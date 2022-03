L e sopracciglia sottili anni Novanta stanno tornando di moda? Bella Hadid si prepara a rilanciare il trend

Siamo davvero pronte per dire addio alle sopracciglia bold? Il prossimo trend infatti potrebbe essere il ritorno delle sopracciglia sottili. Un must anni Novanta amatissimo a Bella Hadid. La top model e reginetta di Instagram infatti sfoggia da sempre le skinny eyebrows.

L’arcata finissima sembrava ormai passata di moda, sostituita da sopracciglia più naturali, spettinate e spesse. Ci eravamo già messe a caccia di nuovi trattamenti per infoltirle, dalla laminazione alla tinta, invidiando quelle di Chiara Ferragni o Cara Delevigne, ed ecco che il mondo beauty cambia di nuovo le carte in tavola.

Non solo Bella Hadid, la mania delle sopracciglia anni Novanta sembra aver contagiato tante altre celebrity da Lila Grace Moss a Adwoa Aboah e Iris Law. L’arcata skinny d’altronde ha i suoi vantaggi: dona freschezza allo sguardo e ha un effetto liftante. Si ispira alle famosissime “ali di gabbiano” degli anni Settanta, riprese poi, vent’anni dopo, dalle top model più in voga come Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Kate Moss.

Ovviamente questo trend non è per tutte. Si devono adattare al volto ed essere proporzionate, questo perché hanno la tendenza a togliere profondità allo sguardo, lasciando molto spazio fra la palpebra e l’arcata. Dunque senza le giuste proporzioni potrebbe andare a indurire l’espressione. Va poi evitato l’uso smodato delle pinzette senza nessun controllo come accadeva nei primi anni Duemila. Le sopracciglia sottili devono infatti essere comunque naturali e calibrate.

Come ottenere le sopracciglia sottili? In attesa che le skinny eyebrows di Bella Hadid si diffondano, diventando un trend, cerchiamo di farci trovare preparate. Chi non è pratico con la pinzetta potrebbe definire l’arcata con il filo. Uno strumento antichissimo, apprezzato da star come Madonna. Consente infatti di circondare, catturare ed estirpare ogni peletto, uno alla volta con uno strappo indolore e preciso.

Ottima pure la ceretta che estirpa il pelo alla radice, ma anche in questo caso è obbligatorio far attenzione. Uno strappo incerto potrebbe spezzare i peletti e rovinare tutto. No agli epilatori elettrici, che possono portare alla formazione di fastidiosi peli incarniti, sì al laser. La luce concentrata infatti danneggia il follicolo pilifero in modo selettivo, sclerotizzando direttamente i canali che portano nutrimento al pelo. Questo provoca un processo che causa la riduzione dello spessore e del numero dei peli sino alla completa scomparsa.