Sei già pronta a sfoggiare i sandali? Prima di uscire allo scoperto, dedica ai piedi mezz’ora di cure. Se segui i nostri consigli step by step: puoi farlo anche da sola

Inizia la pedicure casalinga da un pediluvio defaticante, meglio se in acqua calda arricchita da sali che ammorbidiscono la pelle. Potrai così facilmente eliminare le cellule morte con attrezzi specifici e creme esfolianti. E rimuovere le callosità con le spatole adatte.

Nelle mini-gallery che seguono, trovi i prodotti specifici per tutte le esigenze delle estremità. Proseguendo la lettura, invece, tutti i passaggi per avere piedi perfetti. Abbiamo selezionato per te i migliori prodotti sul mercato con cui ottenere risultati da estetista.

E risolvere tutte quelle problematiche tipo callosità, ispessimenti di pianta e talloni, unghie ruvide e irregolari, rovinate da traumi o affette da micosi.

La pedicure passo-passo

Una volta riempita una bacinella di acqua e sali ammorbidenti, tieni a mollo i piedi per una decina di minuti. In mancanza di sali specifici rinfrescanti, puoi utilizzare il sale grosso da cucina e un cucchiaio di bicarbonato. Subito dopo, asciuga la pelle ma quel tanto che basta per togliere l'umidità in eccesso.

È il turno infatti della pietra pomice, che deve essere strofinata solo sulla pelle umida, e mai asciutta, altrimenti si rischiano irritazioni. Le zone del piede da "grattare" - ma sempre con delicatezza - sono: i talloni e le piante, cioè le zone in cui la pelle è particolarmente secca e ruvida.

I prodotti per il pediluvio

Dal detergente rinfrescante ai sali ammorbidenti, passando per la pietra pomice e la vaschetta idromassaggio che riscalda l'acqua.

1 di 4 - Detergente purificante e rinfrescante piedi di BOTTEGA VERDE



Un prodotto specifico per detergere i piedi affaticati e tenere lontani i cattivi odori. La speciale formula arricchita con oli essenziali di Menta e Timo, svolge un'azione deodorante regalando nel contempo una sensazione di freschezza e benessere. 2 di 4 - Sali attivi del Mar Morto di ERBORISTERIA MAGENTINA Sono un concentrato di principi attivi che agiscono sfruttando il meccanismo osmotico che permette di eliminare liquidi e tossine e arricchire la pelle.

3 di 4 - Spugna abrasiva di COTONEVE Realizzate in speciale materiale vetrocellulare, rimuove facilmente impurità e pelle secca, grazie alla presenza di ossido di calcio.

4 di 4 - Idromassaggiatore Plantare di HOMEDICS Idromassaggio, massaggio vibrante (con o senza acqua), magnetoterapia e calore con effetto distensivo. Scalda-acqua integrato: ottima temperatura dell’acqua per dare sollievo ai piedi e ottimizzare il relax (40-50 °C).

Regolare le unghie dei piedi

Procedi così a tagliare le unghie usando un tagliaunghie specifico per piedi, evitando di tagliare troppo gli angoli: le unghie devono sempre mantenersi quadrate per mantenersi sane. Un'unghia tagliata male, cioè smussata negli angoli, rischia di crescere male e incarnirsi.

Di solito, le unghie dei piedi non sono lisce come quelle delle mani: per levigarle passa lo speciale buffer che esfolia la superficie. È una sorta di "panetto" realizzato in un materiale tipo carta vetrata che serve a lisciare le unghie. Le tue unghie sono particolarmente spesse? In commercio ci sono delle frese molto delicate che levigano la superficie dell'unghia, rendendola perfetta!

Rimuovere gli ispessimenti da pianta e tallone

A questo punto procedi al massaggio dei piedi con gel esfoliante con microgranuli, per eliminare ulteriormente le cellule morte. Sciacqua i piedi, asciuga e passa allo step successivo, cioè l'applicazione della crema idratante. Se hai ispessimenti particolarmente consistenti, ricorri ad attrezzi specifici elettrici che levigano con maggior efficacia, ma pur sempre con dolcezza. Un esempio? I rulli da usare su pianta e tallone.

