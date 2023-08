Profumi uomo: le migliori novità 2023

A bbiamo scelto i migliori, per ogni budget e per ogni tipo di affinità con le note. Per te o da regalare, queste sono le fragranze imperdibili fragranze maschili di quest’anno.

I migliori profumi da uomo del 2023 ci sorprendono con jus inaspettati e sorprendenti, sempre più audaci e spesso intriganti. Ogni profumo racconta una storia e ha una personalità unica e inconfondibile, in grado di soddisfare le esigenze olfattive più esigenti.

Davidoff Coolwater Reborn

Minimalista e pulito, questo profumo reinterpreta il suo capostipite in una nuova chiave contemporanea. Una fragranza aromatica con accenti verdi e legnosi, leggermente speziati. Il galbano, con i suoi sentori di pompelmo, e il vetiver danno a questo profumo una freschezza e una chiarezza sorprendenti, mentre il legno di cedro le infonde vigore.

Brioni Eau de Parfum Essentiel

Una fragranza firmata dal naso Michel Almairac che ha creato un sillage delicatamente sfaccettato e potente. Caratterizzata da note verdi e frizzanti di bergamotto e cardamomo che stuzzicano l’olfatto in apertura, seguite da un cuore terroso e legnoso dove patchouli e fava tonka sono protagonisti. La scia, calda e persistente, emana calma e benessere grazie alla presenza dell’incenso resinoso e del sandalo nelle note di coda.

Valentino Born in Roma Intense Uomo

Un profumo in bilico tra la freschezza del vetiver fumé di Haiti - caratteristico per la sua freschezza legnosa in apertura che si scalda nel tempo - e la parte più calda e sensuale della vaniglia e della lavanda, che in questa fragranza sono spinte all’estremo. Elegantemente ribelle.

Replay Source of Life EdT Uomo

Un profumo che evoca la natura incontaminata che apre con note di Elena delle Filippine, menta piperita e resinoide di Blas seguite da un cuore intrigante di Lavandin, scorza di cannella e cardamomo. Nella scia infine, le note nobili e maestose del legno di cedro e della vanillina.

Ferragamo Spicy Leather

Un profumo che ha un ritmo olfattivo sempre crescente, un’apertura fresca e aggrumata, un po’ pizzicorina, con note di zafferano, bergamotto, limone e pepe nero che nel cuore incontra le note calde e speziate della noce moscata, del legno di certo e quelle aromatiche della salvia sclarea. Chiude questo cocktail una scia dolce ed energica dove le note cremose del patchouli, del legno di sandalo e dell’accordo Ferragamo Leather sono protagoniste.

Abercrombie & Fitch Authentic Self (for him)

Un sé autentico e audace quello raccontato da questo profumo che descrive una personalità decisa attraverso l’uso di note come ambra, cardamomo, fiori di geranio e fava tonka.

Guess Uomo Acqua

Fresco, frizzante, rinfrescante e accattivante. Un’apertura che solletica le narici cone le note di succo di limone che pian piano si fondono con quelle di ginepro e di legno di sandalo, senza però mai svanire completamente.

Guerlain L'Homme Idéal Platine Privé (ed. Lim)

L’accordo di mandorla viene rivisitato per esaltarne la reschezza e la modernità ed evidenziare le sfaccettature liquorose della nota di amaretto nel cuore della fragranza. Nelle note di testa, l'essenza vivace del pompelmo alleggerisce l’amarezza della mandorla. Nel cuore, il delizioso accordo di amaretto, arricchito da mandorla verde e fava tonka, risalta grazie al vetiver di Haiti. Ricco di contrasti e di eleganza, le note di fondo di questa nuova edizione giocano sulla legnosità potente e decisamente maschile del vetiver, accompagnata dall'amarezza della mandorla.

Viral Perfume Eternal Love/ Black Collection

Una spirale olfattiva in cui ogni ingrediente ti trascina fino al cuore pulsante della fragranza. La Rosa, rossa e vellutata, si mischia con le note luminose dello zafferano in un abbraccio reso ancora più intenso dalle note di oud e patchouli.