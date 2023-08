Cos’hanno di speciale questi pantaloncini? Te lo spieghiamo subito.

Fanghi, bendaggi, massaggi, creme di ogni tipo: alzi la mano chi non ha provato almeno uno (più probabile tutti) di questi metodi anticellulite. A tutto questo si sono aggiunti negli ultimi anni i pantaloni per la cellulite, anche se più che pantaloncini sono degli speciali leggings che si possono indossare tutto il giorno sotto i normali vestiti, mentre si è in palestra oppure mentre stiamo in casa o alla scrivania a studiare e lavorare e anche di notte.

Come funzionano i pantaloncini anticellulite

Le prime versioni dei pantaloni anticellulite prevedevano due step: il primo era il prodotto specifico che andava massaggiato e poi si dovevano indossare i leggings (o shorts) creati con fibre elastiche e un reticolo particolare che non solo svolgevano un’azione di compressione, ma anche di massaggio per stimolare il microcircolo e migliorare l’assorbimento dei principi attivi del trattamento. E, diciamolo, facevano anche un po’ da shapewear sotto gli abiti più attillati.

La versione 2.0 dei pantaloni anticellulite invece, è sempre realizzata in filato tessile cosmetico che contiene una miscela di composti inorganici innovativi come zinco, magnesio, silicio e titanio oltre ad un eventuale mix di vitamine (dipende dai brevetti e dalle formule) e sono dotati di tecnologia FIR, che funziona esclusivamente a contatto con il corpo e consistono in uno spettro solare che cattura le radiazioni termiche emesse dal nostro organismo e le trasforma poi in energia per il nostro corpo a vantaggio di cellule e tessuti.

La tecnologia FIR svolge molteplici azioni benefiche come:

migliorare il flusso sanguigno

rafforzare il sistema immunitario ed il metabolismo

recuperare velocemente traumi muscolari ed articolari

ridurre infiammazioni, gonfiori e spasmi muscolari

stimolare la riparazione cellulare ed accelerare, quindi, il processo di guarigione

tonificare il corpo favorendo la produzione di anti-ossidanti

combattere la cellulite

ridurre problematiche psico-fisiche come insonnia, ansia e depressione, stress.

Entrambe le tipologie di leggings anticellulite è efficace e la scelta ricade più che altro sulle preferenze di chi li indossa. Un altro punto da segnalare è che alcuni leggings non hanno una data in cui perdono efficacia, purché si rispettino le indicazioni di lavaggio, mentre altri hanno un ciclo di vita limitato a un numero variabile di lavaggi (ovviamente anche in questo caso sempre se si rispettano le istruzioni).