Risultati professionali con i prodotti innovativi per la pedicure

1 di 5 - Micropedi Mini: Kit pedicure con 6 testine rotanti Un accessorio di bellezza efficace e delicato, rende la pelle dei piedi morbida e liscia dopo avere eliminato i duroni e le callosità. Le testine hanno grane differenti per adattarsi alla condizione della pelle e ottenere risultati personalizzati. In vendita su qvc.it 2 di 5 - Set Manicure e Pedicure MP2 200 di BELLISSIMA ITALIA Un device con vari accessori per per rimuovere gli ispessimenti della pelle, per affinare la grana dell'unghia, lucidarla, levigarla e modellarla. In tutto, permette di effettuare 8 attività per la pedicure perffetta. 3 di 5 - Gel esfoliante piedi di YVES ROCHER Al profumo e oli essenziali di lavanda 4 di 5 - Tagliaunghie specifico per piedi di LYCIA 5 di 5 - Buffer di Wycon Una lima spugnosa per levigare le unghie

Gli attrezzi del mestieri per la pedicure casalinga

Smalti unghie per esigenze particolari

Ci riferiamo a unghie ingiallite, ispessite, rovinate da traumi o micosi. In commercio ci sono smalti curativi, tra cui dispositivi medici che curano e prevengono le micosi oppure gli ispessimenti ungueali per motivi traumatici. Basta aver corso (soprattutto in discesa) una sola volta con la ginnica sbagliata per ritrovarsi unghie distrutte. Niente panico: oggi ci sono smalti che migliorano visibilmente l'aspetto di unghie "distrutte". Li trovi in basso.

1 di 4 - Dermovitamina Micoblock® 3in1 Onicodistrofie Soluzione ungueale trasparente per il trattamento rinforzante della lamina ungueale affetta da onicodistrofie di vario genere, quali traumi, carenze vitaminiche e minerali, alterazioni immunitarie o patologiche (psoriasi o diabete) e conseguenze di infezioni micotiche.

2 di 4 - MICONAIL® Trattamento per la cura e la prevenzione delle micosi dell’unghia. È un dispositivo medico a base di olio di tea tree, estratto di aglio, aceto di mele, olio di ricino, acido salicilico e urea. 3 di 4 - Diorlisse - Smalto levigante di DIOR Nutre, sbianca e rinforza l'unghia, dandole un risultato naturale dalle sfumature nei toni del rosa o del pesca. Elimina le striature e le piccole imperfezioni per dare all’unghia un effetto levigato perfetto. 4 di 4 - Base sbiancante antigiallo di PUPA Nasconde il colore giallo delle unghie, correggendo otticamente le discromie.

Nel tempo: restituisce progressivamente la naturale luminosità di un’unghia sana.





Quale crema per i piedi?

Ne esistono di specifiche, formulate cioè con attivi che nutrono nel profondo e nello stesso tempo danno una sensazione di freschezza. Di solito le creme per piedi sono più corpose di quelle del corpo, proprio per ammorbidire una zona "resistente" alle varie lozioni.

Per pelle secca

Se la pelle dei piedi è piuttosto secca, oppure squamosa, opta per un trattamento riparatore. In questo caso, la crema più indicata deve contenere Urea: è un ingrediente svolge un'azione levigante, e nello stesso tempo, idratante ed emolliente. Poiché è un cheratolitico, l'ura rende i piedi meno rugosi.

Le creme a base di ingredienti naturali, dal burro di Karitè all'olio di argan sono in grado di riparare la pelle più velocemente e di stimolare in modo efficace la rigenerazione cellulare. Una simile crema piedi ha anche il vantaggio di poter essere impiegata su pelli sensibili.

Contro la stanchezza

Arrivare alla sera con i piedi doloranti e leggermente gonfi dopo una lunga giornata trascorsa in ufficio è una situazione molto comune. Un paio di scarpe acquistato senza la necessaria attenzione, una postura sbagliata e troppo tempo trascorso nella stessa posizione possono causare problemi di pelle secca, calli e talloni screpolati. Fortunatamente, è sufficiente ricorrere alla crema piedi più adatta alle proprie esigenze per tornare ad avere una pelle morbida ed idratata. Cerca le creme a base di escina, mentolo, centella asiatica e lavanda per avere piedi più leggeri e contrastare la stanchezza.

Le creme specifiche per i piedi per tutte le esigenze

Anti-stanchezza, contro i calli, traspiranti, nutrienti, leviganti: scopri quella che fa per te, tra le novità in basso.

1 di 5 - Pedimask Nutriente Aloe Vera di Scholl

Una maschera a calzino che permette che la crema non evapori e venga così assorbita dalla pelle. I piedi sono nutriti in modo intenso. 2 di 5 - Crema pomice di PODOVIS Per eliminare ispessimenti da talloni e pianta dei piedi. 3 di 5 - Crema gel gambe leggere di EQUILIBRA Allieva il senso di stanchezza da gambe e piedi. 4 di 5 - Hydrosis control di DUCRAY Crema specifica per controllare la traspirazione eccessiva dei piedi. 5 di 5 - Callus: crema levigante ed emolliente di FABY Specifica per le callosità, ha un effetto schiarente, illuminante ed uniformante. Contiene un mix di oli naturali (olio di Manuka, di mandorle dolci, jojoba), burro di moringa, urea e acido mandelico da potere esfolianti.