli di Chiara Ferragni, extra long e straight non temono l’estate, l’umidità e nemmeno gli sbalzi di calore: sicuramente vengono messi in piega con l’utilizzo di prodotti appositi e soprattutto trattati con un prodotto che li protegga dal calore degli styler.

Non è certo la prima volta che Chiara Ferragni si mostra con una piega liscia e lunghissima; questo look le dona incredibilmente tanto che l’ha utilizzato anche per eventi importanti, sfilate, fashion show e anche per il lancio della serie TV dedicata ai Ferragnez.

Potremmo quasi definire un marchio di fabbrica la piega extra long e straight di Chiara Ferragni; questo dettaglio torna fin dal suo esordio di carriera quando proprio il suo blog si chiamava “The Blonde Salad”; ma non è il colore a renderlo iconico quanto la piega lunga e liscissima con riga centrale.

La scalatura dei capelli i Chiara Ferragni? In questa foto vediamo tre tagli netti che sembrano voler giocare dando un volume moderno, geometrico e sicuramente fuori dal classico taglio scalato che siamo abituati a vedere. Molto probabilmente, quel gioco, viene ottenuto anche dall’aggiunta di extension.

Perché copiare il look hair di Chiara Ferragni? I capelli extra long e straight sono estremamente versatili; perfetti per chi cerca un tocco chic ma anche per chi vuole indossare un outfit più grintoso. Lei stessa li ha sfoggiati su red carpet con abiti da sogno, ma anche con jeans e crop top in città.

Valorizzare una chioma liscissima è facile ma Chiara Ferragni sceglie di non esagerare, lasciarli la naturale per mostrare tutta la bellezza di questa piega.