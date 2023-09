Ora e per sempre, le acconciature da sposa che valorizzano i capelli ricci

S ciolte o raccolte, impreziosite da accessori o lasciate al naturale, le pettinature a cui dire sì per il grande giorno si scoprono in questa raccolta di idee e ispirazioni perfette per ogni stagione

Naturalmente liberi di esprimersi, i capelli ricci richedono acconciature che, anche durante il grande giorno, siano capaci di valorizzarne le unicità e il carattere dirompente. Sciolte o raccolte, le pettinature da sposa per capelli ricci devono avere quindi l'obiettivo di rendere i boccoli protagonisti, pur lasciando spazio a ogni dettaglio scelto accuratamente per calcare la navata di risaltare. Spesso indomiti e caratterizzati da una vaporosità che ne massimizza le dimensioni ai lati del viso, i capelli ricci sanno trovare ordine ed eleganza quando la situazione lo richiede, ma hanno il particolare dono di trasmettettere un profondo romanticismo, dall'allure decisamente boho-chic. Che siano lunghi oltre le spalle, tagliati a caschetto o corti, dal riccio stretto o piuttosto largo e morbido, le ispirazioni e le idee con cui portarli al matrimonio sono molteplici e adatte a rispondere a qualsiasi esigenza, contesto e stagione dell'anno.

Acconciature da sposa: un bouquet di ispirazioni per chi ha i capelli ricci

A seconda dell'abito, del tema scelto per le decorazioni, della location e, ovviamente, del gusto personale, le acconciature da sposa posso muoversi in direzioni tra loro opposte. Da una parte, infatti, si trovano le finiture sleek, precise e ordinate, mentre dall'altra le forme morbide e rilassate che, soprattutto sui capelli ricci, si traducono in un maggior protagonismo della chioma.

Le pettinature ricce sciolte da sposa

La distinzione, ovvia quando si tratta di pettinature raccolte, diventa più sottile ma persistente anche negli styling sciolti, dove i boccoli possono cadere a cascata in modo studiato, oppure esprimersi attraverso volume e piena libertà.

Nel caso in cui si opti per capelli sciolti dal finish ordinato, a garantire maggior controllo sono accessori come bandane, corone di fiori o cerchietti che, posti sulla corona della testa, contengono la chioma e ne limitano il movimento.

Acconciature da sposa raccolte sui capelli ricci

Se sui capelli sciolti i boccoli rimangono sempre visibili, nelle acconciature raccolte questo non è detto. I raccolti sleek, primi fra tutti gli chignon, hanno il potere di far sparire i ricci e, attraverso un attenta opera di styling con spazzola a setole fitte e gel, raccogliersi dietro la nuca mantenendosi ben piatti. Anche la coda, quando ben tirata, limita la presenza dei boccoli nella sezione posteriore della pettinatura, creando in questo caso un gioco di dimensioni e forme che conquista.

I raccolti morbidi da sposa, al contrario, rendono la texture dei capelli protagonista, assicurando al look finale un'allure romantica, dal tocco boho-chic. Generalmente legati in chignon o code scompigliate e messy, i capelli ricci emergono tanto sulle lunghezze che ai lati del viso, tal volta cadendo in ciuffi laterali effetto face frame, altre raccogliendosi dietro la nuca e rivelando così ondulature loose e dolci dalle radici in poi.