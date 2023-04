È arrivato il momento di tirar fuori le gambe e non ti diremo che la cellulite è brutta ed è il male, ma se non ti piace e ti crea insicurezze, allora devi agire. Questi sono i prodotti che ti possono aiutare nella missione.

La cellulite, conosciuta anche come la famigerata pelle a buccia d’ arancia, non è associata a questioni di peso e massa corporea e non bisogna confonderla con la ritenzione idrica che sì, è un inestetismo della pelle, ma è dovuto a un mal corretto funzionamento dei vasi linfatici che, piuttosto che eliminarli, hanno la tendenza a trattenere i liquidi e può essere associata alle conseguenze della cellulite, ma non è necessariamente così.

La cellulite invece è una patologia che dipende da ormoni, stress, regime alimentare e stile di vita. I massaggi drenanti e linfodrenanti anticellulite fatti da un professionista posso aiutare, ma anche a casa hai bisogno di essere costante e di usare i prodotti giusti che saranno più efficaci se applicati in maniera corretta, ossia accompagnati da tecniche di automassaggio.

BECOS SUPERBODY FLUIDO BIFASICO RIDUCENTE

Fluido riducente bifasico da shakerare prima dell’applicazione: le due formulazioni aiutano a ridurre gli accumuli di adipe.

Guam Fanghi D'Alga Cellulite Radicata E Ostinata

RVB Lab Meso Shape Benda Iperattiva Modellante

Contiene i Sali di Epsom, dalla potente azione drenante; la forskolina, che attiva la scissione dei grassi e contrasta l’adiposità localizzata; l’escina, ad azione vaso-protettrice; e il complesso riattivante di origine naturale, che agisce sul microcircolo cutaneo, accelera il metabolismo dei tessuti e rende l’azione lipotica e drenante del prodotto ancora più potente. Va applicato partendo dalla parte inferiore del polpaccio e avvolgendo la benda a spirale verso l’alto facendo 1-2 giri attorno a glutei e fianchi e arrivando fino alla vita. Si infila in seguito il pantalone e si lascia agire dai 30 ai 60 minuti, togliendo poi il tutto e massaggiando il siero residuo con degli energici pizzicotti.,

ELANCYL SLIM DESIGN NOTTE ANTICELLULITE GEL

Trattamento ad azione snellente, riducente e rimodellante che agisce direttamente sull'architettura della cellulite. Contiene un GP4G Night Booster che risveglia l'attività cellulare e ne favorisce il destocking. in vendita online su www.farmaciaigea.com Una rivoluzione anticellulite in 3 atti: il [Caffeine Complex]3D è in grado di agire sui 3 principali fattori della cellulite per un'intensa levigatura della cellulite.

AHAVA Natural Dead Sea Mud

Fango puro del Mar Morto. Ricco di minerali, assorbe sebo, impurità e tossine e rimuove le cellule morte in eccesso. Stimola la microcircolazione, dona comfort alle articolazioni e ai muscoli e uniforma la texture della pelle, donando radiosità.

Rilastil Lipofusion 10 Fiale

Contrasta gli inestetismi della cellulite grazie a peptidi biospecifici, oli essenziali ed estratti vegetali.

Collistar Cofanetto Anticellulite Rimodellante Effetto Lunga Durata

La Crema Termale Anticellulite abbina un concentrato di princìpi attivi anticellulite ai benefici effetti dell’acqua termale e dell'atomizzato di acqua di mare. La sinergia del concentrato mix di 6 diversi tipi di alghe marine integrali, unite agli estratti di arancio amaro, edera e caffè, garantisce un’azione intensiva e mirata nei confronti del ristagno dei liquidi e degli accumuli localizzati. Il Fomblin HC® 25 trattiene i princìpi funzionali nelle zone trattate e prolunga nel tempo l'attività del trattamento potenziandone i risultati.

Combinata con il Trattamento Meso Rimodellante Pancia e Fianchi, ispirato alla mesoterapia, aiuta un’azione mirata e intensiva contro gli accumuli adiposi e il rilassamento cutaneo per una pelle più elastica, tonica e un girovita rimodellato.

Diego dalla Palma Kit Body Trainer

Il kit contiene 1. DRENA - SALI IN GEL IPERDRENANTI, un gel iper attivo che stimola il drenaggio di liquidi e tossine, alleggerendo i tessuti e la silhouette e

3. RASSODA - CREMA ANTICELLULITE TONIFICANTE dalla triplice azione drenante, rimodellante e tonificante.

Dibi Body - Cell Rewind Crema Fango Anti-Cellulite

Unisce il potere di un fango a comfort e piacevolezza di una crema per combattere gli inestetismi della cellulite, drenare ed eliminare le tossine.

Elemis Body Performance Bundle

Programma anticellulite in due fasi che comprende l’Olio corpo Cellutox Active

composto da una miscela a base di oli essenziali di olivello spinoso, finocchio marino, limone e ginepro e la Spazzola corpo detox ad azione esfoliante che migliora la circolazione e stimola il drenaggio linfatico, attenuando gli inestetismi della cellulite. Stimola l'eliminazione delle tossine e delle cellule morte, lasciando la pelle morbida ed elastica.

