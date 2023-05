Cosmetici fermentati: cosa sono, perché li amiamo e non potremo più farne a meno

L a fermented skincare è una tendenza che viene dalla Corea, che è già garanzia di successo. Ma come funziona e quali sono i benefici per la nostra pelle?

Se vogliamo riassumere tutti in poche parole, il concetto è questo. I cosmetici fermentati sono adatti ad ogni tipo di pelle, sono naturali e altamente efficaci e performanti e mantengono la barriera cutanea forte e sana.

Microbiota, prebiotici e probiotici: quante volte li hai sentiti nominare parlando di skincare? Negli ultimi anni l’attenzione si è focalizzata proprio sul microbiota, l’insieme di microrganismi - come batteri e funghi, ma anche virus - che sono presenti sulla cute. Quando questo ecosistema è in equilibrio la nostra pelle gode di una barriera sana e forte. La skincare derivata dal processo di fermentazione è strettamente legata a questi concetti e ora ti spieghiamo il perché.

Fermented skincare: cos’è

Attraverso il processo di fermentazione, gli ingredienti naturali come semi, piante, fiori e plancton spesso impiegati nella skincare, diventano prebiotici che fanno proliferare i batteri buoni - probiotici - sulla superficie cutanea.

Funghi e batteri sono in grado, in un ambiente privo di ossigeno, di spezzare i legami di carboidrati e zuccheri e trasformarli in enzimi e aminoacidi. Quello che nasce è un prodotto ricco di minerali, vitamine e aminoacidi altamente compatibili con la nostra pelle che quindi vengono più facilmente assorbiti e risultano anche più efficaci e meno rischiosi in termini di potenziali allergie o irritazioni.

Proprio come dice la parola stessa, la fermented skincare è quella che impiega il processo di fermentazione operato da questi microrganismi che scompongono gli attivi in molecole minuscole in grado di penetrare più a fondo ed essere assorbiti meglio dalla nostra pelle.

I benefici della fermented skincare

Il potere benefico dei cosmetici fermentati è stato scoperto negli anni ‘70 in Giappone in una distilleria di sake, dove si era osservato che le mani che erano spesso a contatto con i fermenti impiegati non mostravano i segni dell’età.

Da allora il processo di fermentazione è stato sempre più studiato, ottimizzato e impiegato, poiché “la fermentazione permette di creare formule che vanno bene per tutti i tipi di pelle e rispettano il delicato equilibrio cutaneo”, dice Melissa Ferrario, Marketing Manager Lierac.

Sunday Riley Pink Spritz Essenza Rassodante E Testurizzante

Uno shot che restituisce tono e nutrimento alla pelle, rafforzando e il microbioma. Contiene un duo di peptidi che lavorano sinergicamente per promuovere una pelle più soda e dall'aspetto più giovane, mentre la miscela di clorella, estratto di kelp, estratto di lievito rosa ed estratto di miele fermentato danno alla formula un effetto protettivo. Completano la formula un antiossidante derivato dal tè verde, ceramidi, estratti di albicocca e cetriolo, ricchi di vitamine che danno alla pelle un aspetto fresco e setoso.

Lierac Hydragenist Gel-Crema Idratante e Illuminante

Alla base della nuova gamma Hydragenist c’è un procedimento di fermentazione all’avanguardia che ha permesso di riprodurre le molecole idratanti di uno speciale tipo di plancton fluviale, ottenendo così un potente attivo dall’elevata efficacia. Anche l’acido ialuronico ad alto peso molecolare è ottenuto mediante un processo di fermentazione del grano francese. La pelle è visibilmente più morbida, rimpolpata e luminosa ma anche meglio protetta contro le aggressioni esterne, lo stress, i cambi di temperatura, un’alimentazione squilibrata, tutti fattori che stravolgono i fragili meccanismi dell’idratazione cutanea rendendo l’incarnato spento e segnato.

Estée Lauder Micro Essence Treatment Lotion With Bio-Ferment

Questa lozione essenziale unisce il potere del Postbiotic 12+ e quello del Fermento Lactobacillus Bio-Active 98.9% che svolgono un’azione di ottimizzazione di barriera della pelle, migliorandone forza e resistenza dalle aggressioni esterne. Inoltre ha funzione lenitiva e idratante, perché penetra velocemente nella pelle e infonde tutti i nutrienti necessari.

Innisfree Fermented Soybean Bio Cellulose Mask

La sua formula con soia verde fermentata, coltivata e trasformata in tessuto, non contiene conservanti né cotone, per meglio trasmettere i principi attivi in ​​modo uniforme alla pelle lasciandola idratata in profondità e permettendole di mantenere a lungo l’idratazione.

OleHenriksen Barrier Booster Orange Ferment Essence

Assorbimento rapido e consistenza leggera sono le caratteristiche di questa essenza idratante e illuminante che aiuta a combattere radicali liberi e linee sottili. A base di estratto di buccia d'arancia fermentata che aiuta a nutrire, preparare e rinfrescare la pelle; cellule staminali dell'arancia contribuiscono a fornire una protezione antiossidante; vitamina C che aiuta a illuminare e a difendere la pelle dagli effetti dell'inquinamento e acido ialuronico aiuta a trattenere l'idratazione e a rimpolpare la pelle

Holika Holika Daily Fresh Green Tea Cleansing Foam

A base di estratto di tè verde fermentato con effetto antinfiammatorio, riduce il gonfiore e dona alla pelle levigatezza, morbidezza e freschezza.

Dr. Ceuracle Vegan Kombucha Tea Essence

La Kombucha è un tè fermentato prodotto utilizzando il fungo Kombucha, una coltura batterica di acido lattico ricca di vitamine del gruppo B come B2, B6 e B12 che aiutano la pelle con idratazione, luminosità ed elasticità.

Benton Fermentation Essence

Questa essenza contiene Galactomyces Ferment Filtrate, Bifida Ferment Lysate, sh-Oligopeptide-1 e Ceramidi che ne fanno un trattamento ad hoc per contrastare le rughe e le linee d’espressione. Il Galactomyces fermentato è un fungo che promuove la rigenerazione cellulare e aiuta a ripristinare la naturale elasticità e la luminosità che la pelle perde con il passa del tempo. Contiene anche acido ialuronico e ceramide, che idratano e nutrono la pelle in profondità per combattere i segni dell’invecchiamento.

Dr.Jart+ Vital Hydra Solution Biome Water Cream

Esclusiva tecnologia microbioma coreana, con un fermento caratteristico, aiuta a bilanciare l’aspetto della pelle, mentre contribuisce a rafforzare la barriera naturale dell’idratazione della pelle Contiene Jartbiome, un innovativo complesso di microbiomi della pelle per idratazione e rimpolpamento; una soluzione di acido ialuronico per aumentare l’idratazione e probiotici come agente idratante.