G li occhi stanchi spengono lo sguardo e nonostante per debellarli completamente serva una bella dormita, affidarsi al make up giusto è un ottimo modo per mitigarli

Sessioni di studio notturne, serate con le amiche e stress quotidiano sono solo alcune delle ragioni che possono farti svegliare al mattino con gli occhi stanchi.

Il consiglio principale per ovviare al problema è ovviamente quello di staccare leggermente la spina e concederti un po’ di tempo in più per riposare ma per un rimedio last minute puoi affidarti anche al make up.

Truccarsi in modo strategico, compiendo azioni mirate, può infatti migliorare nettamente l’aspetto del tuo sguardo e tramutare i tuoi occhi da stanchi a radiosi in pochi semplici passaggi. Vediamo quali.

Prima di iniziare occupati della skincare

Ogni make up che si rispetti non può prescindere dalla realizzazione di una skincare a regola d’arte e questo principio è più che mai valido quando l’obiettivo è quello di donare nuova vita agli occhi stanchi.

Contorno occhi e patch

Dopo aver deterso e idratato il viso, quindi, occupati della zona attorno allo sguardo, stendendo un contorno occhi energizzante, idratante e illuminante, che inizi a mitigare le occhiaie, quasi sempre presenti quando si parla di occhi stanchi.

Se hai tempo applica anche dei patch occhi che idratino a fondo e smorzino il gonfiore, in caso fosse presente. Questi prodotti per agire hanno bisogno di un tempo di posa minimo ma se hai i minuti contati puoi sostituirli con il classico rimedio della nonna: il ghiaccio.

Prendine un paio di cubetti, avvolgili a un tovagliolo di stoffa e poi appoggiali sotto agli occhi. Il gelo è un vaso costrittore e sulla pelle ha il potere di farla sembrare subito più vitale.

Scegli il correttore giusto

Dopo aver preparato la pelle del contorno occhi a ricevere il make up è il momento di iniziare a truccarla, impugnando quello che può essere definito il Re dei prodotti di emergenza per occhi stanchi: il correttore.

Il colore fa la differenza

I correttori se scelti e usati nel modo giusto possono essere paragonati a vere e proprie bacchette magiche ma in caso di errore potrebbero invece fare esaltare ancora di più il piccolo inestetismo che si vuole correggere, quindi fai attenzione. Nel caso degli occhi stanchi l’attenzione massima deve essere rivolta al colore.

Se a donarti uno sguardo spento sono occhiaie scure e tendenti al viola-blu, scegli un correttore giallo, se invece sono blu chiaro, meglio virare su un aranciato o pesca. Dopo averli sfumati applicane sopra uno classico ma leggermente illuminante.

Questo doppio passaggio serve a coprire le occhiaie ma anche a donare un po’ di luce extra alla zona del contorno occhi.

Se oltre alle occhiaie ti trovi a gestire le tanto odiate borse niente paura, esiste un modo per minimizzare anche loro: applica un correttore leggermente più scuro sulla parte gonfia e uno più chiaro su quella che invece rientra, sfumandoli in modo che alla fine la superficie risulti omogenea.

Se oltre alla zona trucchi anche il resto del viso, stendi prima il fondotinta e alla fine fissa tutto con un velo di cipria trasparente.

Gioca con matite e ombretti

Per ovviare al problema degli occhi stanchi l’uso del correttore non è l’unica via da percorrere. Assi della manica validissimi, infatti, sono anche ombretti e matite.

Matite chiare e ombretti medi

Per non appesantire ulteriormente lo sguardo, metti da parte matite scure e eyeliner ultra black e punta tutto su una matita burro, beige o nude che aiuta ad ampliare lo sguardo e a rimandare quindi un’immagine di freschezza. Applicala nella linea interna dell’occhio, sia superiore sia inferiore.

Partner perfetto per questo prodotto è un ombretto opaco dai toni medi. Puoi attingere dalla palette dei marroni se ami sfumature calde, o da quella dei grigi se prediligi quelle fredde. Quando li applichi ricordati di sfumarli sempre verso l’alto e l’esterno perché anche questo contribuisce all’illusione ottica di un occhio aperto e vivace.

No al mascara nella rima inferiore

Infine, abbonda con il mascara, indugiando anche sulle ciglia più esterne ma lasciando stare quelle della rima inferiore, onde evitare di appesantire ulteriormente lo sguardo.

Punta tutto sul sorriso

Può sembrare un consiglio bizzarro, ma se per ovviare al problema degli occhi stanchi una soluzione fosse quella di distogliere l’attenzione da quella zona?

Per farlo il modo migliore è indubbiamente quello di ergere a focus del tuo make up la bocca.

Scegli quindi tra i tuoi rossetti quello dal colore più energico e sfoggialo con disinvoltura. Se sei indecisa sappi che il rosso è un classico intramontabile, adatto ad ogni occasione e a qualunque ora del giorno. Se sei una ragazza dinamica però anche il fucsia è super cool, mentre se non hai paura di osare con nuance più scure, perché non optare per un affascinante borgogna?