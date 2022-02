D a Megan Fox a Chiara Ferragni: le star stregate dalle bushy brows e come imitarle subito!

Folte, scompigliate, ma soprattutto di tendenza: sono le bushy brows, le sopracciglia più amate dalle celebs che non solo le hanno lanciate, ma continuano a sfoggiale su Instagram. Le sopracciglia effetto tatuaggio, super perfette, non vanno più di moda: il nuovo imperativo sono le bushy brows che regalano al volto un effetto cool, fresco e genuino.

A chi stanno bene

Le sopracciglia regalano intensità allo sguardo e incorniciano il viso, regalando sensualità e magnetismo. Le bushy brows dunque sono l’ideale per chi le ha già piuttosto folte. Chi, al contrario, è reduce da continue cerette che hanno reso le sopracciglia sempre più sottili, dovrà attendere un po’ per ottenere un look naturale e nel frattempo usare mascara e matite.

Sino a qualche tempo fa la soluzione più utilizzata era il microblading, utile per avere sopracciglia ben definite. Una opzione apprezzata da molti, ma non sempre fattibile. Il pigmento infatti tende a scomparire con il tempo e ha bisogno di vari ritocchi. L’ideale sarebbe rinunciare a pinzetta e ceretta per un po’, consentendo ai peli di ricrescere.

Le più amate dalle star

Le bushy brows sono apprezzate tantissimo dalle star che le mostrano su orgoglio su Instagram, svelando beauty look da favola. Da Lily Collins a Megan Fox, scopriamole tutte.

Lily Collins

Fra le prime star che hanno scelto le bushy brows c’è Lily Collins. La protagonista di Emily in Paris ha fascino da vendere, soprattutto grazie alle sue sopracciglia. Il tocco in più? Il finish wet, ottenuto grazie a un gel trasparente che consentirà di tenerle perfette, disciplinate e luminosissime. Se a questo aggiungiamo una pelle di porcellana il risultato è wow!

Megan Fox

Magnetiche e ipnotiche, le sopracciglia di Megan Fox sono strepitose! L’attrice si è regalata un nuovo look grazie a sopracciglia più naturali e folte, perfettamente pettinate. La star le ha scelte più spesse e con un colore intenso per illuminare lo sguardo.

Chiara Ferragni

Regina delle tendenze, Chiara Ferragni si è lasciata stregare dalle bushy brows, contagiando anche la sorella Valentina. Per averle pettinate alla perfezione, l’imprenditrice digitale punta su sopracciglia più scure di un tono. Probabilmente si è sottoposta a un trattamento di laminazione sopracciglia, ma dietro il suo nuovo look ci potrebbero essere anche un microblading oppure un tatuaggio sopraccigliare per ricostruire l’arcata.

Emily Ratajkowski

Top model e influencer, Emily Ratajkowski su Instagram continua a sfoggiare sopracciglia al top. Fisico scolpito e grande fascino, Emily stupisce con il suo beauty look. A labbra nude e carnose, abbronzatura perfetta e mascara, abbina bushy brows.

Kim Kardashian

In grado di lanciare tendenze, dopo aver diffuso nel mondo beauty il contouring, Kim Kardashian ha adottato anche le bushy brows. A una chioma ultra liscia, la star abbina sopracciglia folte e bold, davvero strepitose.

Come realizzarle

Per chi ha sopracciglia particolarmente folte, realizzare le bushy brows è un gioco da ragazzi, mentre chi non è così fortunato avrà bisogno di un po’ più di tempo. Seguire alcuni step è necessario per raggiungere ottimi risultati e accendere lo sguardo come le star.

Pettina le sopracciglia verso l’alto, definendo l’arco e illuminando l’occhio. Per farlo applica un po’ di correttore, sfumandolo verso la zona interna dell’occhio per renderla luminosissima.

Inizia a riempire le sopracciglia. Fallo partendo dalla metà dell’occhio per regalare naturalezza e tridimensionalità.

Per riempire puoi utilizzare il prodotto che preferisci in base alle tue esigenze, ad esempio una matita scura, l’ombretto oppure il mascara. Per aver il risultato che sogni ti basteranno manualità e un po’ di pazienza. Se sei alle prime armi potresti usare un pennello angolato, pressando leggermente per dare colore e riempire le sopracciglia.

Infine pettina le sopracciglia verso l’alto e fissa usando uno scovolino con un po’ di lacca. Ricordati: va bene qualsiasi prodotto, basta che non sia di colore nero.

Come infoltirle in modo naturale

Per avere sopracciglia folte in modo naturale puoi seguire alcune regole importanti. Parti dalla tavola, seguendo la dieta perfetta per la tua bellezza. Assumi tanta acqua, migliorando l’idratazione della pelle e impedendo che le sopracciglia finiscano per cadere. Punta su cibi che contengono Omega 3 e Omega 6, l’ideale per stimolare i follicoli piliferi e la crescita delle sopracciglia. Prova poi il latte e le uova, ricchi di vitamina D.

Il rimedio migliore per la crescita delle sopracciglia però resta l’olio di ricino. Applicalo tutte le sere prima di addormentarti utilizzando uno scovolino oppure un cotton fiocc. Per avere degli aspetti visibili basteranno pochi giorni. Ottimi pure l’olio di cocco, l’olio d’oliva oppure l’olio di germe di grano che stimolano la crescita dei peletti. In commercio si possono poi trovare prodotti a base di collagene e vitamine per sopracciglia perfette. Infine è essenziale evitare pinzetta e forbice per fare in modo che non si formino buchi.