Mini frigo beauty per la skincare: ecco quando ti serve e dove comprarlo

U n po’ perché siamo beauty addict, un po’ per TikTok mania, ma il mini frigo beauty in cui conservare la skincare ci serve. Ecco perché.

Il mini frigo beauty per i cosmetici ci serve o no? Tagliamo corto: la risposta è sì. Terremmo comunque dei tonici e dei beauty tool in frigorifero, quindi tanto vale avere un luogo esclusivo interamente dedicato alla bellezza, senza correre il rischio di contaminare il cibo o le nostre preziosissime creme. E viceversa.

Un po’ in effetti si è dibattuto sull’effettivo necessità di questo nuovo elettrodomestico o se invece fosse più un prop per i creator e un vezzo da influencer - tanto che su Instagram hanno degli hashtag dedicati #minifridgeshelfie e #beautyfridge - ma la questione vera riguarda più che altro quali prodotti mettiamo nel mini frigo e il motivo per cui li conserviamo lì dentro.

Se pensi che tenere la tua skincare nel mini frigo ti aiuti a farla durare di più, allora sei sulla strada sbagliata. I cosmetici sono formulati per essere stabili quando sono esposti alla luce diretta del sole e non subiscono sbalzi repentini di temperatura, che è la prima causa di veloce deperimento dei cosmetici.

Il mini frigo è un luogo dove riporre i tool da massaggio, come face roller e gua-sha o le boule da massaggio - i primi sono già freddi per natura (se sono di giada o quarzo veri) - per aiutarli a sgonfiare occhi e viso e ad amplificare l’effetto tensore e di riduzione dei pori grazie a una botta di fresco extra.

Vale la pena tenere nel beauty fridge anche essence, toner e mist da vaporizzare sul viso durante l’arco della giornata - se poi li usi in estate il sollievo che ne deriva quando li nebulizzi è ancora maggiore, oppure puoi metterci le maschere in tessuto qualche ora prima di applicarle, il contorno occhi - ancora meglio se ha l’applicatore in acciaio o ceramica - sempre perché il freddo aiuta a restringere i vasi sanguigni e a diminuire borse e occhiaie.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.