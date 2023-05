T ra le acconciature più belle per le spose, il semiraccolto è la soluzione ideale per allontanare i capelli dal viso e valorizzare le lunghezze al tempo stesso. Anche e soprattutto se desideri realizzare la tua acconciatura da sola

Le acconciature da sposa possono raccontare molto della cerimonia. Chi sogna una cerimonia romantica, ad esempio, potrebbe desiderare uno chignon morbido, le spose dall'animo gipsy, invece, potrebbero preferire le trecce. E, poi, c'è il semiraccolto. Una pettinatura versatile e semplice, che si adatta al mood di qualsiasi matrimonio e può regalare alla chioma un'aura moderna e sofisticata, elegante e vintage, preziosa e inaspettata. Il merito è della silhouette lineare dell'acconciatura, che si presta per essere lasciata "nuda" o per essere arricchita da fiori freschi, coroncine o cerchietti preziosi, ma anche per diventare una base strategica su cui poggiare il velo. Una soluzione ideale per qualsiasi tipo di capelli, dalle chiome lisce come la seta ai ricci più voluminosi: il semiraccolto, infatti, è perfetto per allontanare i capelli dal viso e, contemporaneamente, mettere in risalto la piega.

Il vantaggio di un semiraccolto è che, rispetto alle altre acconciature da sposa, è semplicissimo da realizzare, anche da sola. In generale, è bene studiare con attenzione l'abbinamento con il vestito, in modo che il raccolto possa valorizzare scollatura e dettagli. Su un vestito regale, ad esempio, l'ideale è un semiraccolto intrecciato, morbido o con velo, mentre un abito a sirena potrebbe essere valorizzato da cerchietti gioiello o coroncine. Per assicurarti un semiraccolto fai da te perfetto, poi, non cercare di ignorare la texture naturale dei tuoi capelli: in questo modo riuscirai a valorizzare non solo la pettinatura, ma ti assicurerei un'acconciatura capace di resistere per tutta la giornata, ballo dopo ballo.

Acconciature sposa con semiraccolto laterale

Il semiraccolto laterale è un'acconciatura semplice e da interpretare a piacere. La chiave, naturalmente, è raccogliere i capelli di lato, valorizzando il ciuffo. Un modo facile per farlo è dividere la chioma con una riga laterale e fissare i capelli con una molletta gioiello o intrecciando le ciocche, assecondando la silhouette del ciuffo. Per enfatizzare la chioma con effetto side cut, invece, utilizza gli accessori per sottolineare il contrasto tra il ciuffo e il resto della chioma, amplificandone il volume.

Il semiraccolto con velo per le spose

Se hai scelto di utilizzare il velo, il semiraccolto è la pettinatura strategica da considerare per fissare la stoffa utilizzando un fermaglio gioiello. Che si tratti di un velo lunghissimo o si una semplice veletta che copre appena lo sguardo, un'acconciatura semiraccolta garantirà a ogni sposa di mettere il viso in primo piano.

Le acconciature da sposa morbide e con semiraccolto

Il semiraccolto è la pettinatura da provare per giocare con le lunghezze e valorizzare il taglio e la silhouette della chioma. Ecco perché dovresti dare una chance ai semiraccolti morbidi, che allontanano appena qualche ciocca dal viso senza creare un'acconciatura strutturata. L'abbinamento migliore, poi, è con onde e boccoli, dando vita a una pettinatura morbida e rilassata, che ti regali un movimento sinuoso.

Il semiraccolto sui capelli medi: idee per le sposa

Per le spose che diranno sì a caschetti e tagli medi, il semiraccolto è una soluzione pratica e divertente per valorizzare il taglio. Con un semiraccolto, infatti, è possibile mettere in risalto capelli lisci e mossi, ma anche sottolineare la bellezza di una frangia o di un taglio corto al mento. Il tocco in più? Accessori preziosi o floreali.

Acconciature da sposa con coroncina

Il modo più luminoso e prezioso di decorare un semiraccolto è aggiungendo una coroncina. Cristalli, perle, pietre preziose prendono forma sotto forma di cerchietti gioiello e vere e proprie corone, che si poggiano sulla chioma sottolineando la semplicità dell'acconciatura. Un effetto da provare a ottenere anche con fiori e dettagli naturali, che possono ornare intrecci e torchon.

Le pettinature sui capelli ricci

Giocare con il volume è imperativo per valorizzare le acconciature di una sposa dai capelli ricci. Ecco allora che potresti provare a raccogliere i capelli in una mezzacoda - alta o bassa - e terminare la pettinatura utilizzando elementi preziosi e scultorei, che possano valorizzare i ricci attraverso un contrasto delicato.

Il semiraccolto per le spose dai capelli lisci

L'effetto di un semiraccolto su una sposa dai capelli lisci è un'acconciatura quasi liquida, che sembra sciogliersi lungo le spalle. L'effetto particolare da provare? Tirare i capelli completamente all'indietro, dando al semiraccolto quasi un tocco Y2K. L'effetto è bon ton e moderno al tempo stesso, da abbinare a un trucco occhi intenso.

Acconciature sposa con semiraccolto: gli accessori

Vista la semplicità di un'acconciatura da sposa come il semiraccolto, gli accessori sono fondamentali per dare personalità alla pettinatura. Ne esistono di tutti i tipi, da quelli floreali a quelli gioiello, dalle coroncine dal sapore bohémien a quelle più teatrali, senza dimenticare fiocchi e mollette, che possono conferire alla pettinatura un aspetto romantico o moderno, hippy o couture.

Il semiraccolto classico