I colori pastello sono un grande classico di primavera e anche le celeb li stanno sfruttando per i loro beauty look pazzeschi

Il glicine è il colore del momento, e non c’è da stupirsi visto che si tratta della versione pastello di quel very peri scelto da Pantone come sfumatura dell’anno. Fresco e delicato è perfetto per la primavera, come ci dimostra Paola Turani che lo ha scelto come filo conduttore di tutto il suo beauty look che dal trucco coinvolge anche le unghie.

Il make up pastello di Paola Turani

I toni pastello se usati per creare un trucco occhi possono essere estremamente delicati ma anche decisi, come nel caso di Paola Turani, che ha sfoggiato un eyes look assolutamente mozzafiato e per nulla banale.

Per realizzarlo si è munita di ombretti shine di diverse tonalità ed è partita da quella glicine applicandola sulla palpebra mobile, ma solo da metà, sfumandola poi verso l’esterno e facendo confluire il colore a quello scelto per la piega dell’occhio e la palpebra mobile, ovvero un viola-ciclamino molto più caldo.

Per la parte più vicina al naso, Paola Turani ha optato per un’altra nuance pastello, ma questa volta azzurra, che sfumata con le altre due e abbinata ai capelli lunghissimi e un po’ selvaggi le conferisce un’allure da sirena.

Completa il make up occhi un cat eye pronunciato, realizzato con una linea di eyeliner che sfocia in una codina piena che rende gli occhi drammatici. Questo ultimo dettaglio è perfetto per un look da sera o in occasione di una serata particolare ma se si predilige un effetto più semplice dopo la stesura degli ombretti ci si può limitare a una passata di mascara.

Con un trucco occhi pastello così fresco e luminoso per il resto del viso non serve molto altro, basta un tocco di illuminante sugli zigomi e sulle labbra un gloss o, come nel caso di Paola, un rossetto nude cremoso.

Nail matchy matchy

Per essere veramente cool questa primavera estate uno dei comandamenti è di abbinare il più possibile make up e nails, una teoria presa alla lettera dall’influencer che in questo scatto si mostra con uno smalto pastello color glicine che si sposa perfettamente con i colori che si posano sul suo viso.