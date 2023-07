I migliori profumi gourmand che devi assolutamente provare

S e sei a dieta ci dispiace, perché stiamo per farti venire l’acquolina in bocca.

Hai presente il film Marie Antoinette si Sofia Coppola, la scena in cui Kirsten Stewart è circondata da ogni tipo di prelibatezza della pasticceria francese? Ecco, il profumo che aleggiava nella stanza è esattamente la sensazione che emanano i profumi gourmand.

Come altre famiglie olfattive, quella gourmand ha delle caratteristiche peculiari e, diciamocelo, sono per molti, ma non per tutti, anche se i profumi gourmand non devono essere necessariamente stucchevoli.

Profumi gourmand: il significato

Note come zucchero filato, praline, vaniglia, caramello, panna, latte e cioccolato sono peculiari dei profumi gourmand che, come dice la parola, richiamano a un immaginario olfattivo goloso, proprio come gli ingredienti usati in pasticceria per creare dolci e dolcetti che fanno venire l’acquolina in bocca.

La famiglia dei gourmand è piuttosto recente in profumeria, infatti questo termine è stato introdotto nel 1992 per definire una ormai iconica fragranza di Thierry Mugler. Nel 1992 è nato Angel, un profumo da donna dirompente e innovativo che porta la firma stilistica che ha reso celebre il designer: una fragranza unica, molto riconoscibile e al di fuori dei codici convenzionali, il pioniere dei gourmand.

Quando Angel è stato introdotto sul mercato ha creato scalpore, così come ogni creazione di moda di Mugler, perché era un jus visionario diverso da tutto ciò che era stato creato fino a quel momento. L’idea era quella di ricreare “un profumo che potesse avere una risonanza comune a tutte le persone, qualcosa di vicino alla tenerezza, all’infanzia”.

Gli ingredienti di questa fragranza gourmand che ha rivoluzionato la profumeria sono il bergamotto, un’overdose di Ethylmalto - una nota sintetica pralinata - mescolata a frutti rossi che ne esaltano la dolcezza e infine sovraddosaggio di patchouli e vaniglia che amplificano le note gourmand.

Profumi gourmand di nicchia

I profumi gourmand di nicchia sono soprattutto genderless, perché le note dolci sono adatte a tutti, la scelta cadrà sulla piramide olfattiva in base a come le materie prime vengono trattate e mescolate, perché non è necessario che i profumi gourmand siano un’esplosione così dolce da far venire il diabete, a volte è anche solo un leggero sentore di dolcezza in grado di affascinare anche chi è normalmente restio a queste note.

Tola Bishra

Un jus ricco e multisfaccettato. Bishra è una parola araba che significa buona notizia, annunciata dalle palme quando cominciano a produrre i primi datteri dell'estate. Le note frizzanti del cardamomo e quelle dolci di datteri e caffè si rivelano particolarmente interessanti, mescolandosi a quelle di frutta secca e cannella, completate da una morbidissima vaniglia e dal muschio bianco.

Amouage Sunshine

È un sillage inebriante quello di Sunshine, con note di mandorla dolce, vaniglia, ribes nero e assenzio. Il ribes piccante e succoso e l’artemisia danno il via a un gioco di ombre con la mandorla dolce. L’osmanto floreale con aroma di pesca si fonde in una marea di gelsomini e magnolie e, insieme alla vaniglia, porta in primo piano un accordo sensuale di tabacco e patchouli con note discrete di ginepro e papiro. La fragranza si deposita su una nuvola morbida e calda che ti avvolge come il sole del mattino.

BDK Rouge Smoking

Un profumo di libertà, dal sapore fruttato gourmand. Dedicato all’atmosfera gioiosa e chiassosa, è un mix audace di ciliegia, vaniglia e fava tonka, dove le note di legni e ambra lo rendono un profumo persistente ed elegante.

Mani Rimani EdP

Un profumo che tocca il cuore ed evoca dolci ricordi. Dopo l’apertura con note agrumate e cardamomo arriva un’esplosione gourmand in un tripudio di caramello, zucchero di canna e vaniglia, sostenute da un fondo di muschio che scalda la fragranza e la rende ancora più invitante, come un dolce appena sfornato.

