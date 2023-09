Pedicure a casa: tutto quello che ti serve per farla

V uoi cimentarti nella pedicure fai da te? Ecco gli strumenti che ti servono per un risultato strepitoso.

Andare dall’estetista sembra l’unica soluzione per avere piedi perfetti tutto l’anno, ma se vivi questo appuntamento come un’imposizione e non come una coccola, allora forse è meglio trovare un’alternativa.

A meno che tu non abbia esigenze specifiche, come quella di una pedicure curativa, nulla ti impedisce di prenderti cura dei tuoi piedi facendo la pedicure a casa. Il kit però non è sufficiente, serve anche qualche skill, un po’ di pazienza, ma soprattutto osservare le regole base d’igiene. Sì, anche se gli strumenti sono tuoi. Con regole base s’intende disinfettare bene prima dell’uso tutto gli strumenti metallici con cui potresti potenzialmente tagliuzzanti o graffianti, mettendoli a bollire in acqua e passando un po’ di disinfettante. Altrimenti puoi aggiungere alla shopping list anche uno sterilizzatore a secco, come quello che trovi nel centro estetico.

Per poter fare un lavoro da vera professionista, iniziamo dal primo step, ovvero dove mettere i piedi in ammollo per ammorbidirli. Qualcuna può trovarsi comoda a sedersi sul wc e metterli nel bidet, qualcuna preferisce usare un catino da posizionare dove è più comoda (e la luce è migliore) e chi ama fare le cose in grande può munirsi della macchina da pediluvio che fa anche il massaggio ai piedi.

Ora ti manca poco altro per avere tutto ciò che ti serve per fare una pedicure estetica. Tronchesino, spingi cutucole, lima, pietra pomice o raspa per i piedi - eventualmente c’è anche quella elettrica, scrub, olio per le cuticole e solvente e crema per i piedi.

Per calli e duroni ti serve un pedicure curativo e il nostro consiglio è quello di affidarti a un professionista, perché se maneggi in modo appropriato il leva-calli rischi di causarti dolorosissime ferite ai piedi che rischiano anche di infettarsi.

Non dimenticare che puoi sempre fare una maschera ai piedi esfoliante qualche giorno prima di fare la pedicure, senza far passare troppi giorni prima che inizi a cambiare pelle, oppure quando il processo di rinnovamento è concluso e in questo modo potrai evitare i passaggi con la raspa.

Vediamo di ripercorrere insieme passo per passo tutto quello che devi fare per una pedicure esemplare, dal lavaggio piedi alla crema.

Disinfetta gli strumenti

1 - Lavaggio piedi o pediluvio

Questa fase non serve solo a lavare i piedi, ma a lasciarli in ammollo qualche minuto, così da agevolare la rimozione dello smalto e ad ammorbidire pelle, unghie e cuticole.

2 - Rimozione smalto

3 - Rimuovi le cuticole, taglia e lima le unghie

4 - Rimuovi callosità e pelle secca

5 - Fai lo scrub ai piedi

Dopo aver risciacquato lo scrub non hai più bisogno dell’acqua.

6- Applica l’olio per le cuticole

7 - Applica la crema e lascia che venga assorbita

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.