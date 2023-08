Microbiota e microbioma sono il segreto per proteggere e rinforzare la barriera cutanea

N on solo vogliamo toglierti ogni dubbio riguardo a microbiota e microbioma, ma ti spieghiamo anche quanto sono importanti per avere una pelle sana e a skincare che ti cambierà la vita.

Quante volte hai sentito parlare di microbioma nelle pubblicità di skincare oppure hai letto su qualche packaging scienza del microbioma e diciture simili?

“Di microbioma se ne parla tantissimo ultimamente ed è una delle più grosse novità che stiamo affrontando in medicina”, dice la Dottoressa Vera Tengattini, dermatologa e medico estetico.

L’argomento non è semplice ed è anche abbastanza nuovo, ma quello che ti possiamo anticipare è che si parla anche di batteri. Sì, hai capito, parliamo di batteri buoni che sono da sempre associati alle funzioni intestinali - avrai sicuramente sentito parlare di microbioma intestinale in passato - ma da qualche anno l’argomento è fondamentale per la cura e la salute della pelle.

Ma prima di tuffarci nell’argomento, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su alcuni termini che verranno ripetuti spesso.

Microbioma e microbiota: qual è la differenza?

“Proprio come l’intestino, la nostra pelle ospita un insieme di batteri, funghi e virus che ne costituiscono il microbiota”, spiega la Dottoressa Vera Tengattini.

Si è parlato a lungo dei benefici che comporta un sano equilibrio del microbiota intestinale, ma chissà perché, quando si parla di pelle, i batteri sono visti esclusivamente come qualcosa di negativo.

Gli studi degli ultimi anni stanno però cambiando questa narrativa, dimostrando che è proprio l’equilibrio di questi organismi che influenza lo stato di salute della pelle.

“La disbiosi è l’alterazione di questo equilibrio che, in soggetti predisposti, causa malattie della pelle che sono dovute al fatto che la pelle perde la sua funzione di integrità”, dice la dermatologa.

“Le malattie come l’acne sono dovute proprio alla disbiosi. Il Propionibacterium acnes è il batterio responsabile dell’acne e l’abbiamo tutti, ma in quantità minime. Quando invece è molto presente nel microbiota secerne lipasi, metalloproteasi e porfirine e ialurondasi che degradano l’acido ialuronico e induce una reazione infiammatoria che produce radicali liberi e crea danno a carico dei cheratinociti, ma soprattutto attiva i Toll-like receptors, dei recettori del sistema immunitario che alterano la barriera cutanea”, spiega Tengattini.

“Lo studio del microbiota ha cambiato l’approccio della medicina ad alcuni tipi di malattie, per cui l’obiettivo diventa no-disbiosi per mantenere il microbiota integro e sano”.

“Il microbioma è invece il patrimonio genetico posseduto dal microbiota, ossia la totalità dei geni che il microrganismo esprime”.

Barriera cutanea: cos’è e a cosa serve

“La cute è l’organo più esteso del corpo umano ed ha numerose funzioni, prima tra tutte quella di scudo, per proteggerci dalle aggressioni esterne. Ecco perché quando parliamo di pelle diciamo barriera cutanea”.

“La barriera cutanea non solo ci impedisce di entrare in contatto con microrganismi patogeni, ma difende anche dai traumi e dal calore, sia in termini di ustioni che di protezione dai raggi solari. La pelle funziona anche da contatto con l’ambiente esterno. È grazie alla pelle che avvengono traspirazione e sudorazione che manteniamo la temperatura corporea costante”.

“Quando invece parliamo di skincare e cura delle pelle in generale ci riferiamo soprattutto alla barriera cutanea del viso ed è la genetica a stabilire che tipo di pelle abbiamo”, esordisce la dermatologa.

“La pelle è costituita dai cheratinociti, in particolare da quelli dello strato corneo, da ceramidi, colesterolo e acidi grassi. Ciò che determina il microbiota e quindi l’equilibrio della barriera cutanea sono proteine come la filaggrina, loricrina e claudina, ma si è studiato che anche il tipo di parto con il quale si è nati influisce sul microbiota, ma ci sono delle azioni che possiamo compiere per migliorarlo e mantenerlo in equilibrio”, spiega la Dottoressa Tengattini.

