Mani perfette anche d’inverno: consigli di bellezza per combattere secchezza e freddo

L e mani racconta emozioni che vanno oltre le parole, per mantenerle belle ed idratate soprattutto in inverno, occorre utilizzare creme ad hoc

Le osserviamo, le vogliamo perfette, ci ossessionano sempre di più. Le mani sono in grado di catalizzare l’attenzione: il modo in cui si muovono è la sinapsi della nostra comunicazione non verbale, il famoso “non detto” che però ha un significato fortissimo. Soprattutto in questi tempi, dove la sovraesposizione estrema sui social amplifica ogni segnale del nostro corpo e in particolare in Italia, dove la gestualità sottolinea e sintetizza azioni o stati d’animo.

Sulla passione per gli smalti e sul successo di alcuni colori rispetto ad altri, oggi fanno le loro considerazioni psicologi, sociologi ed esperti di comunicazione. Proprio come per il “Lipstick index”, esiste infatti una correlazione fra crisi e nails mania. Lo smalto è un indicatore economico fortissimo, perchè per quanto griffato, resta comunque accessibile a tutti: lo portiamo sempre con noi sulle unghie e lo abbiamo costantemente sotto gli occhi.

In inverno, tuttavia, le mani spesso subiscono gli effetti delle temperature rigide, rendendo essenziale prestare loro particolare attenzione. La cura delle mani in questa stagione richiede alcuni accorgimenti per mantenerle morbide e idratate nonostante le condizioni avverse.

Saponi delicati ad azione emoliente

Lavare le mani è un gesto fondamentale per l'igiene personale, ma bisogna farlo nel modo giusto. L'acqua troppo calda o troppo fredda e i saponi troppo aggressivi possono infatti danneggiare la pelle, rendendola secca e sensibile. Occorre quindi prestare particolare attenzione al sapone che utilizziamo, cercando di acquistare prodotti delicati, possibilmente naturali, che rispettino il pH e il film idrolipidico della pelle.

Idratazione

L'importanza dell'idratazione nel prevenire e contrastare la secchezza delle mani è fondamentale. È meglio utilizzare una crema idratante specifica per le mani almeno due volte al giorno, sia al mattino che alla sera, e ogni volta che se ne avverta la necessità. Opta per creme formulate con principi attivi emollienti, nutritivi e protettivi, come burro di karité, olio di mandorle, glicerina, vitamina E e pantenolo.

Per un trattamento più intensivo, esegui una maschera per le mani una volta alla settimana. Puoi acquistarla in profumeria oppure provare a farne una fai-da-te: basta applicare uno strato generoso di crema, lasciarlo agire per un'ora, avvolgendo le mani in guanti di cotone. Così facendo, contribuirai a mantenere la pelle delle mani morbida, nutrita e protetta.

Attenzione anche alle unghie

Le unghie sono una parte integrante delle mani e meritano altrettanta cura.

Il freddo e l'umidità possono indebolirle, causando sfaldamenti e favorendo la formazione di cuticole. Per mantenerle robuste e in salute, è consigliabile utilizzare una lima in vetro o in cartone, evitando le lime metalliche che potrebbero danneggiare la superficie dell'unghia. Per una coccola extra, puoi applicare un olio o una crema appositamente formulati per le unghie e le cuticole, facendo un delicato massaggio per favorire l'assorbimento e migliorare la circolazione.

Esfoliazione, si ma light

L'esfoliazione rappresenta un passaggio cruciale per mantenere le mani belle e morbide, poiché contribuisce all'eliminazione delle cellule morte e delle impurità, stimolando al contempo il rinnovamento cellulare e migliorando l'aspetto e la texture della pelle. Esegui uno scrub per le mani almeno una volta al mese, utilizzando un prodotto specifico oppure preparandone uno in casa con ingredienti naturali, come zucchero, sale, miele, olio d'oliva e succo di limone. Basta mescolare gli ingredienti in una ciotola e massaggiare delicatamente le mani con il composto ottenuto, focalizzandosi sulle zone più ruvide, come le nocche e i polpastrelli. Successivamente, risciacqua con acqua tiepida e applica una crema idratante per completare il trattamento.

