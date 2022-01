Microblading sopracciglia: cos’è, il significato e quanto costa

D efinite, sottili, con effetto soap o bushy: le sopracciglia dicono molto di te. Ecco perché hai bisogno di scoprire tutto sul microblading, per scolpirle come meritano e incorniciare lo sguardo.

Per sottolineare lo sguardo, renderlo più accattivante, giovane o modaiolo occorrono sopracciglia perfette. La Natura non è stata abbastanza clemente da regalartene un paio? Puoi sempre ricorrere al microblading! Una tecnica di tatuaggio/trucco semipermanente, perfetta per eliminare i buchi, ricostruire l’arcata e rimediare ai danni di pinzette e ceretta. L’effetto è molto naturale, sebbene i risultati possano davvero rivoluzionare la fisionomia del viso. Con il microblading sopracciglia, infatti, i pigmenti vengono inseriti direttamente sotto la pelle, disegnando la forma di ogni singolo pelo. L’effetto finale è uno viso nuovo, in cui lo sguardo è nuovamente il protagonista.

Microblading, significato: cos’è esattamente?

Letteralmente, microblading significa “piccola lama”. La stessa con cui vengono realizzate delle micro incisioni che permettono l’introduzione dei pigmenti. Per introdurre il colore occorre uno strumento particolare, noto come microblading pen. Si tratta di una penna costituita da piccolissimi aghetti, che incidono la pelle lasciando penetrare il colore. In questo modo, il disegno può essere realizzato pelo per pelo, creando l’arcata dei tuoi sogni.

Chi dovrebbe provare il trattamento?

Il microblading è un trattamento correttivo, adatto a chiunque desideri dimenticare sopracciglia rade, buchi dovuti a una depilazione eccessiva e piccole, fastidiose cicatrici. Il microblading, inoltre, è molto utile anche in caso di sopracciglia asimmetriche. L’indiscutibile vantaggio di questa tecnica è che si può effettuare su qualsiasi tipo di pelle, anche se qualche differenza potrebbe esserci. Sulla pelle grassa o molto secca, infatti, il trattamento potrebbe durare leggermente meno. Quanto alle pelli sensibili, niente paura: un lieve rossore è normale, così come avvertire un po’ di fastidio durante il trattamento.

Quanto dura il trattamento?

Una seduta di può durare tra i 40 e i 90 minuti. Disegno e pigmenti, invece, saranno visibili fino a 6/12 mesi. A essere fondamentali sono, naturalmente, i ritocchi. Per evitare che il colore sbiadisca e che il disegno risulti impreciso, infatti, è bene ritoccare il microblading sopracciglia ogni 4 o 6 mesi.

Microblading sopracciglia: costo e prezzo

Naturalmente, a determinare il prezzo del microblading è la scelta del professionista a cui desiderate affidarvi. Il costo, infatti, può oscillare tra i 350 e gli 800 euro. I ritocchi, invece, hanno un prezzo che si aggira attorno ai 100 euro.