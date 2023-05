Glazed skin: i segreti per una pelle super luminosa

S e vuoi una pelle luminosissima come quelle che vedi su TikTok, ma senza filtro, ti sveliamo come fare la skincare e quali prodotti utilizzare. Puoi ringraziarci dopo.

È un periodo in cui ci piace tutto glazed. Ci hanno fatto impazzire le Glazed donut nails prima e le glazed donut lips poi, ma al momento quello per cui siamo davvero in fissa è la glazed skin. Tutto merito di Hailey Bieber, che tra una feud e l’altra trova anche il tempo di fare dei TikTok che ci ispirano.

Chiariamoci subito, la glazed skin - che per anni abbiamo chiamato glass skin - non è nulla di nuovo che si è inventata la signora Bieber, ma solo una tecnica coreana per la pelle luminosa che ha messo in pratica per promuovere la sua linea di skincare Rhode.

Qualcuno parlerà di pelle grassa, ma non è così. La pelle grassa e la pelle luminosa sono due cose ben differenti, perché quello che vogliamo noi è un effetto radioso dato da un uso sapiente dei nostri prodotti di skincare. La prova del fatto che la pelle luminosa piace parecchio la troviamo in un paio di tendenze skincare 2022 che impazzavano (sempre su TikTok) fino a poco tempo fa, ossia lo slugging e la reverse skincare. E potrà sorprenderti saperlo, ma anche chi ha una pelle mista e grassa può desiderare una glazed skin, basta mixare prodotti seboregolatori e continuare a dare idratazione.

Senza troppi indugi ci siamo quindi rivolti agli esperti di Innisfree, brand di skincare made in Korea, che di glass skin, o glazed skin, sono espertissimi e infatti svelano subito che “una skincare routine completa e una buona conoscenza dei bisogni della nostra pelle sono la base per una glass skin coreana”.

Glass skin coreana

Ma allora quanti e quali sono gli step di questa skincare routine? Sappiamo che quella coreana è famosa per essere lunga e a tratti laboriosa, ma ecco qui uno spoiler: non sono dieci.

“Tutto inizia con la doppia detersione, prima con un detergente oleoso e poi uno schiumogeno”, dice l’esperto di Innisfree. La doppia detersione non è un capriccio e chi già la fa lo sa bene: “la doppia detersione serve a rimuovere ogni traccia di sporco così da evitare ogni possibile causa di imperfezioni”. La seconda fase è “un’esfoliazione gentile che permetta di rimuovere le cellule morte, seguita da un tonico che prepara la pelle a ricevere gli step successivi della skincare. Solo le fan della skincare usano l’essenza, che grazie alla sua texture sottile aiuta a trattenere l’idratazione e il nutrimento. Successivamente passiamo al siero, crema occhi e viso e infine schermo solare, lo step più importante perché riduce i danni causati dalle aggressioni quotidiane”.

Glass skin prodotti

Avere una glazed skin è un lavoro, certo, ma servono anche i prodotti giusti di skincare. “È importante utilizzare prodotti molto idratanti e che contrastino l’incarnato spento, favorendo una pelle luminosa”.

Probabilmente avrai notato che la Jelly Cream di Innisfree è super virale perché presente nella maggior parte dei video che spiegano come ottenere una glazed skin. “La nostra Jelly Cream è l’ideale per nutrire e dare luminosità alla pelle. Se non vuoi/puoi rinunciare al fondotinta, ti suggeriamo di mischiarli insieme, per amplificare maggiormente l’effetto luminoso”.

1/10 Hydragenist Le Sérum Réhydratant, Lierac 2/10 Mineral 89 72H Moisture Boosting Cream, Vichy 3/10 Dewy Glow Jelly Cream, Innisfree (da Sephora) 4/10 Advanced Snail 96 Mucin Power essence, COSRX (su miin-cosmetics) 5/10 6/10 Hydrating Serum, Byoma (da Sephora) 7/10 Vitamin C+E Super Glow Serum, Sephora Collection 8/10 Polyglutamic Acid Dewy Sunscreen SPF 30, The InKey List (da Sephora) 9/10 Natural Moisturizing Factors + PhytoCeramides, The Ordinary 10/10 Intensive Hydrating Serum, Innisfree (da Sephora) PREV NEXT