Masque Milano Fragranze Panettone

Team Panettone tutto l’anno con questa fragranza che emana la gioia delle feste. L’arancia amara, il mandarino e lo zenzero offrono quella sferzata di freschezza ed energia tipica degli agrumi, sostenuti dai semi di carota e davana. Per finire la sensazione del Panettone caldo, inzuppato in un rum liquoroso e reso ancora più goloso dalla vaniglia.

Franck Boclet Sugar

Un profumo dalla duplice anima, rock e dolce, romantico e sensuale, un distillato di dolcezza, morbidezza e candore come lo zucchero candito e un delizioso marshmallow. Le note di testa sono Marshmallow, Miele, Ribes Nero, Cocco e Bergamotto; le note di cuore sono Caramello, Vaniglia, Pera, Gelsomino e Pesca; le note di base sono Muschio Bianco, Fiore d'Arancio, Lampone e Violetta.

Laurent Mazzone Dulce Pear

Un bouquet fiorito e fruttato, che si erige su una base di succosa pera matura, dalla polpa dolce e fondente esaltata dal contrasto con la mela acidula, avvolta da morbidi muschi che danno sentori animali e da un velo taccato di iris e ambretta su un fondo di cedro e zucchero di canna.

Byredo Vanille Antique

Una fragranza potente, che spalanca le porte di una vita notturna alternativa. Il profumo affumicato della bacca di vaniglia si carica di storia e carattere, trasformandosi in qualcosa di inaspettato, meno sciropposo e più sfumato. La dolcezza attesa della vaniglia è tagliata attraverso texture di terra e oscurità, un mix riscaldante di legno di cashmere, ciste e muschio formano un'ambrosia inebriante.

Uermi Orkanabo

La fragranza si ispira alle Madeline, uno dei capisaldi della pasticceria francese ed è un viaggio nel tempo, con un ritorno all'infanzia e al calore dei ricordi più profondi: biscotti fragranti, frutti succosi, bambole profumate di mandorla e, ovviamente, abbracci amorevoli. Protagonista l’assoluta di osmanto, un fiore orientale e cremoso, sostenuto dalle note dell’albicocca e in fondo poponax, fava tonka, bacche di vaniglia, heliotrope e note boisé.

Nishane Ani

Una vaniglia iconica del brand. Nella piramide spezie, vaniglia, legni e ambra che ricordano Ani, la città medievale al confine tra Armenia e Turchia che l’ha ispirata e da cui prende il nome. Un’apertura di note frizzanti come bergamotto, zenzero blu e pepe rosa lasciano spazio al cuore di rosa turca, ribes nero e cardamomo. SOlo infine giungono quelle calde di musk, legno di sandalo a ambra grigia e una dolcissima vaniglia.

Profumi gourmand economici

Ma ci sono anche profumi gourmand accessibili. Eccoli di seguito.

Silvia Monti Fragranze d’Artista Essenza Miracolosa

Ricorda lo “Sciroppo amaro di Mandorla” utilizzato per contrastare gli svenimenti improvvisi, ricercando una stabilità fisica e mentale. Questo profumo rappresenta la trasformazione della mandorla, attraverso il calore dello zucchero, bianco e dolce, nel caramello scuro e amaro, ha da sempre stimolato la curiosità degli alchimisti come archetipo della trasformazione di una sostanza in un suo opposto. La fragranza si apre con un accordo di mandorla e ambra per poi riscaldarsi con il caramello, un pizzico di vaniglia e la nota pungente dell’amaretto che dona corposità e struttura. Si impreziosisce con note di fondo avvolgenti ed eleganti di legno di sandalo e fava di cacao.

Officina delle Essenze Caldo Gourmand

Una fragranza morbida e avvolgente che conquista da subito inebriando chi la respira, grazie alle note di vaniglia impreziosite dal tocco gourmand del caramello.

The Library of Fragrance Cotton Candy

Un mono nota semplice, è il profumo gourmand per tutti i giorni. Ricorda la leggerezza e la spensieratezza di una giornata alle giostre, tra divertimento e zucchero filato.

