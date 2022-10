The Wom Beauty Crush: i preferiti del mese di Settembre 2022

S copri quali sono stati i nostri prodotti del cuore per questo back to work

Settembre è il mese del rientro, il fantomatico back to work, il momento in cui dobbiamo fare i conti su come abbiamo trattato pelle e capelli durante l'estate. Capita per esempio che si debba correre ai ripari contro le macchie (hai messo e continui a mettere sempre la protezione solare vero?) e capelli danneggiati da sole e salsedine. Settembre è proprio il momento giusto per concedersi dei momenti da dedicare alla propria bellezza, riscoprendo una nuova routine fatta di texture avvolgenti e confortevoli - benvenuti cleansing balm! -, nuove coccole per i capelli, prodotti mirati per proteggere la pelle contro gli agenti esterni e riscoprire tutto il piacere di truccarsi con i nuovi lanci di make up, sempre più innovativi, smart e sorprendenti, regalandosi anche un piccolo lusso da tenere sempre in borsetta.

Sfoglia la gallery per scoprire tutti i nostri beauty must have del mese appenna trascorso!

1/15 Guerlain Rouge G Luxurious Velvet Metal - L'ispirazione arriva dalle farfalle, con una collezione di shade vellutate dal delicato effetto metallico racchiuse in un astuccio gioiello. 2/15 FOREO Bear - Il dispositivo hi-tech definitivo per la vostra domenica tutta dedicata alla self care. Una sessione di ginnastica facciale tonificante in relax assoluto. 3/15 Lisa Eldridge True Velvet Lipstick Decade - Un finish come velluto, una texture ricca e confortevole in una nuance dal sapore grunge perfetta per aprirsi all'Autunno. 4/15 Deborah Milano Mascara LIKE A PRO - Effetto extension con uno scovolino ad altissima precisione. 5/15 Gucci Baume Nourissant Universel - Un balsamo multiuso racchiuso in una confezione super chic da portare sempre con sé per tutte le emergenze anti pelle secca che arrivano in Autunno. 6/15 Aveda Botanical Repair Strenghtening Leave-in Treatment - Un trattamento senza risciacquo che lascia i capelli leggeri e "puliti" ma domati e districati, tenendo a bada l'effetto crespo e prevendo i danni da rottura. 7/15 Lumene Nordic C [Valo] Pure Glow Cleansing Balm - Un balsamo struccante e detergente che lascia la pelle pulita, non unta, libera da ogni impurità senza seccarla. Con vitamina C. 8/15 La Roche Posay Pure Niacinamide 10 - Un siero con il 10% di niacinamide pura ad azione lenitiva e anti-macchia, rinforza la barriera cutanea e previene gli arrossamenti. 9/15 INSÌUM The Delicate Veil/Il Velo Eterno - Molto più di un fondotinta, possiamo considerarlo un vero e proprio trattamento di skincare, dalla texture impalpabile come un'emulsione leggera. Si adatta a vari sottotoni grazie ai pigmenti incapsulati. 10/15 The Organic Pharmacy Carrot Butter Cleanser - Un burro corposo perfetto per rimuovere il make up waterproof, regala un'esperienza sensoriale con estratti naturali antiossidanti. 11/15 Biofficina Toscana Maschera labbra rimpolpante - Con i primi venti autunnali le labbra hanno bisogno di una coccola in più contro gli agenti esterni, con olio di vinaccioli e acido ialuronico. 12/15 ROAR - Un prodotto multiuso innovativo, da usare su occhi, guance e labbra e poter mixare tra 24 diverse shade, con finish cream to powder, per creare infinite combinazioni personalizzate. 13/15 Natura Bissé C+C maschera mousse alle vitamine - Una texture super piacevole per una pausa di relax ad azione antiossidante e rinvigorente grazie alla vitamina C che lascia l'incarnato radioso. 14/15 Garnier Ultra Dolce Shampoo Ricaricabile - Finalmente arriva il formato refillable per uno degli shampoo più iconici e amati. La ricarica permette di risparmiare fino a -71% di plastica rispetto a un normale flacone. 15/15 MULAC Lip Master & Lip Toy - Una combo super smart per labbra sempre curate. La matita labbra è super resistente e no transfer, potete usarla come base per il balsamo labbra idratante colorato o sfumarla per un effetto ombré.