Festa del papà: i migliori regali per dirgli che gli vuoi bene

R icordiamoci sempre che il gesto è la cosa che verrà più apprezzata, ma un regalo che gli possa essere utile nella quotidianità gli farà sentire che gli sei sempre vicina.

Cosa si può regalare per la festa del papà? Ogni anno è sempre lo stesso dilemma. Un po’ per questioni economiche a volte cerchiamo idee per regali per la festa del papà fai da te o almeno regali economici che non ci facciano finire sul lastrico, ma in realtà chi siamo noi per mettere un prezzo a questo tipo di regalo?

Se anche tu sei un po’ a corto di idee, ma vuoi comunque fare un regalo originale per la festa del papà, spesso un regalo beauty è quello che ti salva la vita. Anche gli uomini amano essere belli e un regalo beauty è una scelta intima: trovare quello giusto significa che conosci bene i gusti del tuo papà, che lo ascolti e che sai di cosa ha bisogno nella sua beauty routine.

Cosa regalare per la festa del papà nel 2024

Che gli uomini siano sempre più esteti è un dato di fatto e l’età non è un limite: dai papà più giovani a quelli più in là con l’età amano tutti prendersi cura di se stessi, basta pensare a quali sono le loro passioni. Per i papà appassionati di profumi, sportivi, con la barba, il regalo beauty per il 19 marzo è in grado di dare soddisfazione tanto a chi lo riceve quanto a chi lo fa.

Tutto ciò che riguarda l’argomento barba è super hot, basti vedere il successo dei prodotti per prendersi cura della barba e per il grooming, che negli ultimi anni sono letteralmente esplosi. Anche creme viso e contorno occhi per mantenerli con una pelle idratata e possibilmente tonica e priva di macchie sono un ottimo regalo per il papà. In alternativa puoi pensare anche a un profumo di nicchia o di profumeria artistica se è un appassionato dell’argomento, oppure la sua fragranza d’elezione che lo accompagna da anni.

Tra i regali festa del papà possiamo anche pensare a idee beauty che siano meno per la persona, come può essere una fragranza per ambiente che può mettere nel suo studio, oppure una borraccia che lo aiuti a tenersi idratato durante la giornata o mentre fa sport.

Regali beauty per la festa del papà

Scopri le migliore idee regalo beauty 2024 per far felice tuo papà, dai kit di grooming alle fragranze, fino ai prodotti per la cura di viso e corpo.

Barberino’s Set Barba-papà

Il regalo perfetto per i papà con la barba lunga e medio lunga comprende uno shampoo e un balsamo barba e una spazzola in legno Wengè.

WoodWick Candela Cashmere

Legno di sandalo, fava tonka e mela cotogna sono tra le note di questa candela dal profumo irresistibile e avvolgente.

Yankee Candle X Sharpie

Il bergamotto, il mughetto e la rosa si accompagnano a note verdi e legnose in questa candela con l’etichetta personalizzabile, per cui scegli tu come renderla speciale per il tuo papà.

Nuxe Nuxellence

Trattamento antietà che fa apparire l’incarnato più giovane, tonico e rivitalizzato.

Tesori d’Oriente Doccia Crema Aromatico Legno di Guajaco

Un doccia crema intenso con note legnose scaldate da quelle di pepe nero che danno energia e una sensazione di benessere.

Biofficina Toscana Balsamo Barba Note Legnose

Il prodotto ideale per ammorbidire e condizionare la barba arricchito con elicriso dell’Isola d’Elba che ha proprietà protettive, dermopurificanti e riparative.

Braun BT9 Regolabarba con lama Problade

La lama ProBlade taglia anche i peli più difficili e rende la rasature più semplice, precisa e rapida.

Laboratorio Olfattivo Amberbomb

Potente e opulenta, è un mix di note fruttate e floreali con un un fondo ambrato e legnoso che dura all’infinito. Prima lo regali e poi lo rubi.

Amarsi Fragrances Sombras de Oro Extrait de Parfum

Foglie di viola, zafferano si fondono nel cuore iper floreale con note di rosa di Damasco, gelsomino, iris, mughetto e orchidea, infine giunge la scia, intensa e duratura, con note di benzoino, incenso, ambra grigia, patchouli e legno di sandalo.

Officine Universelle Buly Polychromatic Toothbrush

Per i papà che sono degli esteti e amano design e artigianalità, questo spazzolino da denti è un regalo unico nella sua semplicità.

Korff Eye Zone Crema Borse e Occhiaie

Se hai fatto o fai ancora disperare tuo papà, questo è il giusto modo per scusarti delle notti insonni che gli hai fatto passare: riduce le occhiaie e le borse e rende i tessuti più tonici ed elastici, riducendo le rughe nella zona contorno occhi.

Laura Biagiotti Roma Uomo Green Swing

Il cuore verde oscilla tra le note fresche e agrumate del bergamotto e quelle speziate del cardamomo e quelle dolci di mela cotogna. Sul fondo un grande classico maschile: legno di cedro, vetiver e legno di cashmere.

Air Up Borraccia in acciaio

Aiuta tuo papa a rimanere idratato (con stile) durante la giornata o in palestra. I pod aromatizzati sono perfetti per sostituire il sapore delle bibite, ma senza calorie aggiunte.

Tannico e Bullfrog Kit For The Love of Wine – Father’s Day Edition

Il regalo perfetto che sposa il gusto del palato per i vini più raffinati e quello per i nasi più ricercati. Fino al 14 marzo, su una spesa di oltre 150 Euro su Tannico, in regalo il profumo Agnostico di Bullfrog.

Avène MEN Trattamento Idratante Anti-Età Uomo

Crema idratante leggera dallatexture gel-crema che energizza, rinvigorisce e idrata tutti i tipi di pelle sensibili, agendo sui segni visibili dell’invecchiamento e preservando l’elasticità della pelle.