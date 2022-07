Soap brows, capelli wet e make up glow: che look, Millie Bobby Brown!

M illie Bobby Brown ci conquista con il beauty look più cool del momento: soap brows e make up glow

Make up glow, soap brows e capelli wet: Millie Bobby Brown ci regala un beauty look da favola. La star di Stranger Things non è solo un’attrice talentuosa, ma anche una icona di bellezza. Coraggiosa e originale, Millie non segue le mode, ma le crea. Non a caso i suoi capelli cortissimi, capaci di evidenziare al massimo il volo, sono diventati di tendenza.

Il segreto per un beauty look impeccabile? Per la star sono le soap brows, sopracciglia curate e super definite, create rubando un piccolo trucchetto al backstage delle sfilate di moda. Si tratta di una tecnica speciale di grooming per sopracciglia, ma soprattutto un metodo very low cost per tenerle in ordine, perfette e disciplinate.

Le bold brows, diventate trendy negli ultimi anni, hanno infatti necessità di ricevere cure continue. Il trucchetto per farlo in modo semplice? Usare il sapone! Creare le soap brows è semplicissimo, basterà usare una saponetta al posto di un gel fissante. Un’idea sfruttata da tantissimi truccatori per controllare, grazie al sapone, ogni peletto delle sopracciglia.

Il metodo è piuttosto semplice e intuitivo. Armati di scovolino e pettinino, passandolo sulla saponetta inumidita. Pettina bene le sopracciglia, poi fissa i peletti, scegliendo l’effetto che desideri. Il sapone consentirà di tenerle ferme per molto tempo, aiutandole a superare anche gli sbalzi di temperatura.

Il bello delle soap brows è che sono perfette per esaltare un trucco glow come quello di Millie Bobby Brown. L’attrice ha deciso di puntare su labbra scintillanti grazie al lipgloss e lo sguardo accentuato dalla matita chiara e tanto mascara allungante.

Il tocco finale lo offre l’acconciatura wet. Gli sleek hair infatti sono una garanzia, sia per una serata casual che per il red carpet. Per trasformarsi in una sirena basta poco: una spazzola ad hoc, gel, olio oppure cera. Per capelli effetto bagnato inizia dalla doccia, pettinando con cura i capelli bagnati. Il segreto? Lascia in posa il balsamo qualche minuto, insistendo anche sulle radici.

Una volta uscita dalla doccia applica il prodotto sui capelli ancora umidi, poi pettinali e realizza la riga. Per un effetto migliore fissa il tutto con il diffusore, infine termina il tutto con una lacca lucidante. Sogni un wet look ancora più particolare? Prova a pettinare tutta la chioma all’indietro oppure lavora solamente la parte superiore, spettinandolo per ottenere un effetto più wild.