“Il mancato utilizzo della protezione solare altera la barriera cutanea, perché il sole provoca danni alla pelle sotto forma di xerosi, aumentando la permeabilità e la traspirazione della pelle, facendo sì che la pelle diventi più secca”.

“Anche la detersione è un fattore cruciale per la barriera cutanea e il microbiota. Una mancata detersione, una detersione scarsa o anche una troppo aggressiva causano problemi alla barriera cutanea. Nei primi casi perché non si rimuovono le tracce di sporco, inquinamento e sebo che produciamo; nel secondo perché rischiamo di portar via i batteri buoni che risiedono nel nostro microbiota e quindi alterandolo”.

“Lo stesso vale per l’esfoliazione: quando è eccessiva - sia essa meccanica o enzimatica - il rischio è sempre quello di alterare l’equilibrio cutaneo”.

Prebiotici, probiotici e post-biotici: cosa sono, a cosa servono e qual è la differenza

“Ci sono diversi zuccheri prebiotici che si utilizzano nella skincare, perché di solito sono quelli che aiutano a rispettare l’equilibrio della flora cutanea e stanno diventando il centro focale di numerose formulazioni sul mercato”.

I prebiotici sono sostanze che alimentano i batteri e che contribuiscono al nostro benessere. Rafforzano quindi i cosiddetti batteri buoni. I probiotici sono microrganismi viventi che si ritiene abbiano un effetto positivo sulla cute. I postbiotici sono prodotti metabolici dei batteri che vengono prodotti tramite un processo di fermentazione e non contengono più batteri vivi.

Barriera cutanea e idratazione

“L’idratazione delle pelle viene misurata attraverso strumenti che forniscono dati specifici, come il corneometro, che aiuta anche a capire se la funzione barriera è intatta. Serve anche a misurare il livello di perdita di idratazione cutanea (TEWL, ovvero Trans Epidermal Water Loss), un altro indicatore della corretta funzione della barriera.

Come proteggere e preservare la barriera cutanea

“L’ideale è utilizzare detergenti che contengano sostanze emollienti. Per quanto riguarda le creme da giorno per il viso, in estate preferire quelle con una texture leggera, ma che abbiano nella formula sostanze lenitive e antinfiamamtorie, acidi grassi come Omega 3, 6 e 9, vitamina E, burro di Karité, acque termali, pantenolo (vitamina B) e niacinamide”.

Dermalogica UltraCalming Barrier Repair

Crema viso idratante, ideale per pelli sensibili e sensibilizzate.

L'esclusivo UltraCalmingTM Complex contiene Avena e ingredienti attivi che agiscono sotto la superficie cutanea per contrastare le infiammazioni e gli arrossamenti, contribuendo a ridurre al minimo fastidi, bruciore e prurito. L'Olio di Enotera, insieme all'Olio di semi di Borragine, alla Vitamina C ed E, rinforza la barriera cutanea contrastando i radicali liberi.

Lancôme Advanced Genifique Face Serum

Una formula arricchita da un complesso di 7 frazioni di prebiotici e probiotici che aiutano a rafforzare le funzioni vitali di giovinezza della pelle – difesa e recupero – rendendola più forte e dall’aspetto più giovane.

Essere My Holy Water Mist Viso

Una mist viso che fonde nella sua formula preziosi attivi botanici in grado di prevenire la disidratazione della pelle, rinfrescare ed illuminare l’incarnato. Arricchita con acido ialuronico, probiotico e peptidi, regala un viso disteso, rigenerato e radioso.

Foreo Micro Foam Cleanser 2.0

Detergente viso in microschiuma che si trasforma da una ricca crema setosa in delicate bolle leggere che lavano via in profondità le impurità, preparando la pelle per la giornata. Contiene Houttuynia cordata, Centella Asiatica, Pullulano, Prebiotici, Aminoacidi, e Vitamina E per donarti una pelle idratata, nutrita e perfettamente detersa, riequilibrando il microbioma della pelle.

