G li occhi stanchi sono un sintomo di stanchezza di cui dovesti occuparti seriamente, ma in attesa di riposarti un po’ di più questi rimedi naturali potrebbero rivelarsi miracolosi

Capita a tutte di guardarsi allo specchio e scoprire di avere lo sguardo spento e gli occhi stanchi. Spesso i motivi sono stress eccessivo e troppe ore consecutive passate a lavorare o studiare.

Se ti trovi in questa situazione per eliminare in modo definitivo le occhiaie o altri segni di stanchezza e tornare ad avere uno sguardo radioso, dovresti intervenire sulle cause. Tuttavia, esistono rimedi fai da te che possono migliorare almeno parzialmente la situazione. Perché quindi non provarli?

Occhi stanchi: tutte le cause

Gli occhi, lo dice la parola stessa, risultano stanchi quando non ce ne prendiamo abbastanza cura e pretendiamo da loro e dal nostro fisico in generale più di quanto sia consentito.

Solitamente si manifestano con occhiaie scure, segni evidenti e gonfiore e le cause principali sono:

poche ore di sonno

uso di pc, smartphone e tablet per troppe ore consecutive

uso di lenti a contatto non adatte

guida per un tempo prolungato

stanchezza generale

assunzione eccessiva di caffeina

esposizione a luci intense

dieta povera di vitamine B12, D e K

scarsa idratazione

stazionare in ambienti con aria secca.

Rimedi comportamentali per occhi stanchi

Per ovviare al problema in modo permanente, il modo più saggio è intervenire sulle cause, quindi se ti rendi conto di essere sempre stanca e non dormire abbastanza, evita di fare maratone notturne di serie tv e cerca di andare a letto qualche ora prima.

La sera poi, usa il meno possibile i dispositivi elettronici così da preparare gli occhi al riposo e dare il via al loro momento di rigenerazione.

Se sei una caffè addicted non devi rinunciarci in maniera definitiva ma sappi che potrebbe essere una delle cause delle occhiaie scure che vedi la mattina quando ti specchi, quindi cerca almeno di diminuire il numero di tazzine giornaliere.

Se puoi infine, quando lavori al computer concediti di tanto in tanto piccole pause in cui staccare gli occhi dallo schermo e riposare per alcuni minuti gli occhi. Mi raccomando però, non passare dal pc allo smartphone, altrimenti l’esercizio risulta inutile. Fai invece un paio di passi nella stanza così da attivare anche la circolazione delle gambe, oppure bevi un sorso d’acqua o fai una pausa insieme a un collega d’ufficio.

Trattamenti naturali contro gli occhi stanchi

Oltre a modificare le tue abitudini e ad affidarti al make up, per tamponare il problema degli occhi stanchi puoi provare alcuni rimedi naturali, i classici consigli della nonna che, a discapito degli ultimi ritrovati in ambito skincare, sono sempre validissimi.

Contorno occhi a base di aloe vera

L’aloe vera agisce soprattutto contro le occhiaie. Prendi un po’ di gel e massaggialo sotto agli occhi per alcuni secondi, in modo da permettere ai principi attivi di penetrare. Questa pianta è un toccasana per la salute della pelle ma non solo ed è riconosciuta soprattutto per il grande potere antinfiammatorio, antiossidante e per la presenza di vitamina E.

Maschera al cetriolo o patata

Il cetriolo è imbattibile per contrastare l’effetto occhi stanchi perché grazie agli enzimi e alle sue proprietà astringenti mitiga le occhiaie, idrata la zona e diminuisce sensibilmente il gonfiore.

Tagliane due fette spesse circa un centimetro e mettile in frigo per 10 minuti. Una volta raffreddate posizionale sulle palpebre chiuse per circa 10 - 15 minuti.

In alternativa puoi anche usare le patate, anch’esse dal potere antinfiammatorio.

Prendine due fette, avvolgile in una garza di cotone, appoggiale sulle palpebre e lascia che agiscano per circa 15 minuti.

Bustine del tè

Anche le bustine di tè sono note per essere piuttosto utili contro gli occhi stanchi, quindi perché non provarle.

Prendi quelle che hai nella dispensa, non importa di che tipologia siano, e immergile in acqua calda. Poi strizzale e posizionale sugli occhi chiusi e aspetta qualche minuto che le proprietà del té facciano effetto. In pochi minuti la sensazione di gonfiore dovrebbe sparire.

Impacchi con acqua calda e sale

Per eliminare il gonfiore è particolarmente utile anche questa accoppiata da cucina.

Sciogli mezzo cucchiaino di sale in un bicchiere di acqua calda, poi immergi dei dischetti di cotone nel liquido e una volta eliminata l’acqua in eccesso tamponali per qualche minuto sopra e sotto le palepbre.

Massaggi con cucchiai freddi

Il freddo, unito a un massaggio manuale, è molto utile per stimolare la circolazione sanguigna e diminuire quindi occhiaie e segni di stanchezza diffusa.

Si basano su questo principio molti patch in commercio che necessitano di essere messi in frigorifero prima di essere usati ma se non li hai niente paura, puoi sempre fare ricorso a dei semplici cucchiai da cucina in acciaio.

Prendine due e mettili in freezer per 10 minuti. Una volta diventati abbastanza freddi posizionali sulle palpebre chiuse per qualche secondo.

Poi usali anche nella zona sottostante, muovendoli con movimenti circolari verso l’esterno e applicando una leggera pressione.