Raccolti chic e make up impeccabile: il matrimonio di Kourtney Kardashian è l’occasione perfetta per ammirare i beauty look della famiglia più famosa d’America. Un concentrato di glamour e voglia di osare, fra acconciature glow ed effetti da copiare per viso e capelli.

La più bella? Senza dubbio la sposa, che ha scelto di abbinare il suo abito Dolce e Gabbana a un beauty look ricercato. Kourtney ha detto sì per la terza volta al batterista Travis Barker nella splendida location del Castello Brown di Portofino. Un matrimonio arrivato dopo altre due cerimonie, a Las Vegas e a Montecito, senza contare la spettacolare promessa fatta durante la cerimonia dei Grammy lo scorso aprile.

Per stupire gli ospiti Kourtney, accorsi in Liguria per i festeggiamenti, fra ristoranti stellati, location da sogno e spostamenti rigorosamente in barca, la star della tv americana ha optato per un abito bianco con un lunghissimo velo decorato con l’immagine della Vergine.

Per l’occasione la sposa ha puntato su un beauty look very glam caratterizzato da occhi valorizzati con kajal nero e mascara, labbra nude e un hairstyle in stile anni Novanta. La 43enne infatti ha raccolto il suo long bob in uno chignon voluminoso e molto alto, lasciando liberi solamente due ciuffetti a incorniciare il volto.

Presente alla cerimonia tutta la famiglia Kardashian al completo. Partendo da Kim che ne ha approfittato per sfoggiare il suo biondo platino, mentre Khloe Kardashian ha stupito gli ospiti con un cerchietto elaboratissimo in stile art déco, abbinato a una tinta vanilla blonde assolutamente da copiare.

Kendall Jenner, alias la modella di famiglia, ha puntato su uno chignon morbido, abbinato a un make up retrò sui toni del rosa, mentre sua sorella Kylie, vera beauty addicted, ha scelto un beauty look super femminile. L’imprenditrice ha infatti voluto un hairstyle effetto bagnato, esaltato da un rossetto scuro con matita so chic!

Assolutamente glamour pure il make up di Kris Jenner, matriarca della famiglia Kardashian e manager di successo. Protagonista di numerosi cambi look, Kris ha abbagliato gli ospiti del matrimonio con una chioma liscissima effetto wet, pettinata con una riga laterale. A completare il beauty look un lipstick rosso fuoco davvero strepitoso.