Rougj+ ProBiotic Concentrato Hydrapro

Mediterranea Every Day Crema Viso Idratante Leggera

Crema viso impalpabile e idratante che preserva e protegge la barriera cutanea. Contiene Acido ialuronico ad alto peso molecolare, trattiene l’acqua impedendone l’evaporazione e svolge un’azione protettiva e restitutiva alla pelle; Probiotico naturale che aumenta le difese della pelle rafforzandone la funzione barriera; Acido lactobionico, questo poli-idrossiacido esfolia molto delicatamente la pelle, è tollerato anche dalle pelli più sensibili, aiuta il rinnovamento cellulare e rimpolpa la pelle; Pantenolo per l’azione lenitiva e idratante e Olio d’oliva che svolge un ruolo importante di nutrimento e rende la pelle del viso morbida ed elastica.

Uriage Eau Thermale Siero Booster H.A

Un siero booster con tre funzioni idratante, rimpolpante e levigante che equilibra e protegge la barriera cutanea, rinforzando le difese naturali della pelle. Contiene l’1,5% di Acido Ialuronico puro & naturale, Fiore di Altea che riequilibra e protegge la barriera cutanea e svolge un’azione antiossidante, Acqua Termale di Uriage + Aquaxyl che idrata, protegge, rafforza la barriera e lenisce e un brevetto dermatologico legato all’azione dell‘Acqua Termale di Uriage che stimola le cellule Langerin (glicoproteine), aumentando le difese naturali della pelle.

Dr.Jart+ Vital Hydra Solution Biome Essence with Intensive Blue Shot

Essenza leggera e idratante che aiuta a riequilibrare la pelle, aiutando a rafforzarne la barriera naturale. Nella formula ci sono Jartbiome, un complesso di microbiomi della pelle per idratazione e rimpolpamento; Soluzione di acido ialuronico che aiuta ad aumentare l’idratazione e Prebiotici.

Collistar Burro Struccante Detergente

Scoglie anche il trucco waterproof e la protezione solare. A contatto con la pelle si scioglie e si trasforma in latte una volta emulsionato con l’acqua. Formulato per garantire la massima tollerabilità anche per pelle e occhi sensibili è arricchito con Viola Tricolore Italiana equilibrante e rigenerante e con Inulina, prebiotico naturale che rispetta il microbioma della pelle.

Nuxe Crème Fraîche de Beauté Crema Ricca Idratante 48H

Una crema dalla texture ricca che si fonde istantaneamentea contatto con la pelle.La sua formula è arricchita con burri vegetali di Karité e Moringa, che nutrono e donano comfort alle pelli più secche, rispettando il microbioma cutaneo.

Hyeja Vegan Rice Fermented gentle Probiotics Cream (su miin-cosmetics.it)

Crema idratante e nutriente che non appesantisce la pelle e regala un effetto glass skin, vegana e nutriente con estratto di riso e fermenti ricchi di probiotici. Aiuta a prevenire la comparsa delle rughe e dona un effetto rimpolpato.

Compagnie de Provence Detergente Viso Solido per Pelli Sensibili

Il detergente ideale per la pelle sensibile grazie al suo PH neutro e alla formula che contiene ingredienti dalle proprietà lenitive come l’olio Inca Inchi e prebiotici naturali che contribuiscono al buon equilibrio del microbioma cutaneo per una pelle bella e sana.

Microbiome+ Cosmeceuticals Toner Power C Lozione Tonica e Lenitiva

Tonico che decongestiona e ripristina il pH della pelle e la sua naturale funzione di barriera cutanea (Microbiota). Contiene acqua di Amamelide, Aloe Barbadensis, estratto di camomilla matricaria, Acido Ialuronico a basso peso molecolare, vitamina C e Olio essenziale di Lavanda.

Elemis Superfood Fruit Vinegar Liquid Glow

Un tonico illuminante infuso con AHA derivati da aceto di mele, albicocche e pesche che rimuove ogni traccia di impurità e sporcizia e aiuta a ridurre l'aspetto dei pori. Il prebiotico naturale aiuta a sostenere e mantenere il microbioma della pelle mentre il fico d'india nutre la pelle con nutrienti ricchi di vitamine e antiossidanti.