D alle Spice a Rachel di Friends, tutti i baby hairstyle che ci conquisteranno nella prossima stagione

Gli anni Novanta sono tornati e sono qui per restare! Con beauty look coloratissimi e i baby hairstyle che ci terranno compagnia nei prossimi mesi, fra treccine, mollettine e frangette. Gli anni scorrono, ma certe mode non passano mai, soprattutto quelle che ci hanno rubato il cuore.

I mitici anni Novanta, d’altronde, ci hanno lasciato tanti ricordi in materia di stile. Dal taglio iconico di Jennifer Aniston in Friends, ribattezzato The Rachel, agli hairstyle super easy e colorati delle Spice Girls. Impossibile dunque che acconciature così iconiche non tornassero di moda e, dopo il grande ritorno di un’altra pietra miliare dello stile, come la vita bassa, ora tocca ai baby hairstyle.

I beauty look anni Novanta

Mèches, rossetto e blush mattone, un filo di mascara e mollettine colorate a farfalla o click clack: il beauty look delle ragazze anni Novanta è inconfondibile. A completare l’outfit d’ordinanza jeans skinny, canotte sottili e scarpe platform. Oggi quello stile super glamour è tornato di moda e sembra destinato a imperversare per i prossimi mesi. Ma quali saranno gli hairstyle più cool?

Le prime da cui prendere ispirazione sono senza dubbio le Spice Girls, regine di stile e icone degli anni Novanta. La loro missione? Rivoluzionare la musica, ma anche il concetto di bellezza. Ognuna d’altronde sfoggiava uno stile differente e ovviamente very glam!

Ad esempio, come non innamorarsi delle mèches con codini laterali e alti di Gery Halliwell ed Emma Bunton? Alzi la mano chi non impazziva per la ponytail altissima di Mel C o per la chioma super curly di Mel B. E poi c’era Victoria Adams, stupenda con il suo caschetto liscissimo con riga centrale.

Le mèches sono senza dubbio un must degli anni Novanta sfoggiate con ciuffi frontali biondi su una chioma scurissima, da abbinare agli space buns, i doppi chignon laterali che fanno tendenza. Senza dimenticare l’hairstyle butterly glam: un trionfo di mollettine a forma di farfalla da usare per fissare mini code oppure mini trecce frontali.

Fra gli accessori per capelli poi non può mancare la mitica pinza, un trend degli anni Novanta che sembrava scomparsa, ma che è tornato in grande stile. Perfetta per creare raccolti e semi raccolti in pochissimi minuti con risultati wow!

Gli altri baby hairstyle da non perdere? Ovviamente le mini pony: le piccole code sulla parte alta della testa in stile Spice Girls, da decorare con elastici colorati e mollette. E le girly braids: le treccine frontali che stanno bene su tutto e ci riportano in un’epoca super trendy.