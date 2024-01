Le tendenze unghie che vedremo ovunque nel 2024

A lla scoperta delle nail-art e i colori che conquisteranno i trend del nuovo anno secondo i migliori pronostici beauty

Entrato ufficialmente nel vivo, il 2024 ha rinnovato l'ormai consolidata tradizione social di andare a caccia di quelli che saranno i principali trend che scandiranno il panorama beauty del nuovo anno. Tra questi, i contenuti dedicati alle tendenze unghie hanno gremito le pagine 'per te' di TikTok e i feed di Instagram con ispirazioni che confermano i pronostici più popolari. Le nail-art che vedremo ovunque nel 2024 sono infatti un mix di fantasie che viaggiano tra presente e passato, in un trionfo di esagerazione e, all'estremo opposto, di classicità.

Le nail-art e gli smalti che conquistano le tendenze unghie del 2024

Fiocchi, finish metallici e dettagli tridimensionali si schierano da una parte, mentre manicure clean, french brillanti e unghie monocromatiche da un'altra. Ma senza creare conflitti. Le fantasie più estreme e originali si alternano infatti a grandi classici, talvolta reinterpretati e resi più contemporanei. Il tutto strizzando l'occhio alle forme squadrate, il cui ritorno in tendenza si conferma come uno dei più certi di tutto il 2024.

Lo smalto blu, in tutte le sue sfumature

Profondo e buio come la notte oppure brillante e vivace come il cobalto, lo smalto blu prende il posto del cherry mocha affermandosi come il colore da indossare sulle unghie nel 2024. Portato semplicemente in una manicure monocromatica, abbinato a decorazioni come stelle o strass, o usato come base per una cromatura metallizzata, il blu colora le unghie diventando protagonista tra le tendenze del nuovo anno.

Le nail-art decorate con fiocchi, tendenza unghie 2024

Definita da Dazed come l'era "post girlhood", quella inaguratasi con il 2024 prende in eredità dall'anno appena conclusosi il fascino per tutto ciò che è iperfemminile. I fiocchi che hanno adornato le chiome e le manicure 2023 tornano allora a decorare le unghie in forme, dimensioni e colori tra i più diversi. Anche tridimensionali, questi dettagli dal gusto Coquette si combinano a nail-art glitterate, come quelle suggerite dal trend dello Sugar Plum, a french classiche o, ancora, a basi monocromatiche anche nei toni del nude.

Le unghie nel 2024 si portano quadrate

Come accennato, la tendenza unghie più certa di questo 2024 è il predominio delle nail-art quadrate. Soprattutto sulle ricostruzioni in gel, dove è più semplice allungare e creare le angolature desiderate, le squared manicure si propongono come la base perfetta per qualsiasi tipo di nail-art. Per addolcirne le spigolature, l'ideale è portarle nude come Kylie Jenner ai Golden Globes, oppure con una french sottile come Kendall. Altrimenti puntate su colori decisi, come un rosso scarlatto, un vinaccia o un blu tra quelli in tendenza per il 2024. Per chi vuole puntare su un look audace, una fantasia Y2K è il match perfetto.

Le nail-art metallizzate tra i trend unghie 2024

Ancora affascintate dai trend glassati che hanno dominato il 2023, le nail-art del nuovo anno declinano il finish brillante dandogli una sferzata metallica. Unghie cromate di tutti i colori, anche multicolor, prendono allora il sopravvento conquistando con la loro lucentezza. Al tempo stesso, i dettagli metallici sono scelti come pattern con cui decorare le nail-art e creare ghirigori che spezzano la monotonia di una manicure monocromatica, dandole un tocco prezioso e originale.

Le french brillantinate sono in tendenza

Prima di concludersi, il 2023 ha visto risalire tra le tendenze la french manicure nella sua versione più classica. La fantasia a lunetta si riconferma nel 2024, sostituendo lo smalto bianco con colori e glitter in quantità. Una delle tendenze unghie più amate del momento ha infatti per protagoniste le french manicure brillantinate. Corte e con riga sottile, oppure lunghe e con dettaglio bold, le nail-art combinano smalti nei toni del blu, del rosso, dell'argento per rivestirli di pagliuzze luminose. Da copiare per un'idea audace la french argentata di Beyoncé su base bianca.