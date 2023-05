D allo chignon alla coda, dai capelli sciolti alle acconciature principesche, le acconciature da sposa si adattano a tutti i tipi di lunghezze, valorizzando ogni texture

Quando si tratta di acconciature sposa, ce n'è per tutti i gusti: dal romantico allo shabby chic, dal post-moderno al casual, fino a evergreen, come boccoli, trecce e chignon. Pettinature da personalizzare e trasformare, adattandole alla forma del viso e al tipo di capelli oltre, ovviamente, alla scollatura dell'abito. Ciò che più conta, però, è che l'acconciatura da sposa si adatti alla tua personalità. Perché farsi crescere i capelli se ci si sente a proprio agio con un caschetto al mento? E, allo stesso modo, perché raccoglierli quando si ama lasciare le lunghezze libere al vento?

L'ideale, naturalmente, è affidarsi alle mani di un professionista e procedere facendo diverse prove. In questo modo, si potrà studiare la soluzione migliore in base all'abito e al mood della cerimonia, trovando la combinazione giusta per garantirti di affrontare il grande giorno con la sicurezza di avere capelli perfetti.

Acconciature sposa per capelli lunghi

Per chi ha i capelli lunghi, trovare la giusta acconciatura da sposa è puramente questione di fantasia. Le lunghezze, infatti, offrono tanta materia su cui lavorare, perciò, ci si potrà letteralmente sbizzarrire. Le pettinature da provare sono tantissime, dallo chignon alla coda bassa, fino a trecce e raccolti da principessa.

Alcune spose potrebbero decidere di osare lasciando i capelli sciolti. Una scelta adatta tanto ai boccoli, quanto ai capelli lisci, da provare in abbinamento a una piega morbida e naturale, che metta in evidenza proprio le lunghezze.

La coda per le spose è la tendenza 2023

Portata possa e semplice, tirata o morbidissima, la coda di cavallo bassa è la soluzione migliore per ottenere un'acconciatura da sposa disciplina ed elegante, da arricchire con accessori gioiello, fiocchi e fiori.

I raccolti principeschi per le spose romantiche

Giovano con volume e intrecci, restituendo acconciature da sposa degne della corte reale. I raccolti elaborati e principeschi solo la soluzione ideale per chiunque voglia esagerare e trasformare la pettinatura in una vera scultura.

Acconciature sposa: lo chignon

Un vero classico a tema di acconciature sposa è lo chignon. Semplice ed elegante, si adatta ai capelli molto lunghi quanto ai tagli medi. A determinare il mood della pettinatura è la posizione stessa dello chignon, oltre ai torchon, che possono essere più o meno elaborati. A fare la differenza è il rigore dell'acconciatura: l'assenza di ciocche libere e ribelli, infatti, rende lo chignon molto castigato, mentre intrecci più morbidi possono essere più bohémien.

Acconciature sposa con capelli sciolti

I capelli lunghi sono molto belli anche se lasciati sciolti. Una scelta ideale per valorizzare appieno le lunghezze, lasciandole libere di muoversi sulle spalle e la schiena, assecondando il movimento naturale della chioma, tanto sui capelli lisci, quanto per onde e ricci.

Idee per pettinature da sposa sui capelli ricci

Assecondare la natura dei capelli è fondamentale per ottenere acconciature da sposa uniche e personali, capaci di valorizzare davvero la tua bellezza. Ecco perché, se hai i capelli ricci, sfrutta boccoli e onde per dare vita a pettinature voluminose, che possano rendere giustizia a ogni ricciolo. Da lasciare sciolti o raccolti in code e chignon, i ricci sono bellissimi anche se abbinati agli accessori.

Acconciature con code o trecce per il matrimonio

La classica treccia è perfetta per valorizzare il collo o una scollatura sulla schiena, ma può anche essere portata laterale o acconciata per dare vita a un raccolto più elaborato. L’effetto può essere romantico e con intrecci bucolici, ma anche bohémien o minimal, caratterizzati dal rigore essenziale: a determinare lo stile della chioma saranno proprio gli intrecci.

Acconciature sposa per capelli medi

Con un po’ di attenzione, sui capelli medi e sul caschetto si possono realizzare acconciature quasi identiche a quelle sui capelli lunghi. Un esempio? Chignon e trecce, trecce e buns. D’altra parte, però, i capelli medi si prestano anche acconciature semplici e capelli sciolti, che possano mettere in evidenza la silhouette del taglio.

Acconciature sposa per capelli corti

I capelli corti rappresentano una sfida per l’acconciatore che deve “inventare” una materia quasi inesistente. I tagli corti, d’altra parte, hanno un animo fresco ed eccentrico, perfetto per le spose di carattere e che desiderano sperimentare. Il tocco in più? I giusti accessori per capelli, dal cerchietto alle mollette, fino a fiori e velette.

Acconciature sposa con accessori

Possono cambiare completamente l'aspetto delle acconciature da sposa: gli accessori trasformano il mood dell'acconciatura pur senza modificarne la silhouette. I migliori accessori per le acconciature sono cerchietti brillanti, nastri di raso, fiocchi di tutte le misure, da affiancare a fiori freschi e coroncine di pietre preziose, d'oro e d'argento. Un'idea perfetta per dare un tocco personale e unico alle acconciature da sposa più semplici.