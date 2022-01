I l nuovo must in fatto di make up? L'ombretto azzurro di Chiara Ferragni, l'ideale per un tocco retrò che fa sognare

Chiara Ferragni rende omaggio al trucco degli anni Duemila con un ombretto azzurro direttamente da Parigi. L’influencer e imprenditrice digitale è volata in Francia per partecipare alla settimana dell’Haute Couture Primavera Estate 2022. L’occasione perfetta per sperimentare nuovi make up e beauty look fuori dall’ordinario perché – si sa – Chiara ama dettare tendenza.

Beauty look da favola from Paris

A Parigi per prendere parte alle sfilate, la Ferragni ha condiviso su Instagram una serie di selfie, mostrando il suo trucco azzurro. Negli scatti Chiara ha svelato il suo make up con sopracciglia ben definite, ombretto pastello e una leggera linea di eyeliner. Un modo, forse, per ricordare l’adolescenza della fashion blogger e quegli anni Duemila in cui muoveva i primi passi nel mondo del web con il suo blog.

Un make up che fa tendenza

Oggi che Chiara è la regina del front row non rinuncia a sorprendere e sperimentare. L’azzurro pastello è perfetto per illuminare il suo sguardo e regalarle un trucco particolarmente originale. D’altronde, come ci ha mostrato lei stessa su Instagram, questo make up si abbina alla perfezione sia a un look casual, con jeans e maglioncino chiaro, che a un elegante tailleur nella stessa tinta pastello.

Questione di colori

A Parigi, Chiara Ferragni ha scelto un make up con colori che esaltano al meglio le sue iridi chiare. Non solo lo smokey eyes black (che l’influencer adora), per illuminare lo sguardo di ghiaccio si possono usare anche altre nuance, come, appunto, il blu oppure l’azzurro.

Per realizzare un trucco occhi azzurri perfetto bastano pochi semplici step. L’importante è bilanciare il colore alla perfezione per evidenziare al meglio le iridi, creando anche un bel contrasto.

Oltre al finish matte e pastello, si possono usare quelli metallizzati, aggiungendo un tocco in più con un pizzico di oro oppure argento. Queste ultime tonalità si possono sfruttare con matita ed eyeliner.

L’importanza delle sopracciglia

Fra le tendenze lanciate da Chiara Ferragni direttamente da Parigi non c’è solo il trucco azzurro, ma anche le sopracciglia. Folte, ben pettinate, e con un colore intenso e deciso, hanno già conquistato moltissime seguaci, diventando un must have beauty. Il segreto del make up dell’influencer sta proprio nell’aver reso le sopracciglia – definite e scure – le protagoniste indiscusse del suo beauty look.

Effetto microblading

Il merito delle sopracciglia di Chiara Ferragni? Il microblading! Una tecnica che consente di pigmentarle e infoltirle. Si distingue dal tatuaggio che, al contrario, va a riempire le sopracciglia con il colore, ha una durata maggiore, ma un effetto meno naturale. Il microblading, al contrario, disegna ogni singolo pelo, replicando alla perfezione quelle già esistenti. Dura di meno come trattamento, ma ha un effetto super realistico.

Il trattamento è perfetto per chi vuole migliorare la forma delle sopracciglia, rendendole più armoniose, oppure per chi non vuole perdere tempo e definirle ogni mattina con la matita. Si procede in due step. Nel primo incontro si progettano le nuove sopracciglia, ovviamente tenendo conto della forma del viso. In seguito si inizia a realizzare il trattamento che verrà completato nella seconda seduta.

Il microblading non è doloroso. La sensazione è simile a quella dello strappo di un pelo con la pinzetta, solo un po’ più forte. Dopo la prima battitura viene passato un anestetico e in seguito tutto risulterà molto più facile. In seguito si formeranno delle piccole crosticine che cadranno in modo naturale in una settimana.

I make up da copiare

Chiara Ferragni è una fonte di ispirazione non solo in fatto di look, ma anche di make up. Basta scorrere il suo profilo Instagram per trovare tanti beauty look stupendi da copiare.

Smokey eyes black – Il trucco occhi con sfumature dark è il preferito di Chiara Ferragni. Il suo segreto per renderlo impeccabile? Un punto luce nella zona interna dell’occhio e abbondante mascara sia sulle ciglia inferiori che superiori.

Trucco luminoso – L’oro e il bronzo sono i colori preferiti da Chiara. L’ombretto gold per l’influencer è un must irrinunciabile. Lo applica sulla palpebra mobile e crea delle sfumature bronzo nell’area superiore, completando il tutto con una riga di eyeliner nero.

Make up blu – Fra i beauty look migliori di Chiara ci sono quelli blu. Questo colore infatti esalta al massimo le sue iridi. Solitamente la moglie di Fedez sfuma l’ombretto con un pennello, coprendo tutta la palpebra mobile.

Beauty look marrone – Il marrone è un colore perfetto per ogni occasione. La Ferragni punta su un finish leggermente metallico per dare profondità allo sguardo e aggiunge una matita nera sfumata lungo il contorno degli occhi.

Con l’eyeliner – Protagonista di tanti make up di Chiara, l’eyeliner può completare uno smokey eyes nelle tonalità nude, dando un tocco di glamour proprio là dove serve.