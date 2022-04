Le thin eyebrows stanno davvero tornando di moda? Affrontiamo il ritorno delle sopracciglia sottili

L e thin eyebrows anche conosciute come sopracciglia sottili stanno davvero tornando? Pare proprio di sì! Ecco allora come affrontare questa tendenza anni '90 ma in chiave moderna (e senza errori)

Se è vero che le mode ritornano sempre (è lo è) non vi sorprenderà sapere stiano tornando di moda anche loro. Le famose e super di tendenza negli anni ’90 thin eyebrows, ovvero le sopracciglia sottili.

Un cambio di rotta decisivo rispetto alle molto più piene e naturali ciglia folte alla Cara Delevigne. O alle soap brows o bushy brows sfoggiate dalle celeb e dalle più note influencer di tutto il mondo. Ma una tendenza che di fatto, sembra già aver conquistato (e per alcune forse mai abbandonato) molte di noi.

Il motivo? La voglia di cambiare, di alleggerire il volto in vista della bella stagione o semplicemente il desiderio di sperimentare le tendenze degli anni passati ma in chiave moderna (e con alcune migliorie). Fatto sta che le thin eyebrows hanno già fatto capolino nel beauty look di modelle del calibro di Bella Hadid e non solo.

Un ritorno sdoganato da TikTok e dai suoi magici filtri, uno dei quali simula appunto l’arco sopraccigliare in stile anni ’90, super sottile e minimal che tanto è stato amato (ma da alcuni neanche poi tanto) negli anni passati. Il tutto però con un’accortezza in più.

Se in principio, infatti, la voglia di avere delle thin eyebrows “perfette” ha spinto molte/i a esagerare con la pinzetta e con il fai da te (errore spesso irreversibile), le nuove sopracciglia sottili sono più piene, strutturate, scolpite. Ed è bene aggiungere anche consapevoli.

Un trend che sa da dove arriva e che non vuole ripetere gli errori del passato. Ma si rinnova in chiave contemporanea, valorizzando in modo armonioso il volto senza snaturarlo. E di fatto, donandogli un aspetto fresco, pulito e dall’effetto wow assicurato.

Ed ecco arrivare la fatidica domanda che in molte vi starete facendo: come si fanno le thin eyebrows? La prima cosa da sapere è che, a differenza di un taglio di capelli e o di una tendenza make up a ispirazione anni ’90 o simili (per cui è possibile tornare indietro in modo piuttosto semplice e veloce), per le sopracciglia il cambio idea post pinzetta è meno facile. E in ogni caso richiede tempi molti più lunghi.

Ecco perché, prima di buttarvi a capofitto alla scoperta di questo nuovo look, è bene chiedere consiglio a chi di sopracciglia se ne intende. E che saprà indicarvi la tipologia di forma migliore per valorizzare davvero il vostro volto e i suoi lineamenti nel modo più naturale possibile. In più è sempre meglio evitare il tanto amato ma molto spesso non proprio ben eseguito fai da te. Affidandovi, invece a un esperto che saprà realizzare delle stupende thin eyebrows in pochi e semplici passaggi di vera bellezza.

Permettendovi di sfoggiare sopracciglia e un beauty look super cool e di tendenza. E che soprattutto non vi farà avere ripensamenti.