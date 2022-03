È arrivato il momento di ridare spazio a tutti quegli ombretti azzurri, turchesi, celesti e cerulei che per troppo tempo abbiamo dimenticato in fondo al beauty. Ovviamente le inspo più cool del momento le abbiamo selezionate noi.

C'è chi sogna la macchina del tempo e chi torna negli anni '90 in un batter d'occhio. Come? Con l'ombretto azzurro, la tendenza del momento che sta conquistando tutti. Declinato in mille sfumature e finish, questo colore che vari dai toni più acquatici fino alle gradazioni neon che lasciano senza parole, è ormai sugli occhi di make-up artist, content creatore e influencer di tutto il mondo.

Non sottovalutare assolutamente questo colore che, a primo colpo d'occhio, può sembrare davvero complicato da gestire e abbinare. Perfetto per dare luce ai colori di occhi più scuri, si sposa perfettamente anche nel gioco tono su tono con chi ha occhi color ghiaccio (Chiara Ferragni docet).

Che sia all over sulla palpebra mobile o per uno smokey eyes fuori dagli schemi, ma anche usato come punto luce nell'angolo interno dell'occhio è innegabile che, questo, sia in tutto e per tutto il momento della tendenza dell'ombretto azzurro. E per dimostrartelo abbiamo selezionato i make-up look più belli che stanno spopolando sui social. Li copi con noi?

Ombretto azzurro e eyeliner

Tra i look da copiare realizzati con l'ombretto azzurro, immancabile, è l'accoppiata con l'eyeliner. In questo caso basterà scegliere una tonalità luminosa e sfumarla sulla palpebra fissa per poi, infine, aggiungere un punto luce nell'angolo interno dell'occhio. Perfetta la combo anche con gli occhi azzurri.

Inner coner make-up

Siamo abituati, da sempre, a usare sfumature simili allo champagne, all'avorio o al perla nell'angolo interno dell'occhio: colori soft che permettono di dare luce e aprire lo sguardo.. Ma la cosa importante, per un make-up luminoso, è scegliere un effetto brillante che, per chi ha voglia di cambiare, può anche essere colorato, anzi coloratissimo, come in questo caso con l'ombretto azzurro di tendenza.

Azzurro ghiaccio, da provare

Le sfuamture dell'azzurro sono davvero tantissime e vanno dal classico pastello fino ait oni algidi della tonalità ghiaccio. In questo caso, l'eye look, viene completato con delle applicazioni luminosi sulla palpebra fissa. Super glam.

Cut crease e ombretto azzurro

Il cut crease make-up è un grande classico del make-up e, oggi, viene sempre più riscoperto grazie all'uso di abbinamenti e colori fuori dagli schemi. Ad esempio il marrone freddo e l'ombretto azzurro carta da zucchero creano una combo nuova e davvero irresistibile.

Euphoria Vibes

Quando si parla di ombretto azzurro non bisogna sottovalutare la possibilità di usare questo prodotto per creare contorni e linee, non solo simili all'eyeliner. Come in questo caso dove l'ombretto, in un look ispirato a una delle serie tv del momento, illumina l'angolo interno dell'occhio e permette di creare i contorni del cut crease look.

Monochrome eyes

Sempre più amati, i monocrome look permettono di regalare make-up occhi dal fascino decisamente inaspettato. Un'idea semplice da replicare: ombretto azzurro e una sottile linea di eyeliner in pendant. Questo permetterà di realizzare un look di impatto senza dover passare ore e ore alla ricerca del match perfetto.

Ombretto azzurro e minimal vibes

Paura di osare troppo con l'ombretto azzurro? Grande errore. Questo colore, infatti, si sposa anche con i look più minimal ma dove un tocco POP di colore permette di cambiare totalmente l'approccio con il make-up. La soluzione perfetta, per ricreare questo trucco, è scegliere un matitone jumbo: colore pieno e preciso.

Futuristic look

E se lo dicono le tendenze delle sfilate, chi siamo noi per tirarci indietro? Un ombretto azzurro polveroso diventa protagonista di questo look da red carpet dove, ancora una volta, viene abbinato all'eyeliner nero ma, a differenza degli altri, il colore rimane pieno, con bordi netti e senza sfumature.

Ovviamente per realizzare un make-up a regola d'arte è fondamentale scegliere e utilizzare i migliori prodotti in circolazione e quando si parla di ombretto azzurro, è bene che siano pigmentati e scriventi. Questo permetterà di creare un look di impatto senza troppi sforzi. Qui una elezione dei best of da aggiungere alla tua shopping (wish)list.

Tendenza ombretto azzurro 1/8 Sheglam, Palette Ambitious Aquarius - una dell 12 palette della collezione dedicata ai segni zodiacali. Qui le sfumature di azzurro sono declinate in diversi finish scriventi e vibranti. 2/8 Makeup Revolution, Colour Book Eyeshadow Palette CB05 - così tanti azzurri che c'è l'imbarazzo della scelta oltre all'abbinamento con le proposte verdi per un look super colorato. 3/8 MAC, Eletric Blu - Un ombretto acceso da non sottovalutare specialmente per definire e dare spessore alla piega dell'occhio. 4/8 Path Mc Grath, EYEdolls in Lapis Luxury - un ombretto in polvere con texture e resa cromatica come i prodotti in crema. Luminoso e pieno, permetterà di creare effetti grafici stupefacenti. 5/8 NARS, ombretto singolo in Baby Jane - più azzurro di così non si può. Questa è la tonalità perfetta se tra le mille palette non hai il classico azzurro. 6/8 elf, COOKIES 'N DREAMS NO BUDGE EYESHADOW in Chill Zone - una versione stick dell'ombretto azzurro. Utile non solo come base per intensificare i colori, ma anche per creare cut crease o dare luce all'angolo interno dell'occhio. 7/8 Nabla, Cutie Palette Midnight - le tonalità del cielo dal tramonto alla notte rendono unica questa mini palette con focus sulle sguamture dell'azzurro. 8/8 Rimmel, Magnif Eyes Mono - la sfumatura azzurro carta da zucchero di questo ombretto luminoso lo rende un verso 'mai più senza' per il make-up di tutti i giorni. PREV NEXT