Reminiscence Vanille Santal

In questa eau de toilette la vaniglia del Madagascar di fonde con il legno di sandalo indiano. In apertura un trionfo di spezie orientali addolcite dal caramello seguito dalle note legnose intense di sandalo e cashmere piene di calore soffice che si fonde sulla pelle. Alla fine giunge la vaniglia del Madagascar, deliziosa e cremosa, si intreccia con i toni avvolgenti del muschio creando una piacevole armonia.

Eilish by Billie Eilish

Una fragranza ambrata gourmand, con note di petali mielati, vaniglia cremosa e caldi muschi, che lascia un'impressione duratura avvolgente, sensuale e potente. la prima impressione è quella di un dolce sentore di petali, accentuati da note di mandarino e bacche rosse che pian piano lasciano strada a un cuore di cremosa vaniglia, spezie e cacao. La scia intensa porta con sé le noti persistenti e intense del muschio, della fava tonka e del legno.

Angel Schlesser Les Eaux d’un Instant Luminous Violet

C’è tutta l’energia luminosa del bergamotto, la dolcezza inconfondibile della pera, croccante e succosa, e il retrogusto amaro del tè tra le note di testa di questa fragranza. Nel cuore i sensi si confondono, guidati dalla peonia, dai grandi di sale e dalla fresia, mentre la scia è quella di un profumo dolce e rassicurante, grazie al legno di cedro, alla vaniglia e alla violetta.

Mandarina Duck The Duckers Freedomland

La gioia di una giornata di festa sono le parole che meglio descrivono questo profumo. La dolcezza della piña colada si stempera nel latte di cocco e poi risale nel cuore fatto di assoluta di gelsomino e lytchi e una miscela di diverse assolute di gelsomino Grandiflorum. In fondo ciliegia, pisco sour cocktail, eliotropio e musk.

Ariana Grande Mod Vanilla

Un vero e proprio tripudio di dolcezza per questo profumo che ha una composizione vivace si apre con una combinazione di sfumature di succosa pera scura, muschio cremoso e un tocco di fresia rosa, prima di aggiungere al cuore burro Orris e praline bianche e per finire le note cremose di vaniglia assoluta e burro di cacao.

Zara Marshmellow Addiction

Un profumo luminoso con una miscela di note floreali solari e di frutti lussureggianti e un irresistibile tocco gourmand di vaniglia che si fonde a un meraviglioso muschio.

Profumi gourmand donna

Ma quali sono i gourmand da donna? Eccoli di seguito.

Mugler Angel Elixir

Angel elixir è un contrasto di note legnose e profonde avvolte da un’infusione di vaniglia e note floreali speziate sottostanti. La piramide fonde fiori bianchi, le opulente note solari dell'infuso di ylang-ylang e la purezza dell'assoluta di fiori d'arancio, con la cremosità del legno di sandalo e del gelsomino, lasciando un’impronta olfattiva unica.

Histories de Parfums 1969 EdP

Un profumo orientale e gourmand che racconta una sensualità carnale e voluttuosa raccontata da un bouquet di spezie che si accompagna a sentori fruttati che lasciano poi spazio a un cuore cremoso di cioccolato e muschio bianco. Tra le note di testa troviamo un accordo luminoso e vivace di frutta e la pesca; proseguendo nel cuore ci sono rosa, fiori bianchi, cardamomo e chiodi di garofano. Patchouli, cioccolato, caffè e muschio bianco lasciano la scia finale.

Salvatore Ferragamo Signorina

Una fragranza contemporanea e gioiosa con note di ribes e pepe rosa che aprono la fragranza, per arrivare a un cuore di gelsomino, rosa e petali di peonia. Infine, si sprigionano patchouli, pannacotta e musk.

Kayali Yum Pistachio Gelato 33

La gioia che provano le papille gustative al primo assaggio di un morbido e dolce gelato al pistacchio è la stessa che si prova quando si respira questa fragranza. Ma non ci si ferma qui, perché è un gelato completo, un'esplosione di note gourmand e irresistibili come panna montata, nocciole tostate, rum dolce, vaporoso marshmallow e zucchero filato penetrante.